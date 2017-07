Pelota Estudiante de Ingeniería Mecánica en Pamplona DV Jueves, 6 julio 2017, 07:37

Julen Martija cursa estudios de Ingeniería Mecánica en la Universidad Pública de Navarra, en Pamplona. «Estoy en segundo, pero con algunas asignaturas de primero. Este año se me ha dado mejor que el primero, cuando me matriculé en el curso completo. No podía compaginar los estudios con los entrenamientos y los partidos. Los libros siempre se me han dado bien, pero me costó bastante. No tengo prisa en acabar la carrera, sé que lo haré más tarde que mis compañeros, pero eso no me preocupa ahora. Tengo claro que siempre hay que tener algo detrás por si acaso».