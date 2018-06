Untoria: «Mi familia siempre ha estado ahí, apoyándome»

Álvaro Untoria reconoce que sin el apoyo de su familia le hubiese sido más complicado salir del agujero en el que estaba inmerso y del que comienza a ver la luz poco a poco a pesar de las dificultades. «Mi familia -sus padres regentan un bar en Nájera- siempre me ha mostrado su apoyo, siempre ha estado ahí al igual que mis amigos, mi novia y mi entrenador. He recibido muchas llamadas de compañeros de la empresa para ver qué tal estaba. Eso es de agradecer. Te hace ver que no estás solo, que hay gente que se preocupa por ti. Con la ayuda de todos ellos estoy convencido de que saldré adelante. Con eso es con lo que me quedo de la pelota. Cuando estás mal o estás atravesando una mala racha, el apoyo de la gente más cercana es muy importante».