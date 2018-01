Pelota Jokin Altuna: «La razón de estas dos derrotas no es física» Jokin Altuna, en el frontón descubierto de Amezketa. / JOSÉ MARI LÓPEZ El de Amezketa espera el sábado en Idiazabal «un partido de tú a tú, duro y de tensión» contra Urrutikoetxea y Untoria JOSEBA LEZETA SAN SEBASTIÁN. Martes, 30 enero 2018, 08:10

Altuna III defenderá el sábado en Idiazabal la ventaja de un punto que todavía mantiene con Martija sobre Urrutikoetxea y Untoria, ratificado ayer por Asegarce. Agotadas las entradas de asiento para el Igarondo el primer día que se pusieron a la venta, restan únicamente paseos a veinte euros. El amezketarra juega por cuarto año consecutivo en este festival de San Blas.

- Seis victorias y cuatro derrotas. Segundos en la clasificación.

- El balance es bueno hasta el momento. Al inicio no esperábamos llegar a estas alturas del campeonato con estas opciones de clasificarnos. Estamos contentos desde ese punto de vista. Hemos perdido en las dos últimas jornadas, las sensaciones varían, pero teníamos claro que íbamos a ganar y a perder partidos durante la primera fase. Si superamos el sábado en Idiazabal a Urrutikoetxea y Untoria, daremos un paso importante porque les dejaremos a dos puntos y además tendremos a nuestro favor el average con ellos. Es un partido con valor doble.

«Cuando vi el calendario del inicio de la primera vuelta, era consciente de que iba a ser complicado»

- Pero queda lo más difícil.

- Cuando se rompió la clasificación en dos mitades y había dos puntos de diferencia entre el cuarto y el quinto, ya dije que esto podía igualarse. Las dos próximas jornadas son claves para ver quiénes llegan con opciones al final y quiénes quedan descartados.

- Vienen de dos derrotas.

- Tanto frente a Ezkurdia-Zabaleta como ante Elezkano II-Rezusta sabíamos de antemano que eran compromisos difíciles. Perder entraba dentro de lo posible.

- En esta segunda vuelta ya ha jugado contra los tres zagueros de postín: Albisu, Zabaleta y Rezusta.

- Todos los partidos son difíciles, pero hay parejas contra las que nos cuesta más aún por sus características. Los tres son grandes pegadores. El día que ganamos a Laso y Albisu, alguien pudo pensar que lo hicimos con facilidad. Nada de eso. Cuando empezó la primera vuelta y vi el calendario, era consciente de que el inicio de la segunda iba a ser complicado. Nos pusimos 6-2 y parecía que estábamos dentro. Pero el campeonato cambia de semana a semana.

- ¿Cómo se encuentra de juego?

- Aunque el viernes no me salieron las cosas como otros días y apenas acerté en las jugadas que intenté a la contra, me siento bien en los entrenamientos.

- ¿Y físicamente? Le ha tocado trabajar a fondo desde el primer día.

- Si pierdes, lo más fácil es achacarlo a un bajón físico. De momento me encuentro bien. Noto cansancio al final de los partidos y quizá me cuesta un poco más recuperar. Pero estoy entrenando mucho y también cuido con mimo la recuperación. La razón de estas dos derrotas no es física. También hay que tener en cuenta otros elementos, como el momento de los contrarios. Cuando nos enfrentamos a Elezkano II y Rezusta en la primera vuelta, estaban con dudas. Ahora les veo en forma y rebosan confianza.

- ¿Les han perjudicado los frontones de Mungia y Urduliz?

- No eran buenos para nosotros. No son los idóneos para jugar contra pegadores. Sin embargo, tampoco sirve de excusa porque la variedad de los frontones es una de las características del Campeonato de Parejas.

«No quiero que Martija piense que soy el jefe de la pareja; me da consejos y me gusta que lo haga»

- El sábado toca Idiazabal.

- He jugado allí todos los años desde mi debut con un balance de dos derrotas (contra Ezkurdia-Zabaleta y Víctor-Albisu) y un triunfo (ante Artola-Albisu). Va a ser mi cuarto partido del Parejas en el Igarondo, un frontón donde ensayamos a menudo. Ha quedado bien después de la obra. Habrá buen ambiente.

- ¿Tiene ganas de volver a los frontones habituales?

- Todos los pelotaris nos sentimos más cómodos en ellos. Pero voy con muchas ganas a Idiazabal. Va a ser un partido de tú a tú, duro, de tensión, trabajo y hacer pocos regalos. Urrutikoetxea y Untoria vienen de una mala racha y están necesitados de puntos. Trataremos de impedir que nos alcancen.

- Hasta ahora hemos visto a un Jokin Altuna sólido.

- Es lo que pide este campeonato: trabajar a fondo cuando toca defender e ir con decisión en busca del tanto si se presenta la oportunidad. Es importante regalar poco cuando te dominan.

- ¿Qué le ha sorprendido de su compañero Martija?

- Tenía fe en él desde el comienzo. Me está llamando la atención la confianza que demuestra en sus posibilidades. Y si fallo, me da consejos. Es algo en lo que le insisto. Me gusta que lo haga. No quiero que piense que soy el jefe de la pareja.

- Nunca ha estado tan cerca de la liguilla de semifinales.

- Es verdad. El año pasado logramos el quinto punto en la última jornada. Hace dos estábamos con tres en la décima jornada. Es una bonita oportunidad.

- ¿Presionan más la prensa, el entorno, los resultados, la clasificación, la empresa o uno mismo?

- La prensa informa y da su opinión. El pelotari aprende a convivir con ello. A veces es el entorno quien te presiona más de forma inconsciente. Al situarnos con seis victorias y dos derrotas, había gente que me veía... en la final. Pierdes dos y ya te ponen fuera de la liguilla de semifinales. A quienes estaban eliminados, en cambio, los colocan ya dentro. Si dices de todo en tus pronósticos, seguro que aciertas en algo...

- ¿Volveremos a ver a la pareja Altuna-Martija de hace un mes?

- Es nuestro objetivo y para eso nos preparamos. Si hasta ahora hemos sido capaces de dar ese nivel, lo intentaremos de nuevo en Idiazabal.