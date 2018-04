Pelota Los excampeones aún no lo tienen claro José Javier Zabaleta y Joseba Ezkurdia se miran intentando contener la sonrisa en la sociedad de Arbizu. / L. ALTUNA Pronostican una final abierta, igualada, con alternativas, que se decidirá por detalles ENRIQUE ECHAVARREN SAN SEBASTIÁN. Sábado, 7 abril 2018, 09:58

A falta solo de 24 horas para que llegue el día de la final del Campeonato de Parejas, que enfrenta mañana en el Bizkaia de Bilbao a Ezkurdia-Zabaleta y Elezkano II-Rezusta, DV ha recabado la opinión de campeones de diversas épocas sobre el partido en el que están en juego las txapelas. La mayoría prevé una final abierta, igualada, con alternativas, pero hay quien se decanta claramente por uno de los dos binomios. La amistad y la tierra pueden a veces con la lógica.

Juan Martínez de Irujo: 2005, 2006, 2009, 20013 y 2014 «Saldré contento del frontón, eso seguro»

Iré al Bizkaia y saldré contento del frontón, eso seguro. Los cuatro finalistas son mis amigos, me llevo de maravilla con todos y se merecen haber llegado hasta aquí. Veo una final muy abierta. Ezkurdia y Zabaleta han ido de menos a más. Comenzaron con dudas. Uno jugaba bien y el otro fallaba. Le vieron las orejas al lobo y reaccionaron a tiempo. Si Elezkano II y Rezusta hubiesen sido más regulares en la liguilla de semifinales me hubiera decantado por ellos, pero ahora no lo tengo claro. La final puede decidirse para cualquier lado. Irá por rachas. Cuando Zabaleta domine, Ezkurdia tendrá pelota para entrar al remate y al revés si lo hace Rezusta. A Ezkurdia le veo tranquilo, alegre y con muchas ganar. Hemos hablado mucho en los últimos días. Le he aconsejado que intente aislarse de todo lo que rodea a la final y que disfrute del momento. Debe creerse que ha llegado a donde quería. Ojalá que gane y así pueda quitarse ese peso de encima que le acompaña en los últimos años.

Aitor Elkoro: 1999 «Si tuviese que jugarme el dinero, no lo tendría claro»

Si tuviese que jugarme el dinero ahora mismo, no lo tendría claro. Ezkurdia y Zabaleta parten como favoritos por la exhibición que dieron en Bilbao ante Aimar y Ander Imaz, pero les costará repetir ese partido. No es lo mismo enfrentarse al oiartzuarra que a Rezusta. Beñat ha ido a más desde que empezó el campeonato y ha demostrado ser el mejor zaguero de los últimos años por su regularidad. Es un plaza gizon. Ha jugado muy bien en las finales que ha disputado hasta ahora. Zabaleta, cuando le da, es diferente al resto, pero también pierde pelota, cosa que no suele hacer Rezusta habitualmente. Veo bien a los debutantes. Elezkano está haciendo un gran campeonato, aunque en el Ogueta las pasó canutas. Y Ezkurdia también está bien. Pero es su primera final, el frontón estará lleno, la gente. Quien mejor sepa llevar la presión tendrá mucho ganado. Pienso que será un buen partido. Ambas parejas llegan en un buen momento.

Fernando Arretxe: 1990, 1991 y 1994 «La clave de la final estará en regalar poco»

Preveo una final muy igualada. A mi entender está al 50%. Será un partido muy complicado. Ezkurdia y Zabaleta han ido de menos a más, lo contrario que Rezusta. Empezó flojo, luego se recompuso pero en la liguilla de semifinales no ha rendido al mismo nivel que en la previa. Elezkano II ha mantenido el nivel a lo largo del campeonato. Ha sido el más regular de todos y ha dado un espectáculo tremendo. Han llegado a la final las dos parejas que figuraban entre los tres o cuatro favoritos. Olaizola II y Ander Imaz se han quedado fuera por muy poco. Esa es la grandeza del campeonato. La final es un partido distinto al resto. Está claro que Ezkurdia y Zabaleta van a cargar el juego sobre Rezusta. Irán a por él, la táctica es romperle, machacarle y acabar adelante a base de velocidad. La clave estará en regalar poco. Ezkurdia y Zabaleta no tienen que asumir muchos riesgos, les basta con su pegada. En cambio, Elezkano II tendrá que arriesgar.

Juantxo Koka: 2003 «Ninguno va a arriesgar como Altuna o Aimar»

En los últimos años no había visto una final tan abierta como esta, no hay favoritos claros. A Ezkurdia le veo más asentado que Elezkano, es la primera final para ambos, pero quien lleve mejor los nervios tendrá ventaja. Ninguno va a arriesgar como lo hacen Altuna III, Aimar o Irujo. En vez de hacer el tanto, lo que van a procurar es no perderlo. La final se decidirá atrás. El zaguero que más aguante se llevará la txapela. Rezusta lleva tres años a un magnífico nivel, pero ahora mismo Zabaleta está con gran juego. El que domine y menos errores cometa será el ganador. Es la tercera final consecutiva de Rezusta y eso significa que está haciendo las cosas muy bien. Zabaleta ha tenido que esperar cinco años para volver a tener opciones de proclamarse campeón. Elezkano cuenta con la ventaja de que juega en casa. La mayoría de los 3.000 pelotazales que acudan al Bizkaia estará a su favor, pero también puede convertirse en un arma de doble filo. Nervios siempre hay antes de una final. Quien mejor sepa llevarlos, desnivelará la balanza a su favor.

Abel Barriola: 2014 «Ezkurdia y Elezkano han dado un paso al frente»

La pelota es un juego y en una final el triunfo puede decantarse de un lado a otro con facilidad. Hay mucha igualdad, hacía años que la final no era tan reñida. Me gustaría que ganasen los cuatro. Rezusta y Zabaleta ya tienen su txapela. Para Ezkurdia y Elezkano sería la primera. La txapela se decidirá en los momentos clave. Ahí es cuando hay que saber improvisar, donde hay que tomar decisiones rápidas. Quién esté más acertado en ese momento ganará. Todos llegan en un gran estado de solidez y juego. Los zagueros han rayado a gran nivel y los zagueros me han sorprendido para bien. Han dado un paso al frente en su juego. Ahora son más sólidos e incluso ha habido momentos a lo largo del campeonato que han asumido la responsabilidad de la pareja. Han llegado a la madurez. Nunca se sabe si les afectará la presión al tratarse de su primera final, por todo el envoltorio que conlleva. Todo es nuevo y suele ser bastante complicado desconectar.

Fernando Goñi: 2001, 2004, 2005 y 2009 «Será un choque de trenes entre ambos zagueros»

Elezkano y Rezusta les han ganado los tres partidos anteriores, pero Ezkurdia y Zabaleta llegan a la final con un puntito de más. La final es un partido diferente a todos. Hay dos neófitos y la personalidad cuenta mucho. Hay que saber estar en la cancha. Lo más importante es que no se bloqueen y estén tranquilos para poder sacar su vena competitiva. Ezkurdia tiene más experiencia que Elezkano y de los zagueros creo que ambos van a rendir a tope. Será un choque de trenes entre Rezusta y Zabaleta. Si los navarros quieren ganar, tendrá que hacer sufrir a Rezusta porque Elezkano lo aprovechará todo.

Miguel Capellán: 1996 «Los debutantes llevan a los mejores zagueros»

Me decanto por Elezkano y Rezusta porque se han mostrado más regulares durante el campeonato. Ezkurdia y Zabaleta han tenido un arreón final tras no empezar muy allá. La final se decidirá atrás. Quien domine facilitará el trabajo a su delantero. Ezkurdia y Zabaleta tienen mucho golpe. Los debutantes tienen la ventaja de que llevan a los mejores zagueros, que tienen muchas tablas.

Aitor Zubieta: 2010 «A Rezusta se le ha visto con menos chispa»

Rezusta marca diferencias. Si ha conseguido recuperar el juego que tenía a mitad de campeonato será muy peligroso, pero últimamente no ha estado cómodo, se le ha visto con menos confianza. Me gusta un poco más por Ezkurdia y Zabaleta. Cada partido están jugando mejor y llevan una tendencia positiva. No creo que la presión afecte a Ezkurdia y Elezkano. Ya son dos pelotaris hechos y van a dar el callo seguro. Son muy competitivos. Me alegraría que ganase Joseba.