Exhibición en Antxo de Zubiria, autor de ¡16 remates!

Zubiria, que estuvo genial, arma el brazo ante Azketa, Ruiz y Bikuña, anoche en Pasai Antxo. / Arizmendi El berrobitarra, genial, y Bikuña ganan en sénior a Azketa y Pedro Ruiz y Ariztegi e Ibarloza logran el pase en promesas

Zubiria y Bikuña ascienden un escalón en el Torneo Bankoa Credit Agricole-EL DIARIO VASCO merced a su victoria de anoche en Pasai Antxo ante Azketa y Ruiz, a quienes ganaron por 22-14. La eliminatoria tuvo un protagonista, Zubiria. El delantero de Berrobi dio toda una exhibición rematadora. Hasta 16 tantos llevaron su firma, algo que no se consigue todos los días. Ni mucho menos. Zubiria, que venía precedido por su gusto a entrar de aire, hizo trizas la defensa de Azketa. El beasaindarra, sin ideas, se rindió ante la evidencia.

Y eso que el partido se les puso cuesta arriba de inicio a los ganadores. Pedro Ruiz salió en plan mandón, dominando en la zaga y soltándole con ganas a la pelota (1-6). Por contra, Bikuña, que entraba de nuevo por la vía de la sustitución ocupando el lugar de Irurita, comenzó con muchas dudas, fruto de los nervios. Falló un resto de saque, acto seguido se colocó mal a la pelota y luego no pudo recoger otra en el ancho, pero luego se asentó. El zaguero donostiarra sabía que si ganaba, pasaría a ser titular en la pareja. Ya no más sustituciones. No podía dejar esa oportunidad.

Pero a partir del 4-8 el partido cambió como de la noche al día. Pedro Ruiz mandó la pelota a la red del techo y apareció Zubiria para desnivelar la balanza. De los diez tantos siguientes, nueve fueron remates suyos. Siete fueron de gancho, otros cinco de saque-remate, un par de dejadas de zurda. Todo un terremoto. Fue inteligente y supo llevar el partido a donde más le convenía, adelante, donde Azketa era una presa fácil. Pero no solo Zubiria se lució en el remate, también tuvo arrestos para ayudar a su compañero cuando la ocasión lo requería. Hasta en nueve ocasiones entró de aire al resto de saque.

El beasaindarra Azketa, desacertado en el remate, se vendió en más de una ocasión y Zubiria aprovechó sus regalos. Nada más se supo también de aquel Pedro Ruiz que había empezado dando mucha guerra. Se vino abajo. También hay que decir que el zaguero de San Asensio había jugado un partido por la mañana y vendimiado por la tarde. El riojano tendrá hoy en Aizarnazabal la oportunidad de tomarse la revancha con Bikuña. Son rivales en la semifinal sub 22. Zubiria y Bikuña volverán a unir sus fuerzas el 4 de noviembre en Lakua ante Espinal y Sánchez.

Duelo peleado en promesas

En promesas, Ariztegi e Ibarloza accedieron a la siguiente ronda al imponerse por 22-14 a Aizkorbe y Artola en un partido no muy brillante, pero sí muy peleado por ambas parejas. Hubo cierta igualdad hasta el 11-10. Ibarloza mandaba atrás, pero Ariztegi no aprovechaba su dominio. El delantero baztandarra se empeñaba en tratar de contener al bullicioso Aizkorbe, que hizo de todo. Artola tuvo un comienzo flojo, perdiendo tres pelotas consecutivas. Luego se asentó, pero en el tramo final volvió a cometer errores que acabaron siendo decisivos. Esa irregularidad acabó desluciendo todo su trabajo anterior.

Aizkorbe se contagió de los mismos errores y el partido se rompió por completo. Del 11-10 se pasó a un 17-10 más que significativo. El intento de reacción del delantero de Goizueta y del zaguero de Galdakao se quedó en nada. Solo pudieron llegar al cartón catorce. Ibarloza fue superior en la zaga a Artola, que apenas le inquietó. Es fuerte, seguro, pero no tiene un golpe especial.

Su compañero Ariztegi se apuntó bonitos remates, destacando sus cortadas de zurda. Tiene 16 años y debe hacerse aún. Un único error en su casillero, lo que habla muy bien de su defensa. Uribe y Azpitarte serán sus próximos rivales, el 4 de noviembre en Lakua.