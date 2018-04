Pelota Patxi Goikoetxea: «Le gané un partido cuando tenía once años y todavía me sigue pidiendo la revancha» Joseba Ezkurdia recibe las txistorras de Patxi Goikoetxea. / LOBO ALTUNA Patxi Goikoetxea, famoso en Arbizu por la txistorra, conoce a Ezkurdia desde que era un crío y adelanta que «si gana la final, este puede ser su gran año» E. E. ARBIZU. Viernes, 6 abril 2018, 09:23

Tiene 66 años. Se llama Patxi Goikoetxea, pero todo el mundo en Arbizu le conoce como 'Patxi el de la txistorra'. Conoce a Joseba Ezkurdia desde que no levantaba un palmo del suelo. Jubilado hace dos, junto a su mujer, Mari Carmen, son su hija Ainara y su yerno Joseba quienes llevan las riendas del negocio familiar, Embutidos Arbizu, que marcha viento en popa gracias a su dedicación y materia prima. Nació en Olazagutia, «pero me considero guipuzcoano», proclama con orgullo. Sus abuelos maternos eran de Ibarra y Urdiain. Y los paternos, de Idiazabal y Ataun. En su día, Patxi, el abuelo, montó una serrería en Olazagutia. «Compró una casa en el centro del pueblo y se trajo a toda la familia. Les llamaban los provincianos», recuerda con nostalgia.

Desvela sentirse aún frustrado porque «quería ser portero de la Real, pero a mi padre se le metió en la cabeza que tenía que ser pelotari ya que no me gustaba estudiar». Comenzó jugando a mano y en 1969 se proclamó campeón de España escolar junto a Gambra en Madrid. Uno de sus rivales era Iñaki Gorostiza. «Cuando llegamos a casa con los trofeos, Jesús Reclusa, entonces presidente de la Federación Navarra de pelota, le convenció a mi padre para que jugase a remonte».

Así empezó una carrera como remontista profesional que se alargó por espacio de algo más de una década. «Mis primeros pasos los di con 18 años en el Euskal, jugaba de zaguero y a los cuatro meses debuté en Galarreta, el día de San Sebastián. Jugué con Latasa y les ganamos a Ripa e Iturralde por 30-29. No pasé nunca de los cuatro partidos. A las figuras solo les veía en el vestuario. En un partido a 35 conseguí 27 saques. No hice nada más reseñable. Un día se cruzó en mi camino una chica de Arbizu y me convertí en charcutero», bromea.

De remontista a charcutero

Lleva afincado en Arbizu más de cuarenta años y entre su grupo cercano de amigos, figura Martín, el padre de Joseba Ezkurdia, que no llegó a ser pelotari. «Sí los tíos de Joseba, Antxon y Luis Mari, quienes siendo remontistas se anunciaban como Ezkurdia I y Ezkurdia II. Jugué muchas veces contra ellos», apunta.

También contra Joseba, a quien conoce «desde niño. Solíamos jugar a pelota en la pared de atrás del frontón del pueblo. Le gané un partido cuando tenía once años y hoy en día, cuando nos vemos, me sigue pidiendo la revancha. Yo me hago el sueco, le digo siempre que tengo mal de manos», bromea de nuevo.

Patxi Goikoetxea, quien adquirió las entradas para la final con un mes de antelación, sin saber quiénes iban a disputarse la txapela, revela que «Joseba ya destacaba desde antes de juveniles. Siempre ha sido humilde, ha tenido los pies en el suelo y se ha entrenado mucho. Es una gran persona y la gente le quiere mucho en Arbizu».

A la hora de emitir un pronóstico, prefiere ser prudente. «Es un partido complicado para los cuatro finalistas. Elezkano II y Rezusta forman mucha pareja, pero Ezkurdia y Zabaleta están muy motivados. Vienen desde abajo y eso les convierte en más peligrosos. José Javier está que se sale. La tierra tira un poco».

Enamorado de la pelota a mano, «el deporte más bonito del mundo» -acude todos los sábados al Labrit, frontón que a su juicio debería ser declarado Monumento Histórico Nacional-, lanza un aviso a navegantes. «Si gana la final del Parejas, puede ser el año de Ezkurdia. Es muy completo y también manomanista. Tiene que convencerse de que puede estar compitiendo con los mejores».

Y, como no podía ser de otra forma, pone el colofón con una frase lapidaria. «La txistorra de Arbizu hace milagros. Si Joseba gana la txapela será por toda la que se ha comido durante todos estos años. Da mucho koxkor a los pelotaris».