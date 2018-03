Pelota Jaunarena: «Llevo dieciséis partidos en tres meses y las manos aguantan» Jon Jaunarena, ayer en el Labrit de Pamplona. / ALBERDI Jon Jaunarena, Aspe Ganador de tres títulos Promoción en 2012, el de Leitza busca su cuarto entorchado de plata, ahora como zaguero JOSEBA LEZETA PAMPLONA. Jueves, 29 marzo 2018, 08:44

Jon Jaunarena (Lei-tza, 26 años) era uno de los pelotaris llamados a ocupar el primer plano en la mano profesional. Sus pinceladas iniciales, reflejadas en los tres títulos promoción de 2012 (parejas, mano a mano y cuatro y medio), no terminaron de cuajar con el paso de las temporadas. Reconvertido a zaguero hace poco más de un año, ha recuperado protagonismo dentro de su empresa, Aspe, y el sábado en el Labrit de Pamplona disputa la primera final de su segunda etapa como pelotari. Buscará el título Promoción de parejas con Peio Etxeberria frente a Agirre e Iturriaga.

- ¿Cómo ha discurrido el campeonato para su pareja?

Labrit de Pamplona Agirre e Iturriaga escogen pelotas de 106 7, 105.8 y 105.1 gramos que «andan más por abajo y no cogen mucho bote», según el zaguero de Sartaguda. Asier Agirre afirma encontrarse «recuperado de las molestias en el adductor izquierdo» que ayer mismo le condujeron a Vitoria para que le atendiera el fisioterapeuta. Peio Etxeberria y Jaunarena separan tres de 106 4, 105.4 y 105.1. En opinión del delantero de Zenotz, «las seis son bonitas. Dos nuestras son un poco más pesadas y una, ligera. Dos suyas son más bajas y una, ligera». El Labrit de Pamplona se llenará el sábado por la tarde a las 17 00 con cerca de mil pelotazales. Iturriaga dispone de «60 entradas para la gente más próxima. Pero a través del Ayuntamiento y del club de pelota de Lodosa han solicitado entre 200 y 250».

- Peio Etxeberria acababa de debutar como profesional y hemos salido bastante tranquilos a todos los partidos, sin presión, porque no figurábamos entre los favoritos. Empecé a gusto, bien de juego. Peio ha ido claramente hacia arriba y su progresión es indudable. Yo, en cambio, he llevado la tendencia contraria. Pero estoy contento, en líneas generales. No esperábamos llegar a la final.

- Estuvo pletórico los meses de diciembre y enero.

- Mi mejor momento coincidió hace un par de meses. Disputé buenos partidos en este campeonato y también en varios teloneros fuera de la competición. Intervine en combinaciones de bastante categoría y la empresa recurrió a mí para sustituir a Merino II en el Campeonato de Parejas de primera durante su lesión.

- ¿Y?

- Tuve varios fines de semana con dos partidos. Creo que fueron tres en los que alterné en primera y segunda. También me llamaron otro día para cubrir una baja de última de hora de Irusta. De hecho, con la final llevo 16 partidos en tres meses, desde el 1 de enero. Es un número alto. Desconozco si será esa la razón, pero ahora estoy algo peor que entonces. Me ha faltado frescura en varios compromisos.

- ¿Necesitaba este parón de quince días antes de la final?

- No he jugado desde el día 16 en Beasain y tengo la esperanza de que haya valido para recuperarme. La semana pasada hice un par de entrenamientos. Completé otro el lunes y ayer volví a pelotear antes de la elección de material.

- ¿Hay margen de progresión?

- Anduve a gusto hace un par de meses. Di un nivel bonito. Me programaron en combinaciones buenas de empresa y creo que respondí bien. He gozado sobre la cancha. Pienso que estas últimas semanas había perdido parte de esa confianza. Espero retomarla para la final.

- Tras una primera época como delantero, lleva quince meses de zaguero. ¿Qué es lo que más le ha costado?

- Empezar a soltar con la derecha. Pienso que desde atrás peloteo mejor que cuando dispongo de ocasiones para castigar desde el tres y el cuatro. Quizá no aprovecho demasiado esas oportunidades. Hay días en los que suelto mejor los derechazos. Insistimos en ello durante los entrenamientos. Pienso que he sido más regular con la zurda.

- ¿Y las manos?

- Bien. Era una de mis mayores preocupaciones para ese cambio de delantero a zaguero porque peloteas desde lejos y más. Sin embargo, apenas he tenido problemas de manos. Estuve parado un mes tras disputar la eliminatoria del Manomanista contra Julen Retegi entre abril y mayo del año pasado. Después, nada de nada salvo algún mal golpe. He aguantado el ritmo de dos partidos semanales, algo que no lograba como delantero. He dado un salto positivo desde ese punto de vista. Ha sido una sorpresa agradable, una buena noticia.

- ¿Utiliza las nuevas protecciones del masajista riojano Pedro García?

- Sí. Pongo una capa de ese plástico. Me va bien. Mis manos aguantan mejor que antes.

- Sus rivales en la final del sábado son Agirre e Iturriaga.

- Los líderes tanto de la liguilla de cuartos de final como de la liguilla de semifinales. Han sido muy regulares desde el inicio. Hemos jugado dos veces contra ellos y hemos perdido ambas por 22-14, la primera en Tafalla y la segunda en el propio Labrit. Cuesta hacerles el tanto y aprovechan sus oportunidades.

- Su compañero Peio Etxeberria ha ido hacia arriba.

- Desde que le conozco sé que es valiente. Mantiene eso. Ahora le veo con mayor confianza. Su juego ha dado un salto a la hora de acabar el tanto y también en defensa. Llega a más pelotas que antes. También ayuda al compañero a base de quitarle pelotas malas.

- Este año se queda sin Manomanista.

- La idea inicial de la empresa era que me enfrentara al ganador de la previa entre Mendizabal III y Jaka. La lesión de Aitor obligó a aplazarla y apenas había margen. Como llegué a la final del Promoción, tampoco he dispuesto de tiempo para prepararme específicamente, para habituarme a ese juego de aire que los zagueros necesitamos ensayar. Ha tocado así y no voy a jugar.