Jokin Altuna: «Me echaban en cara que no soy manomanista y llevaba clavada esa espina» Jokin Altuna ejecuta una dejada en su partido del martes en el Atano III de Donostia. El de Amezketa creyó en la victoria con «el 12-9» y presume «una semifinal muy complicada» contra Ezkurdia en el Bizkaia 3 mayo 2018

El aitona Joxe siguió en absoluto silencio el partido de su nieto Jokin desde su localidad en el Atano III de Donostia. Consumada la victoria de Altuna III, se puso en pie y soltó sus nervios con esta frase: «Autentikoa dek». Y tanto... Jokin Altuna digería ayer su triunfo ante Urrutikoetxea y la clasificación para semifinales.

- ¿Durmió bien tras el partido?

- Otra vez mal. Me pasa a menudo. Aproveché la tarde para echar una siesta y descansar.

- ¿A qué dedicó la mañana?

- Nuestro preparador había quedado con Jaka en Amezketa y me llamó para que me acercara. Ha organizado los quince días hasta la semifinal y ya tengo el plan de trabajo en mis manos. Empecé por la tarde. También di un paseo hacia San Martín.

- ¿Le vienen imágenes del partido?

- Sí. Al principio me veía bien. No me sentía inferior, pero se me escapó. Ya en el 12-9, al sentarmos para el descanso, vi opciones de ganar. Pillarle en el 14-14 significó un alivio. En ese momento estaba con mucha confianza.

- ¿Qué sintió al llegar a 22?

- Que he tenido que trabajar un montón. No solo las tres últimas semanas, sino desde que debuté. Noto que mi juego mejora. Siempre he manifestado que aspiro a destacar algún día en el Manomanista y esta victoria me respalda. De todas maneras, creo que necesito tiempo para madurar. Algunos me echaban en cara que soy pelotari de parejas y del cuatro y medio, no manomanista. Me parece increíble poner etiquetas a un deportista de 20 o 21 años. Quería demostrar lo contrario. Llevaba clavada esa espina y me la he sacado.

- ¿Es su mejor victoria?

- Me acuerdo de las primeras contra Aimar Olaizola en el Campeonato del Cuatro y Medio. Y de la final de esa distancia contra Urrutikoetxea. La del domingo supone una satisfacción extra por el trabajo que hay detrás.

- ¿Qué diferencias observa respecto a la final del Cuatro y Medio que ganó a Urrutikoetxea?

- Es diferente. Quizá fui más tranquilo al frontón esta vez. Casi nadie esperaba que ganara a un manomanista de la talla de Urrutikoetxea. Tiene un valor tremendo. Me da confianza para el futuro.

- Siempre ha insistido en que Urrutikoetxea es el más completo.

- Sí. Además, resulta muy difícil enredarle. Pegué mal un par de ganchos y los aprovechó para atacar fuerte atrás. Buscas el txoko de volea y despeja de zurda con facilidad. Pude hacerle frente con el besagain.

- Usted terminó más entero.

- Lo sentí así dentro de la cancha. Los nervios y la tensión también cuentan. Si acabé bien el partido se debe a que estoy preparado y voy hacia arriba en el apartado físico. Remontar a Urrutikoetxea después de ir retrasado 7-0 es importante porque requiere trabajar mucho. Fue un partido exigente y duro.

«En los primeros tantos no encontraba las líneas y Saralegi me insistía en que fuera agresivo»

«Los rivales que dan mucha violencia a la pelota son malos para mí y Ezkurdia es de esos»

- ¿Qué le decía el botillero?

- En los primeros tantos no encontraba las líneas y Ekaitz Saralegi me insistía en que fuera agresivo. Mi botillero quería que le moviera. Acerté en la segunda parte y le obligué a recorrer más metros.

- ¿Empleó una pelota del rival?

- En el 14-10, Saralegi me dijo que probara con su pelota. Era buena para jugar. Gracias a que tenía más salida, le hacía daño cuando le pegaba y tuve oportunidades de remate. De todas maneras, las pelotas cambian un montón entre la elección de material y el partido. Pasa casi siempre.

- Tuvo un 7-0 en contra.

- Verme bien me animaba a seguir en la pelea. Y con el 12-9 vi incómodo a Urrutikoetxea.

- ¿Cuándo se convence de que es posible la victoria?

- En el descanso del 12-9. Tenía ganas de volver cuanto antes a la cancha.

- Firmó el 14-10 tras una dos paredes de volea.

- Tanto duro e importante. La velocidad que di a la pelota le hizo daño y me dio confianza.

- Jugaron ocho tantos de más de diez pelotazos y cuatro cayeron de su lado, incluidos los tres últimos de esos ocho. ¿Quiere decir algo?

- Urrutikoetxea cargaba atrás y yo respondía bien. Cuando defiendes de aire del cuadro cinco o del seis, es fundamental sacar la pelota otra vez al cuatro. Al ver eso, quizá Mikel comenzó a sentirse nervioso.

- Funcionó su volea.

- Tiré bien ese golpe. No es lo mismo dejar la pelota en el dos y medio que estirarla al cuatro. Y si va tocada, mejor aún.

- Ha mejorado con la zurda de aire desde el cuatro y el cinco.

- Es fundamental en el mano a mano de hoy en día. Lo hacía Irujo en su día. Olaizola II y Bengoetxea VI sacan atrás la pelota en esa postura. La trabajo en los partidos de parejas y viene bien para el mano a mano.

- Analice sus saques.

- El domingo quizá saqué mejor que contra Julen Retegi en el Astelena. También influyen las características del frontón. La pelota me entró bien en la mano. Si no metes el saque en la pared izquierda, el contrario entra de sotamano y te pasa.

- ¿En qué debe progresar aún?

- Noto mejoría del año pasado a este. Por supuesto, el cuerpo evoluciona. Y los propios partidos te endurecen física y mentalmente. Cuantos más juegues, la progresión es mayor. También influye conocer cómo debes jugar contra cada rival, analizar sus puntos débiles. Si vas con una sola estrategia, estás limitado.

- ¡Vaya fiesta en el Atano III!

- Muy buen ambiente. Durante el calentamiento controlas dónde está la gente conocida, sobre todo en el rebote. Como algunas entradas las había pedido yo, sabía dónde se encontraban. Vinieron de Amezketa, de Tolosa, de Villabona, de Hernani, de cantidad de pueblos...

- ¿Cómo acabó de manos?

- Con la derecha un poco golpeada. No habrá problema para recuperarla. Llevo tiempo con las manos en buenas condiciones.

- Semifinal contra Ezkurdia.

- Un animal en el buen sentido de la palabra. Partido complicadísimo. Además de su capacidad física, le veo más fuerte mentalmente. Los rivales que dan mucha violencia a la pelota son malos para mí. Pero iré con una ilusión tremenda al Bizkaia. Cuando estás ahí, quieres ganar.

- En caso de jugar en el Atano III, lo habrían desbordado. ¿Qué pasará en Bilbao?

- La gente ha comenzado a moverse. También irán de la Sakana. Hay diferencia entre los 1.650 de capacidad del Atano III y los 3.000 del Bizkaia. No es fácil llenarlo, pero me lo tomo como otro reto. Eso también debe importarnos a los pelotaris.