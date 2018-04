Pelota Joseba Ezkurdia: «Nadie me ha regalado nada, todo lo he conseguido a base de trabajo» Joseba Ezkurdia juega con una pelota en su Arbizu natal con el monte San Donato al fondo. / LOBO ALTUNA Joseba Ezkurdia (Delantero) El voleísta de Arbizu también afronta su primera final del Parejas con el objetivo de llevarse a la Sakana la txapela junto a Zabaleta ENRIQUE ECHAVARREN ARBIZU. Miércoles, 4 abril 2018, 09:13

Joseba Ezkurdia afronta el domingo, a sus 26 años, su primera final del Parejas. El delantero de Arbizu ha tenido que esperar más de seis años -debutó el 28 de diciembre de 2011 en Tolosa- para estar tan cerca de la txapela. En su tercera participación con Zabaleta, el binomio de la Sakana ha sabido hacerse un hueco en la final y parten con la vitola de favoritos. Ezkurdia tiene revolucionado a todo Arbizu.

- ¿Qué se siente ante la primera final del Parejas?

- Es algo especial, sin duda alguna. En el pueblo está todo el mundo contento, todavía a veces no me lo creo. Estoy muy contento. Una final no se juega todos los días y mi ilusión es hacer las cosas bien.

- Debutó hace más de seis años, ¿llegó a pensar que no le llegaría la oportunidad de luchar por una txapela?

- Me ha costado, es cierto. He disputado partidos importantes, pero por unas cosas u otras no acababa de rendir. Se me escapaban en el último momento. A pesar de ello, tenía claro que aunque no consiguiese entrar en alguna final debía seguir trabajando. Al final ha llegado el momento.

- ¿Y por qué ahora?

- Con el paso del tiempo he ido adquiriendo la madurez que antes no tenía. Este año ha salido así, en semifinales hemos hecho un buen juego y hemos sabido superar la presión.

- ¿Ha jugado algún partido tan completo como el último del Bizkaia ante Aimar y Ander Imaz?

- Igual no. Estuve muy centrado desde el primer al último tanto. A lo largo del campeonato ha habido momentos en los que me salía de los partidos y no sabía por qué. Me enfadaba mucho conmigo mismo. Mi juego era muy intermitente, no tenía continuidad, pero ese día cuajé un partido muy completo.

- Dice que se enfada, pero cada vez que logra un tanto parece que ha ganado el Mundial...

- Es mi forma de ser, vivo tanto los partidos que cuando me salen bien las cosas no puedo contenerme. No es algo que tenga planeado, es espontáneo. Me sale sin querer.

- Es su tercer campeonato juntos, ¿en qué han cambiado las cosas de un año a otro?

- El primero pagamos la novatada. Ambos éramos muy jóvenes y no conseguimos la primera victoria hasta el quinto partido. Las cosas no salieron como esperábamos, estuvimos a punto de entrar en la liguilla de semifinales, pero nos quedamos fuera. En el segundo la presión me pudo. No jugué bien los dos últimos partidos y se nos escapó la final. Y en esta tercera las sensaciones han sido bien distintas. Me he encontrado muy a gusto. Zabaleta también ha ido de menos a más. El principio fue duro, acabamos la primera vuelta con solo tres puntos. Hablábamos bastante y estábamos convencidos de que podíamos darle la vuelta a la situación, como así ha sido. Hemos sabido leer mejor los partidos.

- ¿Le extrañó que volviesen a ponerles juntos?

- Cuando me dijeron que iba a volver a jugar con José Javier me puse muy contento. Es un zaguero puntero y marca diferencias en la cancha. La pelota le sale de la mano con un brillo especial. Encima es mi amigo. Hemos jugado muchos partidos en contra siendo aficionados, desde juveniles, y también hemos formado pareja. Yo jugaba con el club Aldabide de Arbizu y él, con Irurtzun.

- Son quintos...

- Sí, ambos somos de 1991.

- ¿Había pique entre ambos?

- Todos queríamos ganar, desde pequeños.

- ¿Quién se llevaba el gato al agua?

- Hubo una época en que gané bastantes txapelas como aficionado y le gané varias veces. Zabaleta despuntó muy pronto. A mí me costó un poco más.

- ¿Quién tira de la pareja?

- Ambos. Ha habido partidos en los que José Javier ha llevado la voz cantante y otros en los que he tenido que ayudarle yo.

- ¿Se contagian el uno al otro?

- No lo sé, de lo malo puede que sí. Tenemos que intentar hacer pareja.

- ¿Quién tiene más carácter?

- Quizás yo sea más expresivo, José Javier es más callado.

- De momento, el invento ha funcionado...

- Tras no competir bien en la primera vuelta de la liguilla previa y regalar muchos tantos, hemos conseguido darle la vuelta en la segunda. Y en las semifinales también hemos jugado buenos partidos. Hemos sabido sufrir.

- El objetivo al principio del campeonato era estar en la final y ya está conseguido...

- En la vida y también en la pelota hay que ser ambicioso y competitivo. El objetivo era llegar lo más lejos posible y ya estamos en la final.

- Hay quien dice que el día que gane una txapela será algo similar a descorchar una botella de cava.

- Lo he escuchado muchas veces. Es muy difícil llegar a una final porque la gente juega una barbaridad a pelota. Sé que tengo que seguir trabajando al máximo para estar con los mejores. Ahora quiero aprovechar lo que he conseguido.

- ¿Se considera un currante de la pelota?

- A mí nadie me ha regalado nada, todo lo que he conseguido ha sido a base de trabajo. Disfruto mucho entrenando, desde pequeño. El trabajo siempre tiene recompensa.

- Se enfrentan en la final a la pareja más regular del campeonato. ¿Les preocupa que pueda volver a aparecer esa irregularidad que les acompañó al principio?

- No, nuestro único pensamiento debe ser ir tranquilos al frontón, a competir al máximo. Si empezamos a pensar que vamos a fallar, no hay nada que hacer. Elezkano II y Rezusta no regalan nada y nosotros tenemos que hacer lo mismo que ellos. No hay otra.

- ¿Quién hace más daño? ¿Elezkano II o Rezusta?

- Ambos hacen mucha pareja. Rezusta es el mejor zaguero de los últimos tres años. Es muy regular, le da una velocidad tremenda a la pelota y apenas comete errores. Y Elezkano ha completado muy buenos partidos. Ha ganado en confianza y eso le hace ser precisamente más peligroso. Son muy competitivos, se agarran siempre a los partidos. Son una pareja muy ganadora.

- Y eso que Rezusta solo juega con una mano...

- Es uno de los pelotaris más incómodos como contrario. Con el efecto que le da a la pelota con la zurda es muy difícil colocarse. La pelota va siempre tocada tras pegar en la pared izquierda y la mano le aguanta siempre muy bien. Es algo curioso, pero seguro que se la cuida mucho después de cada partido.

- Sus piernas son mejores aún.

- Beñat es un pelotari muy completo. Es cierto que pega pocos pelotazos con la derecha y, si se la buscas, se coloca de nuevo de zurda. Es rapidísimo. Tiene unas piernas con las que llega a cualquier sitio. Cuando menos lo esperas, te lo encuentras en el txoko o en el ancho. Además, físicamente es muy completo. Aguanta muy bien los partidos.

- ¿Qué tal se le dan los zurdos? En la final en vez de uno tiene dos.

- De momento, mal. Todavía no hemos conseguido ganarles. Aunque juegue más con la zurda, Danel también hace mucho daño con la volea de derecha.

- ¿Y a Ezkurdia quién le ha enseñado a jugar de volea?

- Es algo innato, un recurso que lo he utilizado desde pequeño. Hasta juveniles era zaguero y la utilizaba como defensa. Cuando pasé adelante, seguí usándola y hasta hoy.

- ¿Es consciente del daño que hace?

- He escuchado de todo. Desde que no hacía tantos de volea a que era una buena arma de ataque. Me siento muy cómodo con la volea. Intento darle velocidad a la pelota para castigar al contrario. Es otro recurso.

- ¿Le da miedo, al ser la primera vez, el escenario? ¿Teme acusar la presión?

- Miedo no, pero nunca sabes cómo vas a acusar los nervios. Me ha dado mucha confianza el partido que jugamos en Bilbao ante Aimar y Ander Imaz. ¿Presión? Pienso que hemos sabido gestionarla a lo largo del campeonato porque hemos tenido partidos muy comprometidos. La clave de la final dependerá de quién lleve el ritmo.

- ¿Y a Elezkano II?

- Para ambos es algo nuevo, pero creo que hará un buen partido.

- ¿Su mejor partido?

- El último, el del Bizkaia.

- ¿El peor?

- Cuando nos quedamos en seis ante Elezkano II y Rezusta en Eibar, el día de Navidad. Nos pasaron por encima. Sufrí muchísimo en la cancha.

- ¿El rival más incómodo?

- Rezusta de entre los zagueros.

- ¿Y de los delanteros?

- Casi todos, el propio Elezkano II, Aimar, Oinatz, Urrutikoetxea...

- ¿Va a pedirle consejo a Irujo, quien ha sido su botillero en los partidos individuales?

- Sí, si puedo lo haré. Coincidimos en Pamplona cuando suelo ir a hacer físico. Hablamos y antes del último partido de la liguilla, me dio muy buenos consejos. Para mí es muy importante porque tiene mucha experiencia. Le escucho siempre muy a gusto, se aprende mucho de él. Le estoy muy agradecido.

- ¿Es una ocasión para reivindicarse o la mejor?

- A las dos parejas nos vendría muy bien ganar la txapela. Yo he pasado por momentos malos, me he llevado golpes terribles, pero ahora es el momento de aprovecharlo. La pelota no nos debe nada, hacemos lo que nos gusta, pero creo que ambos hemos trabajado mucho para llegar a la final y hay que aprovechar esta oportunidad.

- ¿Qué edad tenía cuando dio sus primeros pelotazos en un frontón?

- Con seis años, en el club de Arbizu.

- ¿Pensaba que algún día le llegaría la oportunidad de disputar una final?

- Para nada, era un pelotari del montón. Mejoré en cadetes y en juveniles me puse a jugar de delantero. Ahí empecé a destacar. También jugaba a fútbol sala.

- ¿Ha soñado con la txapela?

- Aún no le he dado muchas vueltas a la cabeza, pero a medida que vas cubriendo etapas en el campeonato empiezas a pensar en ello. Son muchas horas en el coche y es algo que está ahí. Siempre es bueno mantener esa ilusión por si se convierte en realidad.

- ¿Y si la gana?

- Sería el copón, no sé cómo reaccionaría. Sería un premio al trabajo realizado durante todos estos meses.

- Y para la Sakana también...

- Es algo muy bonito que dos pelotaris de la zona estemos en la final. Les haría mucha ilusión que volviésemos con la txapela.

- Tiene a Arbizu revolucionado.

- Es algo especial, la gente te para por la calle para darte ánimos. Arbizu es un pueblo muy pequeño, nos conocemos todos y están muy ilusionados.

- ¿Qué opina de la multa que le puso la Liga de Empresas a Merino II por quejarse del material?

- No fue justa y la pagamos entre todos los pelotaris de Aspe. Como dijo un día Barriola: 'Si hablas, porque hablas y te ponen la etiqueta de malo' 'Y si no hablas te toman por tonto'. ¿Qué hay que hacer? El equilibrio es muy difícil.

- ¿A quién prefería en la final? ¿A Elezkano o a Aimar Olaizola?

- No sabría qué decirte. Si se hubiese clasificado Aimar ya sabíamos que iba a dar el 100% para ganar la txapela, pero evitar a Rezusta, el mejor zaguero de los últimos tres años, también era algo a tener en cuenta. Al final nos daba igual.

- ¿Ha hecho alguna promesa?

- No, pero entrenando sí que he dicho muchas tonterías. Que si iba a dejarme una cresta...

- Ninguna como la de Saralegi, que prometió volver andando desde Bilbao si Altuna III ganaba la txapela de la jaula y luego la cumplió.

- No, después de la final lo primero que haré será descansar.