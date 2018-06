Pelota Jagoba Labaka: «Llego a una final y resulta que mi hermano se va a la del Interpueblos» Jagoba Labaka, en la elección de material de Galarreta. / M. ANDRÉS Remontista El zaguero azpeitiarra, aspirante al título del Promoción, admite que sus amigos elegirán ir al Atano III para apoyar al equipo de mano JOSEBA LEZETA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 29 junio 2018, 08:55

Jagoba Labaka (Azpeitia, 27 años) será el único guipucoano en la final del Torneo Promoción mañana en Galarreta. El resto son navarros. Llega imbatido en compañía de su delantero Etxarri para medirse a Eloy y Zubiri, el más experimentado de los cuatro. Labaka tiene una pena: su partido coincide con la final del Interpueblos que Azpeitia disputa con Ataun en el Atano III de Donostia a la misma hora.

- ¿Cuántos años lleva de profesional del remonte?

- Cumpliré seis el 14 de julio. Debuté en Galarreta en 2012.

- ¿Cómo dio sus primeros pasos en esta modalidad?

- En casa había ambiente de pelota y dos amigos de la cuadrilla, Iturzaeta y Arruti, jugaban a remonte. Ninguno de los dos sigue. Fui un día a verles en un entrenamiento en el Izarraitz y Pello Aizpuru me dijo que probara. Me enganché. También Txetxu Iriarte, otro exremontista, me ha ayudado un montón.

- ¿Jugó antes a mano?

- Algo. Hasta los doce años. Lo dejé porque también jugaba a fútbol en el Lagun Onak, de portero. Cuando estaba en el equipo cadete, Jon Gaztañaga, ex de la Real, me metió un golazo...

- ¿Compagina el remonte con algún otro oficio?

- Soy cocinero. Mis padres regentan el hotel Loiola de Azpeitia y trabajo entre fogones. Llevo cinco años. Estudié hostelería en la Escuela Aiala de Karlos Arguiñano. En realidad, llevo toda la vida metido en la cocina, desde niño. Preparo todo tipo de platos. No tengo uno que prefiera sobre el resto.

- Mikel Labaka también es azpeitiarra. ¿Guardan algún parentesco?

- Compartimos apellido, pero no somos familiares.

- Relate su trayectoria hasta la final del Torneo Promoción.

- Llegamos imbatidos. Ganamos los dos partidos de la fase de grupos. En la semifinal contra Barricart y Zaldua lo pasamos peor. Aunque empezamos bien, nos tomaron la delantera. Íbamos retrasados 32-29, pero los seis últimos tantos cayeron de nuestro lado. Fuimos directos de 29 a 35.

- Hable de Etxarri, su compañero.

- Coincidimos a menudo en las combinaciones, lo mismo en los primeros partidos del festival que en los últimos. Mantenemos una buena relación. Nacido en Mezkiritz, creo que vive en Pamplona.

- ¿Qué final espera?

- Apretada, complicada. Les ganamos 35-26 en la liguilla, pero el encuentro solo se rompió ya al final.

- Analice a los rivales.

- Destaca Zubiri. Posee experiencia y generalmente juega partidos de más categoría que nosotros. Estamos bien de juego y dispuestos a pelear por la victoria.

- ¿Tendrá apoyo en las gradas de Galarreta?

- Me temo que voy a estar solo ante el peligro. Casualidad, jugamos el mismo día y a la misma hora de la final del Interpueblos, a la que ha llegado Azpeitia, mi pueblo. Han puesto autobuses para desplazarse a Donostia. Daniel Murgiondo, el zaguero sénior, es de la cuadrilla, lo mismo que Markel Etxaniz, su delantero en varias ediciones. He visto todos los partidos de casa de la presente edición. Mi hermano ya me ha echado en cara si soy gafe. Llego una vez a la final y resulta que coincide con la del Interpueblos. Dice que él va al Atano III.

- Le quedan sus padres...

- Tampoco van. Mañana tenemos reservadas mesas para 150 comensales en el hotel Loiola. Hay que atenderlas. Por lo menos, me han dado fiesta...

- ¿Ha acudido en directo a finales del Interpueblos?

- Fallé a la del año pasado porque me coincidió con un partido en Galarreta. Pero estuve en las anteriores, disputadas en domingos por la mañana. Nos juntamos tres cuadrillas y el ambiente es fenomenal. Mi hermano lleva el bombo. Hay otro amigo que toca la trompeta...