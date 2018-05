Remonte Josu Arruarte: «Quitar pelota parece fácil, pero es muy complicado» El urnietarra Josu Arruarte golpea la pelota el día de su debut en Galarreta. / MAIALEN ANDRÉS El zaguero urnietarra Josu Arruarte quiere hacerse un hueco en el cuadro de Galarreta, pero debe trabajar para jugar con las figuras ENRIQUE ECHAVARREN Miércoles, 30 mayo 2018, 08:40

Josu Arruarte debutó hace doce días como remontista profesional en Galarreta. El 19 de mayo de 2018 es una fecha que no olvidará en su vida. Nacido en Urnieta hace 23 años -los cumplió el 13 de abril- comenzó a jugar a remonte hace solo tres. Y casi por casualidad. «De chaval jugaba a mano en el pueblo, hasta categoría cadete. Lo hacía indistintamente de delantero o zaguero, pero donde me encontraba más a gusto era atrás». Luego se pasó al balonmano. Militó en el Urnieta, como lateral o extremo. «Me gustaba mucho, pero era un poco irregular. Tenía días buenos y otros, malos».

Hasta que un día su paisano Imanol Ansa, Ansa II, uno de sus mejores amigos, le metió el gusanillo del remonte en el cuerpo. «Empezó a jugar antes que yo y me arrepiento de no haberlo hecho a la vez. Debutó en 2015, con 19 años. Tuve envidia sana. A mí me ha costado un poco más». Reconoce que lo ha hecho «a una edad un poco tardía, pero el remonte es una modalidad de fuerza en la que no suele ser conveniente hacerlo siendo muy joven».

Sus primeros pasos en la escuela de Galarreta no fueron sencillos. «Al principio progresé mucho, pero luego noté que me estancaba. Arranqué de nuevo y llevo una buena evolución. Cuesta ponerse, pero diría que le cogí rápido el tranquillo al golpe. Eso sí, también debes amoldarte a la velocidad de la pelota, al bote y eso es muy complicado cuando acabas de llegar. El brazo es muy importante a la hora de impulsar la pelota. Cuando jugaba a balonmano sufrí varias tendinitis, pero durante el tiempo que llevó jugando a remonte, afortunadamente no he tenido ningún problema muscular en el brazo».

Comenzó a entrenarse en Galarreta los primeros años junto a Endika Barrenetxea y antes de dar el salto a profesionales lo hizo con su amigo Ansa II. «Me dieron muy buenos consejos, sobre todo que estuviese tranquilo, que no tuviese prisa, y lo siguen haciendo a día de hoy. Lo que más me costó aprender fue a utilizar la postura de abajo. Algo fundamental para un zaguero a la hora de intentar quitar pelota al delantero contrario. Parece fácil desde fuera, pero es muy complicado».

El día soñado

Y por fin, después de muchas horas de entrenamiento y dedicación, llegó el día del debut. Jugó el partido que abría el festival de Galarreta con Goikoetxea V y perdió por 35-29 ante Eloy, que también se estrenaba, y Zaldua. «Pensaba que iba a estar más tranquilo, pero me comieron los nervios. Me costó mucho meter la pelota en la cesta», recuerda. Aún así, se queda con lo positivo. «Fue un día muy bonito para mí, vino mucha gente de Urnieta a verme. Trajeron pancartas. Les estoy muy agradecido, aunque me quedé con la pena de que no pude ganar. No estuvo lejos, pero.... Koteto Ezkurra entró al vestuario para felicitarme por el debut. No podía creérmelo».

La intendencia le ha incluido en el torneo Promoción formando pareja con Goikoetxea V. Su estreno el sábado frente a Aldabe y Martirena -perdió 35-28- tampoco fue el que esperaba. «Salté a la cancha más suelto que en el debut, pero me di cuenta que todavía me queda mucho por aprender. Eran fiestas del pueblo y también se desplazó mucha gente a Galarreta». Arruarte espera que el sábado pueda saborear por primera vez las mieles de la victoria.