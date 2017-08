Jokin Altuna: «El escáner descarta cualquier lesión interna en la cabeza»

Restablecido del pelotazo en la nuca del jueves, Jokin Altuna (Amezketa, 21 años) afronta esta tarde junto a Beñat Rezusta la final del Torneo 25 aniversario de Asegarce ante la última pareja campeona de esta empresa, Olaizola II-Urrutikoetxea. La función comienza a las 18.00 y ETB1 emitirá en diferido el partido a las 23.00.

- El jueves acudió al hospital después del partido de Bilbao donde sufrió el pelotazo en la cabeza.

- Fui al servicio de urgencias de la Clínica de la Asunción de Tolosa. Avisamos con antelación y llegué hacia las diez y cuarto de la noche procedente de Bilbao. El golpe en la nuca fue terrible, me dolía la cabeza, incluso se me hinchó un poco y quería que me lo vieran bien.

«¿El partido del lunes en Donostia? Irribarria tiene cualidades de sobra para zaguero»

- ¿Qué pruebas le efectuaron?

- Un escáner para ver el interior de cabeza. Descartó cualquier lesión interna.

- ¿Remite el dolor de cabeza?

- El dolor persiste, aunque con algo menos de intensidad. Noto, además, que la inflamación se ha extendido en la parte posterior de mi cabeza.

- ¿Durmió bien tras el golpe?

- Sí, ocho horas. Aunque sentía dolor de cabeza, me dormí pronto.

- Listo para jugar la final de hoy.

- Ningún problema. Salvo algún contratiempo en las próximas horas, estoy preparado.

- También se lesionó el año pasado en el torneo de Bilbao.

- Sufrí una contractura en el brazo izquierdo. Guardé reposo cinco días y reaparecí enseguida. Fue un pequeño contratiempo.

- ¿Había sufrido algún pelotazo anteriormente?

- Antes de debutar como profesional, en un partido del GRAVNI en el Atano III de Donostia. En aquella ocasión el impacto fue en la oreja. A diferencia del jueves, no me produjo herida y resultó peor. Esa misma tarde acudí al hospital y me abrieron un poco con el bisturí para que sangrara. El pelotazo de Bilbao fue mayor que el de entonces, pero esta vez me ayudó que se me abriera una pequeña herida y sangrara.

- ¿Cómo fue el pelotazo?

- He visto las imágenes y me he dado cuenta de que estaba demasiado abierto al ancho, mal colocado. Efectúo un movimiento hacia dentro para corregir la posición y coincide con la escapada de Larunbe.

- Hoy, la final.

- Partido muy difícil contra Olaizola II y Urrutikoetxea. Es la misma combinación de la final del Campeonato de Parejas de 2016 con una sola modificación: entro yo en lugar de Irujo. Vamos a intentarlo. Beñat y yo andamos bien y últimamente nos acompañan los resultados cuando jugamos juntos, pero será difícil ganarles.

- Juega tres días consecutivos.

- Tres partidos especiales y bonitos: hoy la final de Bilbao, mañana en Amezketa, mi pueblo, y el lunes un encuentro diferente a los demás. Estoy con ganas, con ilusión.

- ¿Qué espera del choque entre delanteros del lunes en Donostia?

- Pienso que Oinatz Bengoetxea y yo intentaremos desplegar nuestro juego habitual. Cambia, sobre todo, para los compañeros. Irribarria tiene aptitudes para desenvolverse de zaguero, pero se le puede hacer extraño por la falta de costumbre. Urrutikoetxea está más habituado.

- Ha formado pareja con Irribarria, incluso en el campo profesional.

- Disputamos un partido juntos en el Astelena de Eibar frente a Julen Retegi y Barriola. Iker tiene cualidades de sobra para esa posición. Anda con muchos partidos y veremos cómo llega a la cita, pero tengo confianza en él.

- ¿Tan distinto es el juego como zaguero de Urrutikoetxea?

- Es igual de completo como zaguero que como delantero. Hace mucha buena, no falla, cubre cancha, defiende de aire y, si te descuidas, acaba el tanto.

- Estuvo cinco o seis días sin jugar a mediados de agosto. ¿Se tomó unas cortas vacaciones?

- Fueron cinco días sin partidos entre el jueves de la semana anterior y el pasado martes. Aproveché para descansar, aunque seguí con los entrenamientos por mi cuenta. Me han venido bien. El martes me encontré más fresco en Bilbao.