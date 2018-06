Pelota Energía solar para Asegarce Plantilla y técnicos de Asegarce posan para la foto oficial en el hotel Villa de Laguardia. El sol pegaba con fuerza. / JONATHAN HERREROS Laguardia recibe con el cielo azul a los 27 manistas de la empresa vizcaína JOSEBA LEZETA Laguardia Martes, 19 junio 2018, 19:22

Asegarce reúne a sus pelotaris en Laguardia con la sana intención de dar carpetazo a una temporada sin ningún título de Primera y poner las bases para ganar de nuevo txapelas en una temporada que acaba de empezar. No va a faltarle energía solar a la plantilla de la promotora vizcaína ya que en la Rioja Alavesa ha encontrado cielos despejados y una temperatura ligeramente superior a los 20 grados. Una atmósfera ideal para cargar pilas y que contrasta, sin embargo, con las nubes y la lluvia casi diaria que castigan Gipuzkoa desde hace meses.

Veintisiete pelotaris componen la plantilla de Asegarce gracias a la incorporación escalonada de Iosu Eskiroz -debutó a finales de mayo-, Aitor Aranguren -se estrenará el sábado en el Beotibar de Tolosa- y Jon Mariezkurrena, a quien esperan en el Labrit para la próxima feria de San Fermín. Los tres participan en la concentración del hotel Villa de Laguardia, sede por segunda edición consecutiva de una ya arraigada cita que arrancó en Ezcaray en 1999. «Desde entonces no hemos fallado ningún año», subraya Manolo Zubillaga, invitado a la cita pese a su condición de jubilado. También Salva Vergara, otro de los fijos, ha acudido a la llamada de quienes hasta hace poco han sido sus compañeros.

El cuadro no registra esta vez bajas para dejar sitio a los debutantes. Iker Arretxe acaba de renovar por un año, hasta 2019. Rafa Etxeberria, gerente de la promotora, apunta que «es el único pelotari que terminaba contrato por estas fechas. Los siguientes serán Mikel Larunbe, Andoni Aretxabaleta y Asier Agirre en agosto». En septiembre le tocará el turno a Gorka, que en enero firmó para nueve meses.

El propio Rafa Etxeberria destaca que «27 es la cifra más alta de pelotaris que hemos tenido últimamente. Doce son delanteros y quince, zagueros. Creemos que es una proporción adecuada porque habitualmente quienes juegan atrás sufren más de las manos. Eso no significa que en un momento el número de delanteros lesionados sea mayor. De hecho, ya nos ha sucedido recientemente». Aspe tiene 23, cuatro menos, tras la reciente llegada de Pedro Ruiz.

Salaverri, hasta septiembre

Uno de los quince zagueros, Rubén Salaverri, no podrá jugar durante todo el verano por culpa de una fuerte distensión en el nervio musculocutáneo del brazo derecho. «Me lesioné en marzo en el Atano III y llevo tres meses en el dique seco. Calculo que permaneceré de baja otros tres. Ojalá esté listo para reaparecer en septiembre. He perdido musculatura en el bíceps. Acudo dos días a la semana a Vitoria para la rehabilitación». Requiere paciencia.

Asier Agirre, el delantero de Burlada, es otro de los integrantes de Asegarce fuera de circulación en estos momentos. Una infección en el pubis le tuvo 25 días hospitalizado entre abril y mayo. «Voy poco a poco. Corro, hago ejercicios, he recuperado algún kilo que otro... Todavía no he completado ninguna sesión fuerte de frontón. La empresa me había programado en Zumaia para el viernes de la semana próxima, pero no va a poder ser. Lo dejaremos para más adelante». Le gustaría estar listo para San Fermín. Tampoco Álvaro Untoria, a pesar de que le anunciaban el sábado en el Beotibar de Tolosa para el debut de Aitor Aranguren, ha recuperado a tiempo su mano derecha, maltrecha desde febrero.

Aitor Aranguren pasa a ser el octavo guipuzcoano de una plantilla con diez navarros, cuatro vizcaínos, cuatro riojanos y uno de Nafarroa Beherea, Etchegoin. Tres de los ocho reclutados en Gipuzkoa son delanteros (Arteaga II, Artola y Peña II) y cinco, zagueros (Albisu, Ander Imaz, Erasun, Urretabizka II y Aranguren).

Aspe también dispone de ocho guipuzcoanos: cinco delanteros (Altuna III, Irribarria, Jaka, Ugalde y Mendizabal III) y tres zagueros (Rezusta, Erostarbe y Tolosa).

La plantilla de Asegarce permanecerá hasta el jueves en Laguardia, donde fomentará la convivencia entre sus componentes y recibirá varias charlas. La fisioterapeuta Itxaso Sánchez ofreció este martes una sobre la prevención de las lesiones en el dorsal ancho y el doctor José Ormaetxea, cardiólogo del hospital de Basurto, hablará hoy de las arritmias en el deporte.