Pelota Lo que importa es ganar, no el juego Ezkurdia se dispone a golpear la pelota de derecha en presencia de Irribarria y Merino II ayer en el Labrit de Pamplona. / BUXENS Ezkurdia y Zabaleta logran el quinto punto tras batir a Irribarria y Merino II en un partido con muchos errores. La pareja de la Sakana asciende a la cuarta plaza, mientras que sus rivales de ayer son ahora penúltimos y sus opciones se complican Sábado, 27 enero 2018, 23:26

Cara o cruz. Así se planteaba de inicio el duelo del Labrit. Dos parejas empatadas a cuatro puntos, en línea ascendente tras un comienzo de campeonato bastante irregular. Dos binomios con el mismo objetivo. Pero solo podía ganar uno. Y en este caso la victoria fue a parar al casillero de Ezkurdia y Zabaleta, que acabaron más enteros en un mal partido, plagado de errores por ambos bandos. Pero lo que importaba era sumar, por encima del juego. De ahí que el público que volvió a llenar las gradas del Labrit abandonase el frontón con una sensación agridulce. Contentos los seguidores de la pareja de la Sakana. Cabizbajos los del zurdo de Arama y el zaguero de Villar de Torre, que asistieron a un tramo final del partido muy deslucido de sus pelotaris.

Al igual que sucedió la noche del viernes en Urduliz, el punto logrado ayer por Ezkurdia y Zabaleta tiene valor doble. Es el quinto, que le permite ascender a la cuarta plaza de la clasificación, igualados con Olaizola II-Ander Imaz -a la espera de lo que suceda hoy en el Ogueta- y Urrutikoetxea-Ladis Galarza. Y con el 22-19 también mantienen a su favor el average particular con respecto a Irribarria y Merino II en caso de empate ya que en la primera vuelta también ganaron en Irurtzun por 22-20. Una jornada redonda para sus intereses, pero que no sirve para disipar las dudas que muestra su juego desde que comenzó la competición.

22 Ezkurdia-Zabaleta 19 Irribarria-Merino II Tiempo de juego 71 minutos y 18 segundos. Pelotazos a buena 594. Tantos de saque Ezkurdia, 3. Irribarria, 0. Faltas de saque Ezkurdia, 0. Irribarria, 0. Tantos en juego Ezkurdia, 6. Zabaleta, 3. Irribarria, 11. Merino II, 1. Tantos perdidos Ezkurdia, 4. Zabaleta, 3. Irribarria, 6. Merino II, 4. marcador 0-4, 1-4, 1-5, 2-5, 2-9, 4-9, 4-10, 11-10, 11-14, 12-14, 12-15, 13-15, 13-16, 17-16, 17-19 y 22-19. momios de salida a la par. incidencias otro lleno en el Labrit de Pamplona. 1.000 espectadores. No hubo botilleros al tratarse de pelotaris de la misma empresa, Aspe.

Siguen sin ser esa pareja sólida que infunde respeto a sus rivales. Hay muchas lagunas. En esta ocasión fue Zabaleta quien llevó el peso del partido ante un inicio de partido descorazonador de Ezkurdia. «Estaba sin confianza, lento de movimientos y perdí varias pelotas. He sufrido bastante, no podía disfrutar de la pelota». Irribarria y Merino II se dieron cuenta inmediatamente de que el voleísta de Arbizu estaba ausente. Tenían camino libre.

El letargo de Ezkurdia

Y eso que el binomio navarro comenzó castigando al zaguero de Villar de Torre. Pero los tantos caían del lado azul. Un gancho del zurdo de Arama, un error de Zabaleta al que le siguió una volea abajo de Ezkurdia y una parada al txoko del vigente campeón pusieron el 0-4 en el luminoso. En un abrir y cerrar de ojos. Y la renta se fue ampliando. Hasta un 2-9. Irribarria era amo y señor de los cuadros cortos. Para el 2-8 cinco tantos llevaban su firma.

Pero Ezkurdia fue despertándose poco a poco del letargo en el que estaba sumido. La ventaja a favor de Irribarria y Merino II seguía siendo de seis tantos 4-10 y las cosas no pintaban bien para los colorados. Pero la pelota es redonda y en un partido puede pasar cualquier cosa. Y así fue. Con una tacada de siete tantos consecutivos, Ezkurdia y Zabaleta voltearon el luminoso para ponerse por primera vez por delante 11-10. La zurda no le funcionaba a Merino II en el resto, pero no les duró mucho la alegría porque volvió a aparecer la mejor versión de Irribarria. Tres tantos consecutivos del aramarra y otro fallo de Zabaleta 11-14. A partir de ese momento, a ambas parejas les entró el miedo.

Había que asegurar cada golpeo, poner la pelota en el frontis y, sobre todo, no fallar. La palabra arriesgar había desaparecido de sus diccionario. Volvieron otra vez las tacadas. Del 13-16 se pasó a un 17-16 a favor de Ezkurdia y Zabaleta. Nuevo vuelco, en este caso para Irribarria y Merino II 17-19. Pero se quedaron ahí, no fueron capaces de hacer ningún tanto más.

Más centrado, Ezkurdia se lanzó al ataque. Dejada al ancho tras gancho, error de Merino de zurda y volea ajustada a pared del de Arbizu. Irribarria intenta cortar la racha. Su dos paredes de sotamano se va a las tablas de la contracancha y su derechazo encuentra idéntico destino. No había tiempo para más. Lo que importa es ganar, no el juego.