Pelota Jokin Altuna: «El Manomanista requiere madurar y hay pelotaris más capacitados que yo» Jokin Altuna, junto a las imágenes de antiguos pelotaris situadas en la entrada al frontón Astelena. / FÉLIX MORQUECHO Aspe JOSEBA LEZETA EIBAR. Viernes, 20 abril 2018, 08:37

Las altas temperaturas en las calles de Eibar contrastan con el frío en el interior del frontón Astelena. Jokin Altuna (Amezketa, 22 años) quiere evitar resfriarse a las puertas de su primer compromiso en el presente Manomanista, el domingo frente a Julen Retegi. Ayer eligieron material y ensayaron.

- ¿Cómo ha discurrido la elección?

- Estoy contento. Me gustan las pelotas que he escogido. Una de ellas tiene menos salida de frontis que las demás, pero tanto las de Julen como las mías son del mismo estilo.

- ¿Qué es el Manomanista para Jokin Altuna?

- Una competición importante y con historia. En estos momentos supone además un reto personal porque considero a algunos rivales superiores a mí. Desde niño he oído hablar del Manomanista tanto en casa como en la calle. Por algo el campeón lleva la camiseta roja todo el año. A su vez, este campeonato muestra las dificultades que entraña jugar a pelota.

- Julián Retegi será el domingo botillero de Julen, su oponente. ¿Qué le dice el nombre de Retegi II?

- He visto partidos suyos a través de los vídeos. Pocos. Las imágenes corresponden a partidos televisados de su época. Por lo que he comprobado, era un gran pelotari.

- ¿Algún partido suyo en especial?

- Aquella final del Campeonato del Cuatro y Medio contra Titín III. Tenía 43 años y me sorprende su rendimiento a esa edad. En los últimos tantos se ve más cansado a Titín que a él. También tengo vistas las imágenes de finales manomanistas contra Tolosa y contra Galarza III.

- El domingo juega contra su hijo.

- Un examen fuerte y duro. Julen Retegi es uno de los manomanistas punteros. De hecho, llegó a una final. Ganarle sería una inyección de confianza para mí. No solo para este año, también para el futuro.

- ¿Se han enfrentado alguna vez en partidos individuales?

- Nunca mano a mano en toda la cancha. Dentro del cuatro y medio, el Torneo San Fermín de 2016 nos reunió en el Adarraga de Logroño, cuando yo era joven todavía... Hemos coincidido más por parejas.

- Destaca por su técnica.

- Julen es muy técnico. Me gusta verle hasta en las elecciones de material por su elegancia a la hora de golpear la pelota, por sus posturas, por lo estético que es. Juega mucho. Aunque le cueste rematar, siempre me ha costado ganarle porque regala poco, defiende bien y es peligroso a la contra.

- Pídale prestada una cualidad.

- Su facilidad para gozar con las dos manos. Es muy, muy pelotari.

- ¿Cómo llega Altuna III al presente Manomanista?

- Me he visto justo en mis últimos encuentros de parejas. La pelota no me salía de la mano, no gozaba y no le daba velocidad. Aunque hacía buenos entrenamientos, no me sucedía lo mismo los días de partido. Durante la temporada hay momentos en los que no estás bien del todo y no acabas de encontrar explicación.

- ¿Llega con los deberes hechos?

- Sí. Físicamente me encuentro bien. He completado cuatro entrenamientos de frontón. Suficientes. Más pueden perjudicarte. Castigas las manos y aumenta el riesgo de malos golpes.

- ¿Con quiénes ha ensayado?

- En dos ocasiones con Erik Jaka, una en Zumaia y otra en Altsasu; en una con Ugalde, en Idiazabal; y también con Irribarria, en el Astelena.

- ¿Se marca algún objetivo?

- Ganar el primer partido. Perder significaría un golpe. No voy a decir lo contrario. Al mismo tiempo, soy consciente de quién soy y de dónde vengo. No será nada fácil batir a Julen.

- ¿Mira más lejos?

- No. El Manomanista requiere madurez y hay pelotaris más capacitados que yo para este campeonato. Salvo Martínez de Irujo e Irribarria, dos prodigios físicos, todos los grandes manomanistas han necesitado un tiempo para hacerse. La mayoría son mejores a los 28 o 30 años que a los 22. Urrutikoetxea es un claro ejemplo. Bengoetxea VI fue por primera vez campeón a los 24 años, pero ha jugado mejor después de aquella victoria. No digamos Olaizola II. Yo tengo todavía 22 años y necesito una evolución física y técnica.

- ¿Se le hizo largo el Parejas?

- No tengo esa sensación. Iba a los partidos con ganas e ilusión. Lo que desconoces es cómo vas a responder cuando llegas al frontón. Pero eso también te pasa cuando estás bien. Resultó clave el primer partido de la liguilla de semifinales. Fue duro y perdimos. En el segundo nos encontramos a Ezkurdia y Zabaleta fortísimos, yo me llevé aquel golpe en la rodilla al principio... Se juntó todo y caímos eliminados.

- Es el nuevo líder del ranking de la LEP.M.

- Alguien dirá que el Campeonato de Parejas fue malo para mí. Yo pienso lo contrario. ¿Quién habría dicho antes de empezar que íbamos a ganar diez partidos? Venía de un verano exigente, de un Cuatro y Medio intenso... Martija fue la revelación y jugó un montón. Pero hubo días de alta exigencia física para mí. Rezusta está segundo en el ranking gracias a su regularidad. No es casualidad.

- ¿Quién le hará de botillero?

- Sigo con Ekaitz Saralegi.

- ¿Quién ganará la txapela?

- No sé... Hay candidatos con más opciones que otros. Gracias a su irrupción y a sus cualidades, Irribarria será favorito durante unos años. Luego, encuentras obstáculos. Urrutikoetxea es el más completo. Bengoetxea sigue ahí. Ojo con Ezkurdia. Mira qué hizo Rezusta el año pasado. Artola es aspirante. Y no me olvido de Aimar...

- ¿Ve fuerte a Olaizola II?

- No tiene nada que perder. Ya ha demostrado todo en la pelota. Cuando jugó contra Irribarria hace dos años, toda la presión caía sobre él. Ahora sucede al revés.