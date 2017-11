Pelota Jokin Altuna, laborioso y paciente Jokin Altuna entra de volea ante la mirada de Ladis Galarza y Mikel Urrutikoetxea ayer en el Labrit. / JOSÉ CARLOS CORDOVILLA La falta de definición y sus errores castigan a Mikel Urrutikoetxea y Ladis Galarza, que desperdician su mayor pegada El de Amezketa suma su primer punto en compañía del debutante Martija, que fue de menos a más JOSEBA LEZETA PAMPLONA. Domingo, 26 noviembre 2017, 08:51

El resumen de televisión recogerá una dejada al txoko de zurda y tres paradas al txoko magnícas de Jokin Altuna, incluida la que cerró el encuentro. Destellos de clase. Las habría firmado el mismísimo Pablo Berasaluze, maestro en el arte de amortiguar la pelota y botillero de la pareja rival ayer en el Labrit. Pero no se dejen engañar por las imágenes. Altuna III fue esta vez más laborioso y paciente que rematador. Prefirió el sacrificio al brillo porque así lo requerían la combinación y el juego.

16 Urrutikoetxea-Galarza 22 Altuna III-Martija Tiempo de juego 65 minutos y 17 segundos. Pelotazos a buena 452. Tantos de saque Urrutikoetxea, 0. Altuna, 3. Faltas de saque Urrutikoetxea, 0. Altuna, 0. Tantos en juego Urrutikoetxea, 10. Ladis Galarza, 1. Altuna III, 8. Martija, 1. Tantos perdidos Urrutikoetxea, 4. Ladis Galarza, 6. Altuna III, 3. Martija, 2. Marcador 0-4, 1-4, 1-5, 4-5, 4-10, 5-10, 5-11, 8-11, 8-13, 9-13, 9-15, 10-15, 10-17, 12-17, 12-21, 16-21 y 16-22. Momios de salida a la par con tendencia por Altuna III y Martija. Botilleros Pablo Berasaluze asesoró a Urrutikoetxea-Ladis Galarza y Jokin Etxaniz, a Altuna III-Martija. Incidencias algo más de media entrada en el Labrit de Pamplona. 550 espectadores.

Altuna III (21 años) y Martija (20), la pareja más joven del Campeonato de Parejas, luce ya un punto en su casillero tras imponerse 16-22 a Urrutikoetxea y Ladis Galarza, incapaces de trasladar al marcador su mayor pegada. Pusieron la pelota más lejos del frontis la mayoría de las ocasiones. Dominio ficticio. No controlaron un partido que comprendió mejor y resolvió Jokin Altuna.

La cifra 12 saques restó Altuna III, uno de ellos a bote. Solo dejó pasar cuatro de los 16 ejecutados por Urrutikoetxea. Alternó la volea de derecha con la zurda de aire. Además de ayudar a Martija, neutralizó ese apartado ofensivo del de Zaratamo, que no sumó ningún tanto ni de saque ni de saque-remate.

A su espalda, Julen Martija le prestó ayuda suficiente para llegar a 22. El zaguero de Etxeberri reconoció que «me ha costado entrar en el choque. No estoy acostumbrado a estas pelotas de campeonato. Andan más. Hasta el tanto 12 tenía dificultades para mover las piernas y para gozar. Me he sentido mejor a partir del primer descanso obligatorio del 8-12. Me he visto más suelto y he intentado darle. Jokin Etxaniz me ha ayudado un montón desde la silla». También el otro Jokin, Altuna, desde dentro de la cancha.

«Ha sido un partido bastante duro», reconoció el campeón del Cuatro y Medio. «Como es habitual en el Campeonato de Parejas. Hemos tenido que defender mucho». Los de Aspe se adelantaron 1-5 gracias a una bonita acción inicial de Altuna III y tres errores claros de un Ladis Galarza al que le costó entonarse.

«Todos los tantos han sido duros; cuando te dominan en el peloteo es importante no fallar» Jokin Altuna, Aspe

«Era el primer día y al principio he notado la tensión; cuesta soltarse y encontrar el sitio» Ladis Galarza, Asegarce

Tras el acercamiento a un tanto del 4-5, Altuna III pegó un nuevo estirón que incluyó dos acciones de saque-remate para subir el 4-10 al electrónico. Aprovechó bien el desconcierto de Ladis Galarza para ganar terreno y abrir brecha.

Para entonces, el de Amezketa restaba la mayoría de los saques de Urrutikoetxea y entraba de aire a la altura del cuatro para cortar el viaje de la pelota y desahogar a Martija. No dejó de hacerlo durante toda la tarde. También recurrió a su fortaleza defensiva para sujetar las acometidas del delantero de Zaratamo y buscarle incluso la contra. Para ver su primer error hubo que esperar hasta el 9-13, un sotamano de zurda que le cayó abajo.

Madurez y piernas

Demostró madurez Jokin Altuna para seguir a lo suyo, para no dejar desamparado al compañero en ningún momento. Exhibió piernas para en el tanto 9-15, el más largo del duelo con 63 pelotazos, correr atrás para devolver de aire dos zarpazos de los adversarios y provocar un derechazo por encima del fleje de la pared izquierda a cargo de un Urrutikoetxea que no acababa de ver el espacio donde resolver. Volvió el amezketarra a repetir la historia en un tanto posterior, si bien con un desenlace distinto ya que terminó a favor de los colorados.

Se entonó Ladis Galarza con el paso de los tantos, aunque su capítulo de errores continuó abierto. Afloraron de forma esporádica, pero no desaparecieron. Urrutikoetxea prefirió cargar el juego atrás en lugar de lanzarse a por el remate con mayor decisión. Martija, sin embargo, elevó su tono poco a poco, ya no debaja tanta pelota servida y fue imposible para los colorados terminar los tantos en la zaga. Además, el de Zaratamo falló pelotas de ataque.

Frío, el partido no acabó de enganchar a los pelotazales reunidos en el Labrit. Aunque Jokin Altuna era el jefe de las operaciones, las acciones espectaculares surgían a cuentagotas. La emoción había desaparecido de la cancha.

Así, el marcador llegó a reflejar un 12-21 favorable a Altuna II y Martija sin que en realidad existiera tanta diferencia entre las dos parejas. Urrutikoetxea y Ladis Galarza, ayudados por una escapada de cada uno, arreglaron el resultado y originaron incluso el segundo descanso de los azules tras el 16-21. No hubo razón para más. A renglón seguido, Altuna resolvió con una parada al txoko. La próxima estación para ellos se encuentra en Eibar, el jueves con ocasión de la festividad de San Andrés, 30 de noviembre, y frente a Elezkano II y Rezusta. Otra pareja. Distintas dificultades.