PELOTA Ezkurdia y Zabaleta respiran en Soria La contundente victoria de la pareja de la Sakana hunde a Víctor y Albisu, víctimas de su quinta derrota consecutiva J.L. SAN SEBASTIÁN. Lunes, 8 enero 2018, 07:36

El frontón de la Juventud de Soria reunió ayer a dos parejas rezagadas en la clasificación y necesitadas de una alegría cuanto antes. Ezkurdia y Zabaleta venían de tres derrotas consecutivas, una menos que Víctor y Albisu, cuya última victoria se remonta al 3 de diciembre en Zierbena, el día que se lesionó Ladis Galarza.

Además de frío, Ezkurdia y Zabaleta encontraron en tierras castellanas un triunfo contundente por 22-10 que les acerca a un punto de la cuarta plaza con siete jornadas por delante. No es la situación soñada, pero sí lo mejor que podía ocurrirles después de encadenar varios disgustos.

Víctor y Albisu, por contra, siguen con las orejas gachas, encajonados en una espiral de la que no aciertan a salir a pesar de sus intentos semanales. El delantero de Ezcaray volvió a mostrarse fallón. Tres de los cinco tantos de saque de Ezkurdia fueron producto de malos restos del riojano. También tropezó en el remate. Y Albisu no acaba de dar un golpe sobre la mesa, tarea complicada con Víctor. Ganar o ganar. No les queda otra el domingo en Eibar. ¿Se planteará quizá Asegarce una sustitución para corregir el rumbo de esta pareja? Artola y Laso permanecen en la recámara.

Joseba Ezkurdia estuvo por fin en su sitio para llevar el juego a su terreno. Sumó más de lo que restó y acabó un puñado de tantos. José Javier Zabaleta, entonado, soltó buenos derechazos para mantener a raya a Albisu en un choque de apenas tres cuartos de hora que no alcanzó los 300 pelotazos. Ahora toca corroborar la mejoría en su frontón, el Labrit, frente a Elezkano II y Rezusta, lanzados.