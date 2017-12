A Eneritz Arrieta se le queda corta la categoría

Leire Etxaniz, en categoría élite, y Eneritz Arrieta, en Primera, se proclamaron campeonas de la primera edición del Emakume Master Cup del Cuatro y medio tras derrotar a Maider Mendizabal y Maite Iriarte, respectivamente. Las finales de Sopela fueron una fiesta de la pelota femenina, que cada vez cuenta con más adeptos. No cabía un alfiler en las gradas del Municipal e incluso hubo gente que se quedó en la calle sin poder entrar al frontón. Un éxito rotundo.

Leire Etxaniz impidió el pleno guipuzcoano. La manista de Etxebarria no dio opción a Maider Mendizabal en categoría élite, consiguiendo el doblete. En marzo se llevó en Amorebieta la txapela del Emakume Master Cup de parejas con la gernikarra Olatz Arrizabalaga ante la lizartzarra Nagore Arozena y su rival de ayer. La anoetarra tenía la ocasión de desquitarse, pero no la aprovechó. Su comienzo no fue nada productivo y siempre fue a remolque en el marcador.

Etxaniz decidió la balanza a su favor basándose en su físico. Tenía claro que debía alargar el partido para acabar con la resistencia de su rival y la jugada le salió perfecta. A Maider Mendizabal no le quedó otro remedio que arriesgar debido a la superioridad de la vizcaína, a la que costaba un mundo hacerle el tanto, y de ahí que llegasen los errores. Demasiados como para ganar la txapela. El partido fue muy duro. Se alargó por espacio de 45 minutos y se cruzaron a buena 419 pelotazos.

«He cometido muchos fallos, pero he estado muy a gusto en la cancha, no esperaba llegar tan lejos» Eneritz Arrieta

«No lo he pasado muy bien que digamos, he arriesgado en algunos tantos y no me ha salido como esperaba» Maider Mendizabal

En la final de Primera, la azkoitiarra Eneritz Arrieta demostró que la categoría se le ha quedado pequeña. Ya está más que preparada para jugar en élite. Su victoria en el derbi del Urola ante la azpeitiarra Maite Iriarte no admite discusión. Hubo un mundo entre una y otra pelotari. Superior en recursos y con mucho más golpe, Arrieta sacó petróleo con el dos paredes y las dejadas a la punta. Iriarte nunca dio la sensación de poder complicarle las cosas. El resultado pudo ser incluso más amplio a favor de la manista azkoitiarra. Le dio vida a su rival al dejar de poner en el frontis nueve pelotas y cometer una falta de saque por tiro corto. Por lo demás, sobresaliente.