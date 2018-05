Pelota Joseba Ezkurdia: «Si pierdo la concentración, Altuna me pasará por encima en el Bizkaia» Joseba Ezkurdia, ayer en el frontón Bizkaia de Bilbao durante la elección de material. / JORDI ALEMANY Delantero de Aspe El voleísta de Arbizu quiere aprovechar su buen momento de forma para dejar en la cuneta al amezketarra y plantarse en la final manomanista ENRIQUE ECHAVARREN BILBAO. Viernes, 11 mayo 2018, 07:28

Joseba Ezkurdia agotó ayer en el Bizkaia de Bilbao el tiempo reglamentario establecido para separar las pelotas con las que el domingo se jugará el pase a la final del mano a mano ante Jokin Altuna. El manista de Arbizu fue muy metódico. Confía en aprovechar su buen momento de forma para ganar, pero es consciente de que tendrá que sufrir para conseguir su objetivo.

- Le ha costado un buen rato decidirse...

- Contra Irribarria también me tomé mi tiempo y me dio buena suerte. Esta vez he tenido una pequeña duda con dos pelotas que me gustaban mucho. Me gusta elegir bien y no ha habido ningún contratiempo. No hay excusas con el material.

- ¿Ha asimilado ya todo lo que ha conseguido este año?

- No sé, veo en casa todos los días la txapela del Parejas. Este último mes ha sido la h... He entrado por primera vez en mi carrera en una semifinal del mano a mano y he ganado una txapela de Primera, pero es algo que me he ganado a base de trabajo. Nadie me ha regalado nada. Estoy disfrutando de estas dos últimas semanas y el domingo me gustaría hacerlo lo mejor posible.

- Apenas ha tenido tiempo para preparar el campeonato.

- Es cierto. Cuando acabó el Parejas ya estaba ahí el mano a mano y en los primeros entrenamientos que hice las sensaciones no fueron demasiado buenas.

- Entrenar mucho tampoco garantiza la victoria.

- Ya se ha visto. Ha habido pelotaris que han tenido casi tres meses para preparar el mano a mano y luego han caído eliminados a las primeras de cambio. Entrenar es conveniente, pero si lo haces demasiado acabas por darle muchas vueltas a la cabeza, se hace eterna la espera hasta el partido y en la cancha no das de sí todo lo que esperabas.

Material | Bizkaia de Bilbao Ezkurdia optó por dos pelotas «más fuertes» que las de Altuna, de 105.8 y 106.3 gramos. Altuna III prefirió cueros «más bajos», que dieron en la báscula 105.9 y 106.1 gramos.

- ¿Tenía miedo al estreno ante Jaka?

- Miedo no, pero sí mucha incertidumbre. No sabes cómo vas a estar y sin querer te metes presión. Jaka es un pelotari que juega muchísimo, tiene grandes recursos para el mano a mano y es muy peligroso. Sabía que para eliminarle tendría que sufrir en la cancha, como así fue.

- ¿Y ante Irribarria?

- Ante Iker me salió todo y él no tuvo su día. En los días previos a un partido de esa trascendencia piensas en cómo jugarle al contrario, cómo hacerle daño, pero cuando sales a la cancha se olvida todo y te dejas llevar por las sensaciones que tengas en ese momento. Estuve muy tranquilo. También me tocó sufrir, no fue una victoria tan cómoda como parece desde fuera. El comienzo del partido fue muy duro, se jugó a mucho ritmo.

- Parece que lleva cosida en el pecho la palabra sufrimiento...

- Sin trabajo es difícil conseguir cosas. Y si hay que sufrir en la cancha, se sufre. Es algo que tengo asimilado desde que comencé a jugar a pelota. Me considero un sufridor. Si para ganar hay que estar una hora en la cancha, o dos, no pasa nada. Quiero aprovechar esta oportunidad.

«Quizás estoy en el mejor momento de mi carrera como profesional y quiero aprovecharlo»

«Jokin aguanta muy bien los partidos físicamente y aprovecha como nadie los errores del contrario»

- Y triunfo en la frente...

- Quizás estoy en el mejor momento de mi carrera como profesional y quiero aprovecharlo. Lograr lo que he logrado es algo grande. Me gustaría seguir soñando. Sé que tengo que seguir trabajando para conseguir mis metas y mi objetivo siempre es ganar.

- ¿Para quién de los dos es la presión?

- Será igual para los dos. Yo no pienso presionarme a mí mismo. Es mi primera semifinal y son momentos para disfrutar. Es la primera vez que voy a jugar contra él mano a mano y espero que me salgan bien las cosas. Aquí nos conocemos todos.

- ¿Qué espera de Altuna III?

- Jokin es un pelotari muy peligroso, juega muchísimo y está en un gran momento de forma. Me espera un partido muy complicado el domingo en el Bizkaia. Te mueve en la cancha, no te deja estar tranquilo ni tener un momento de calma y también le da mucha velocidad a la pelota. Físicamente aguanta muy bien los partidos y aprovecha como nadie los errores del contrario. Además, está con chispa, le veo con nervio. Para ganarle tengo que jugar un partido perfecto, si pierdo la concentración me pasará por encima. No puedo salirme del partido.

- De txistorra ni hablamos...

- Entre semana, nada de txistorra. Después de los partidos, sí.