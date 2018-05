Pelota Jokin Altuna: «Si no hago un partido redondo, volveré a Amezketa sin txapela» Jokin Altuna, en las nuevas gradas del reformado frontón Larrunarri de Amezketa. / LOBO ALTUNA Delantero de Aspe «Tengo la sensación de que ya he logrado algo grande, pero una vez en la final quieres más, no te conformas» JOSEBA LEZETA AMEZKETA. Miércoles, 23 mayo 2018, 07:36

Jokin Altuna no posee la experiencia de Aimar Olaizola, pero la del domingo en el Bizkaia de Bilbao será su tercera final de un campeonato oficial tras dos del Campeonato del Cuatro y Medio. Esta vez persigue la txapela de las txapelas, la del Manomanista, la más preciada de todas.

- ¿Qué le vino a la cabeza tras conocer el resultado del sorteo del Manomanista?

- Que era duro. Desde el primer rival, que iba a ser Julen Retegi o Víctor. Cualquiera de los dos era complicado. En realidad, hay muchos contrarios difíciles, pero quizá los de mi rama eran pelotaris largos y fuertes. Nada fáciles para mis condiciones. Imponían respeto.

- ¿Veía lejos la txapela?

- Siempre está lejos cuando empieza el campeonato. Pero soy un pelotari que nunca salta a la cancha pensando que voy a perder. Salgo a darlo todo. El primer partido contra Julen Retegi me dio mucha confianza. Y en los dos siguientes jugué bien.

- ¿Qué ha cambiado durante el último mes?

- Estoy en la final. Desde ese punto de vista es cierto que ha cambiado. Siempre me ha gustado el Manomanista y no creía que llegaría a la final de la presente edición, pero también es cierto que mi objetivo y mi esperanza era conseguir algo importante y ser competitivo en esta disciplina, aunque fuera más adelante. La oportunidad me ha llegado antes de lo que creía e intentaré aprovecharla.

- ¿Se veía capaz en esta modalidad?

- Si preguntas en mi casa, te dirán que sí. El año pasado ensayé un día con Ezkurdia en el Atano III y le comenté a mi aita que estaba muy contento porque veía que progresaba, que en un futuro podía estar entre los mejores de la modalidad. Vino Rezusta y me eliminó. Lo que no esperaba era jugar la final este año. He progresado en poco tiempo, pero todavía tengo mucho por mejorar.

- Saralegi apunta que su juego mejora semana a semana.

- Me alegra que piense así. Ese es mi objetivo. Más aún siendo joven. Llevo tiempo sin lesiones y sin problemas de manos, lo que ayuda a progresar. Estoy disfrutando sobre la cancha y todo es más bonito cuando te salen bien las cosas, pero eso no significa que esté a salvo de malos momentos. Llegarán.

- ¿Qué le aportó la victoria ante Julen Retegi?

- Era un partido importante porque Julen es un gran pelotari. Por parejas juega bastante más de lo que piensa la gente. Hay que rendir a un nivel muy alto para batirle tanto mano a mano como dentro del cuatro y medio. Fue un examen para mí ya que no sabía dónde estaba realmente dentro del Manomanista. Ganarle significó una inyección de confianza.

- A continuación llegó Urrutikoetxea.

- Aunque fui a por la victoria, lo veía difícil. Una vez que empezamos, mi sensación fue que le estaba jugando de tú a tú. Ver que eres capaz de hacer daño a un pelotari de esa talla multiplicó mi confianza. Gocé en ese partido.

- ¿Y la semifinal contra Ezkurdia?

- Lo afronté como un compromiso muy exigente en el que veía opciones de victoria si me centraba en mi juego y desplegaba mis cualidades. Pero necesitaba exprimir a tope mis posibilidades. Lo conseguí desde el principio, aunque pasé un mal momento porque Joseba jugó mucho en ese tramo. Ganar a Ezkurdia es algo impresionante para mí.

- Se ha enfrentado a pelotaris poderosos físicamente.

- Sin duda. Y he dado la vuelta a situaciones comprometidas. No han sido victorias por 22-5. Contra Urruti perdía 7-0 y Ezkurdia se me adelantó 17-15. Es complicado reaccionar cuando los partidos se ponen cuesta arriba. Lo he conseguido.

«Mi esperanza era ser competitivo en el Manomanista, pero más adelante, no tan pronto»

«Soy maniático; llevé los mismos pantalones desde el verano hasta que me eliminaron del Parejas»

«Tengo buen rollo con Aimar; se ha portado bien conmigo tanto en el triunfo como en la derrota»

- ¿Dónde está ahora su grado de confianza?

- Estoy pletórico de confianza y orgulloso tanto de mi campeonato como de la temporada, pero consciente de que me espera una final muy dura y de que la pelota tiene sus altibajos, que unos días estás arriba y otros bajas.

- ¿La repercusión de esta final es distinta a la del Cuatro y Medio?

- Que yo sea finalista del Manomanista le ha extrañado a mucha gente. Antes de enfrentarme a Urrutikoetxea notaba en mi entorno que veían casi imposible que ganara esa eliminatoria. Eso mismo me dio aún mayor fuerza. Tengo la sensación de que he conseguido algo grande. Una vez aquí, sin embargo, quieres más, no te conformas.

- ¿Qué significa cuidarse?

- Entrenar mucho, pero con sentido y cabeza. El descanso es importantísimo. Un entrenamiento nunca es bueno si luego no descansas. Y la alimentación, por supuesto.

- ¿Sigue una dieta?

- No tengo establecido un menú para cada día de la semana, pero me preocupo por la comida.

- Descansar demasiado...

- Cuando debuté con Aspe me veía bien físicamente para mi edad pero ya no me enfrentaba a pelotaris de mi edad, sino a mayores. Me parecían verdaderos toros. Si salía la noche del sábado, el domingo me levantaba temprano e iba al frontón a jugar a pelota pensando que debía hacer deporte. A veces perjudica. Hay que mantener una proporción entre el entrenamiento y el descanso.

- Cuanto más arriba se sube, el nivel de exigencia aumenta.

- Llevo un año con muchos partidos buenos y pocos malos. Pero en cuanto bajo el pistón, notas que la gente te pide cada vez más. Me llama la atención con Rezusta. Después de varios años a un nivel altísimo ha pasado un mal mes con problemas de manos y llegan las críticas. Me parece injusto.

- ¿Es maniático?

- Sí, muy maniático. Mis amigos a veces se dan cuenta y se sorprenden. Los más conscientes son mis padres, mi hermana y mi chica.

- Cuente, cuente.

- Después de algunas me pregunto si soy tonto... Si estoy jugando un campeonato con muñequeras azules y hago un mal partido, en el siguiente salgo con blancas. Llevé los mismos pantalones blancos durante el verano y, como me fue bien, los mantuve en el Campeonato del Cuatro y Medio. Como lo gané, seguí con ellos en el Parejas. Mi ama me insistía en que los cambiara por unos nuevos. No quería porque creía que me daban suerte. No sería así, pero convénceme de lo contrario...

- ¿Y?

- Cuando caímos eliminados fueron directos a la basura y le dije a la ama que iba a estrenar los nuevos en el Manomanista. De momento sigo con ellos. Estoy dispuesto a conservarlos durante todo el verano.

- ¿Revisa la bolsa de viaje?

- Primero en casa y luego antes de meterla en el maletero del coche. Sobre todo por la de los tacos, que suelo llevarla dentro de la otra. Si no lo hago, me viene a la cabeza durante el viaje y me entra la preocupación. El año pasado se me olvidó la bolsa el día de la final manomanista entre Irribarria y Bengoetxea VI. Jugaba en el primer partido. Me di cuenta al llegar a Bilbao. Eran las tres de la tarde y empezábamos a las cinco. Llamé por teléfono a dos amigos que venían para que pasaran por casa. Me dejó alguien los esparadrapos, creo que Bengoetxea VI, corté las tiras y estaba muy nervioso. A las cuatro todavía no había empezado a ponerme los tacos.

- Hable de su gerriko.

- El día de mi debut con Aspe, un amigo de Altzo me regaló dos gerrikos, uno de cada color. Me los pongo en todos los partidos. Llevan inscritos mi nombre, el del frontón y la fecha de mi debut: Jokin Altuna, Astelena y 2014-6-24.

- Presenta todo tipo de resultados contra Olaizola II.

- Perder contra él es normal y ganar supone una alegría enorme. Nos hemos enfrentado en muchos partidos y pienso que el balance de victorias y derrotas entre ambos está más o menos a la par. Dentro del Manomanista hemos sido rivales solo en una sola ocasión, hace tres años. Ganó Aimar 22-8 en el Labrit. Era mi primera participación.

- Han compartido vestuario lo mismo tras la victoria que tras la derrota.

- Es lo que distingue a la pelota. Cuando ganamos todos somos majos y agradables. El momento de la derrota, en cambio, no suele ser fácil ni agradable. Tanto en un caso como en otro, Aimar se ha portado siempre de maravilla conmigo. Tenemos muy buen rollo en el vestuario. Él repite una y otra vez que es el aitona. Le contesto que menudo favor nos haría si se retirara de una vez. Bromeamos.

- En la final del Torneo San Fermín del cuatro y medio del año pasado le tocó vivir a usted la cara amarga de la derrota.

- Hacía un calor terrible en el frontón. Estábamos agotados. Cuando me marché, él todavía se estaba quitando los tacos. Comentamos que era una faena que al perdedor le tocara jugar al día siguiente en el torneo de parejas. Llevaba razón. Al día siguiente estaba roto.

- ¿Qué ha aprendido de Aimar?

- Es el pelotari que te obliga a rozar la perfección si quieres ganarle. He jugado buenos partidos ante él, pero cada error que he cometido lo ha aprovechado. No falla, trabaja a fondo y termina con una facilidad asombrosa. Regalo que haces, regalo que pagas.

- ¿Cómo se gana a Olaizola II?

- Si no hago un partido redondo, volveré a Amezketa sin txapela. Eso lo tengo comprobado. Hay ocasiones en las que puedes vencer incluso si haces algún regalito al contrario. Olvídate de eso frente a Aimar. Saca bien, intenta tener lejos al contrario, aunque no es pegador deja poca pelota servida, la manda lejos de aire con la zurda, lo mismo que de sotamano y a bote goza todas. Tampoco le puedes dejar pelota delante porque te acaba. Tendré que acertar mucho con el saque. Soy consciente de que no voy a sacar a nadie del frontón a pelotazos. Si juego a un ritmo tranquilo, la victoria estará más lejos. Tengo que imprimir velocidad al juego.

- Concentración a tope.

- Bai. No puedes relajarte un instante. Aunque vaya por detrás en el marcador, se esfuerza a tope y en cuanto recupera el saque trata de aprovechar la oportunidad. Además, es un pelotari que da siempre el cien por cien en los compromisos de envergadura.

- ¿Controla los nervios?

- En mi primera final del Cuatro y Medio, la que perdí contra Bengoetxea VI, fui al frontón pensando que estaba tranquilo. Salté a la cancha y noté que tenía las piernas agarrotadas. En la segunda, frente a Urrutikoetxea, me sentí más cómodo que a lo largo de la semana. Es imposible predecir cómo voy a estar el domingo. Es algo que no puedes controlar.