MANO Eskiroz debuta con una apurada victoria por 22-21 DV Domingo, 27 mayo 2018, 09:07

Iosu Eskiroz, nuevo zaguero de Asegarce, celebró su debut con una victoria ayer en Pamplona. Urrutikoetxea y el de Makirriain superaron 22-21 a Laso y Aretxabaleta tras levantar un 20-21. «Estaba nervioso antes de empezar, pero me he encontrado bien», confesó Eskiroz. «He fallado poco. No soy pegador, pero arrimo a la pared izquierda y trabajo». Se lució de zurda, su mejor mano, en la dejada al ancho del 15-13.