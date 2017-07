Jokin Altuna notó «agujetas desde el calentamiento Domingo, 9 julio 2017, 10:50

«Me he sentido muy cansado», confesó un decepcionado Jokin Altuna tras la derrota. «Dormí bien tras la final contra Aimar y esperaba encontrarme mejor, pero no ha sido así. He notado agujetas desde el calentamiento. He acusado el fuerte calor, el disgusto del partido perdido la víspera, la tensión... Han hecho mella en mí. A la hora de defender, me costaba moverme. Cuando atacaba, la pelota me salía sin velocidad de las dos manos. Así era imposible». El joven amezketarra sabe que la clasificación para la final se le ha puesto cuesta arriba. «Pero mañana, lunes, saldremos a darlo todo ante Olaizola II y Albisu. No vamos a darnos por vencidos de antemano».

Si Aimar y Albisu hacen 16 tantos, Altuna y Zabaleta dirán adiós al torneo.