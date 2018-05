Final Manomanista: Altuna III recupera la txapela para Gipuzkoa El pelotari de Amezketa se ha mostrado superior físicamente y en el remate a Olaizola II (14-22) IKER MENDÍA Domingo, 27 mayo 2018, 20:09

Jokin Altuna es el nuevo campeón Manomanista. El pelotari de Amezketa batió en la final a Olaizola II en un encuentro en el que el guipuzcoano estuvo más acertado en el remate y más fuerte físicamente que el de Goizueta, que no tuvo su día con el saque. Con esta victoria, Altuna se convierte en el octavo guipuzcoano que logra la txapela en la categoría reina de la pelota a mano.

La final del Manomanista arrancó con Olaizola enseñando galones en los dos primeros tantos, en los que dio la sensación que Altuna no iba a ser rival. Sin embargo, el de Amezketa no tardó en recomponerse y a base de una precisión quirúrgica en sus remates y finalizaciones consiguió ponerse por delante en el marcador. Aimar por su parte, no andaba tan fino y cometía errores al intentar acabar los tantos.

Ambos finalistas del apretaban los dientes viendo que iban a tener que pelear con todas sus fuerzas cada tanto, algunos de ellos de gran belleza mientras se mantenían igualados en el marcador. Sin embargo, Altuna, con su mayor viveza en el juego y su mejor ejecución en el final de los tantos, fue poco a poco abriendo brecha, ante un Aimar al que movía de un lado a otro de la pista. El guipuzcoano conseguía desarbolar al de Goizueta con sus saques, sus respuestas de aire y sus remates milimétricos, logrando seis tantos seguidos y poniendo la final del Manomanista muy de cara para él.

Sin embargo, Aimar Olaizola no ha logrado cuatro txapelas del Manomanista por casualidad, y en cuanto logró recuperar el saque se metió de nuevo en el partido, y con la iniciativa recuperada, logró acercarse a Altuna con un par de saques y remates y cansando a Jokin a base de fuertes pelotazos, a los que el amezketarra lograba responder de aire a duras penas.

Cuando parecía que Olaizola había cogido la buena racha y estaba ya a punto de alcanzar a Altuna, llegó quizá el tanto más importante del partido, con un dos paredes mágico del guipuzcoano, con el que lograba recuperar el saque y suponía un golpe enorme en la moral de Aimar, que se daba cuenta que se estaba batiendo el cobre con un rival peligrosísimo, llamado a ser un grande este deporte.

A partir de aquí Altuna sacó todo su repertorio de genialidad y remates, lo que sumado a los errores de Aimar, que no lograba conectar de aire como debería, hizo que el marcador azul llegase hasta el 21 sin grandes dificultades. Con su último saque, el pelotari amezketarra volvió a mostrar su genialidad para finalizar el encuentro con un remate marca de la casa y coronarse como el nuevo campeón Manomanista.

Galería. Gran ambiente y caras conocidas en la final del Manomanista