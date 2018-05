«Aún no soy consciente de lo que he hecho, tardaré unos días en asimilarlo» El amezketarra saborea la txapela conquistada en el Bizkaia ante Olaizola II y está muy contento con el trabajo realizado a lo largo de la temporada Jokin Altuna, con el trofeo y la txapela que le acreditan como campeón del Manomanista, ayer en la plaza de Amezketa. / LOBO ALTUNA ENRIQUE ECHAVARREN Martes, 29 mayo 2018, 07:05

Jokin Altuna seguía ayer en una nube tras la conquista de la txapela del Manomanista. El delantero de Amezketa lo celebró por todo lo alto la noche del domingo en la fiesta del frontón Larrunarri en su honor con familiares y amigos. La noche se le hizo corta.

- Tiene buena cara...

- Sí, lo hemos celebrado bien, muy a gusto, pero sin pasarse. He podido descansar un poco.

- ¿Cuántas horas ha dormido?

- No lo sé. Llegué tarde desde Bilbao a la fiesta del frontón de Amezketa, sobre las 22.30. Una vez allí, con todo ese ambiente, pierdes la noción del tiempo. Cuando acabó, estuve con los amigos por el pueblo y luego me fui a casa -desayunó en el Route 33 de Alegia-.

«En las tres finales quehe disputado, nunca meha tocado pasar por el control antidopaje»

- ¿Llegó tarde porque tuvo que pasar el control antidopaje?

- No, no me ha tocado en ninguna de las tres finales que he disputado. Aimar dijo que sí que estaban los del control en el frontón.

- ¿Qué ha hecho por la mañana?

- Me he levantado para llevar a mi novia a su casa. Después he vuelto.

- ¿Le ha dado tiempo a leer los periódicos?

- No, pero en casa seguro que lo han comprado. La ama siempre guarda las fotos de las finales.

- ¿Ha vuelto a verla en vídeo?

- Pocos tantos. La estaban viendo en casa el aita y mi hermana a la hora de comer. No me gusta ver mis partidos con gente alrededor, prefiero hacerlo solo en mi habitación.

- ¿Tenía apetito?

- Sí, he comido pasta y lomo.

- Y ahora a Ibiza, a disfrutar de sus vacaciones...

- No sé quién os lo ha chivado, pero ya se sabía en el frontón -viajó ayer desde Loiu acompañado por el zaguero de Aspe José Javier Zabaleta y el realista Igor Zubeldia, compañero de estudios de Magisterio-.

- ¿Cuanto tiempo va a estar allí?

- Cinco o seis días, hasta el sábado, para desconectar. Tengo allí desde el viernes a varios miembros de mi cuadrilla que viajaron antes.

- Tenía previsto ir con ellos...

- Sí, era un viaje que estaba organizado con bastante antelación, hace dos o tres meses. No pensaba que iba a clasificarme para la final. Tuve que renunciar y cambiar los billetes para hoy. -A Olaizola II le ha pasado prácticamente lo mismo. Tenía confirmada la reserva para el domingo por la tarde y tuvo que anularla-.

- ¿Qué sensaciones le han quedado de la final?

- Muy buenas y eso que al principio no lo pasé bien. Estaba nervioso. Luego comencé a jugar mejor, a disfrutar. Sufrí mucho porque hubo tantos muy duros, pero acabé satisfecho. Son días en los que estás obligado a dar la talla, ganes o pierdas.

«Estar en lo más alto del podio es algo único, es algo que no se puede describir con palabras»

- ¿Qué se siente ahí arriba, en lo más alto del cajón, con el trofeo y la txapela?

- Es un momento único, todo pasa muy rápido. Subes a lo alto del podio, ves a todo el frontón aplaudiéndote, a tus familiares, a tus amigos, a la gente del pueblo que siempre está contigo apoyándote. Es algo que no se puede describir con palabras.

- ¿Se ha dado cuenta ya de lo que lo ha logrado o todavía está en una nube?

- Si te digo la verdad, aún no soy consciente de lo que he hecho. Tardaré unos días en asimilarlo. El Manomanista no era mi objetivo al comienzo de la temporada, pero cuando lo logras te quedas satisfecho. Joxean Tolosa -el campeón de Amezketa- me dijo que comenzaría a darle importancia con el paso del tiempo.

- ¿Le hizo ilusión que apareciese en la fiesta del frontón?

- Sí, mucho. Estuvo poco tiempo, pero que venga un campeón como él a felicitarte siempre es de agradecer.

- ¿La txapela mano a mano es la guinda que le faltaba para completar una temporada de ensueño?

- Se puede decir que sí. He hecho un año muy bueno -también ha sido campeón del Cuatro y Medio y semifinalista del Campeonato de Parejas-, los buenos resultados te dan confianza para jugar tranquilo y he disfrutado mucho en este campeonato. Estoy muy contento.

- ¿Aumenta ahora la presión al verse obligado a defender ambos títulos?

- No creo. La gente antes no te daba favorito y ahora entras en todas las quinielas. La exigencia no va acorde con las txapelas, sino al juego que has desarrollado. Son el premio a ese trabajo. Te la juegas en un día. Y si no la hubiera ganado no creo que hubiese borrado el año que he hecho. No sé dónde está mi techo.

- Dicen que lo más difícil no es llegar, sino mantenerse...

- Sin duda. No todo es ganar txapelas. Ahora tendré un verano bastante duro y luego llegarán de nuevo los campeonatos. Mi idea es intentar ser yo mismo, seguir trabajando y darlo todo en la cancha. Por ganar una txapela, nadie te garantiza que vas a ganar varias seguidas. Lo más importante es seguir dando mi nivel. Todavía me quedan muchas cosas por mejorar.

- El Manomanista está cambiando, hay un relevo generacional. ¿Es ahora más difícil para los jóvenes?

- A mí igual me viene mejor. Si se jugase siempre a bote hay pelotaris más largos que yo, que extienden más la pelota y le dan más. Hoy en día se juega a un gran ritmo, tienes que estar muy rápido de piernas para llegar a las pelotas complicadas y la fuerza es determinante. Eso me va bien a mí.

- El secreto mejor guardado de la final no es que se fuera a Ibiza de vacaciones, sino que jugó todo el partido con lentillas.

- Antes de la eliminatoria frente a Urrutikoetxea fui al médico para que me mirase la vista. Me daba la sensación de que había perdido un poco de visión, me costaba enfocar la pelota sobre todo en frontones de color oscuro. Se quedaron asustados de que cómo era capaz de jugar a pelota en esas condiciones. Me puso lentillas. La diferencia de visión era enorme. Era algo nuevo y me fue bien. Sigo utilizándolas. Muchos deportistas también las llevan.