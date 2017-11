Pelota Ezkurra, el gran ausente del Parejas Presentación del Campeonato de Parejas de remonte / Michelena El campeonato arranca este jueves en Galarreta sin un favorito claro y la final se anuncia para el próximo sábado 23 de diciembre ENRIQUE ECHAVARREN Martes, 7 noviembre 2017, 20:06

La ausencia de Koteto Ezkurra es la nota más destacada del Campeonato de Parejas de remonte -este año cumple su edición número 47- que se ha presentado en el edificio Orona Fundazioa. El campeonísimo de Doneztebe ha decidido renunciar para dar paso a la gente joven. «Nos ha sorprendido su baja porque en estos momentos es el delantero con más juego de todo el cuadro. En los últimos cuatro partidos ha dado cuatro exhibiciones. Cuando le funcionan los brazos anda el que más en la cancha, pero cuando tiene problemas físicos su rendimiento ya no es el mismo y lo acusa. En estos momentos se siente a gusto jugando jueves y sábados. Nos ha manifestado que no está en condiciones para afrontar una competición tan exigente y con esta decisión lo que hace es dejar una puerta abierta a los jóvenes», afirman fuentes de Oriamendi, empresa que rige los destinos del remonte en los últimos años.

«Nos vendría de perlas que participase -la intedencia estudiaba la posibilidad de organizar un campeonato con seis dúos-, pero es su decisión y hay que respetarla», añaden las mismas fuentes. El objetivo es que predomine la igualdad y que no haya parejas descompensadas desde el inicio del campeonato.

La baja de Ezkurra, tres veces campeón (1994, 1999 y 2006) y cuatro subcampeón (1997, 1998, 2003 y 2005), deja más abierto el abanico de aspirates a la txapela que el año pasado se llevaron Uterga y Endika al derrotar en la final a Ezkurra II y Ion por 40-30.

Sistema de puntuación

El sistema de competición no varía con respecto a ediciones anteriores. Consta de una liguilla todos contra todos a una vuelta y las cuatro mejores parejas pasan a semifinales. Se conserva el sistema de puntuación ya asentado: cuatro puntos para la pareja ganadora, dos para la perdedora que logre entre 36 y 39 tantos y uno para el dúo que se quede entre 32 y 35. Si no llegan a 35, no suman.

Las semifinales serán a doble vuelta-primero contra cuarto y segundo frente a tercero- y los vencedores se verán las caras en la gran final, anuciada para el sábado 23 de diciembre, víspera de Nochebuena. Habrá trofeos individuales al mejor delantero y al mejor zaguero, para los que se tendrán en cuenta los partidos de la liguilla y de las semifinales. La clasificación saldrá de la diferencia entre tantos hechos y errados por cada uno. Y también al tanto del campeonato, que será para aquel remontista que ponga en el frontis la última pelota del tanto en el que se crucen el mayor número de pelotazos.

Los datos Parejas participantes : - Urriza-Agirrezabala - Uterga-Etxeberria III - Ezkurra II-Endika - Matxin III-Ion - Etxeberria IV-Barrenetxea IV Sistema de competición : Liguilla: todos contra todos a una vuelta. Se clasifican las cuatro mejores parejas (del 9 de noviembre al 7 de diciembre). Semifinales primero contra cuarto y segundo contra tercero. A dos partidos (del 9 al 16 de diciembre). Final vencedores de las dos semifinales (23 de diciembre)

La intendencia ha decidido que no repitan ninguna de las parejas que participaron el año pasado. Los protagonistas son Urriza-Agirrezabala, Uterga-Etxeberria III, Ezkurra II-Endika, Matxin III-Ion y Etxeberria IV-Barrenetxea IV. No hay un favorito claro. La propia competición pondrá a cada uno en su sitio, pero la alianza entre los doneztebarras Uterga y Etxeberria III sobresale sobre el resto.

El campeonato arranca este jueves con el duelo que enfrenta a Urriza y Agirrezabala contra Matxin III y Ion. Es el pistoletazo de salida a la liguilla. Galarreta, sede de todos los partidos, acogerá los jueves un partido de campeonato y los sábados, dos.