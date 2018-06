«Me encanta el ambiente del Labrit en sanfermines» Sábado, 9 junio 2018, 09:00

La feria de San Fermín está a la vuelta de la esquina. Víctor es consciente de que «en Asegarce hay muy buenos delanteros y no hay sitio para todos en el torneo de parejas. Espero jugar algún partido de complemento, el Labrit es un frontón que me gusta mucho, me encanta sobre todo por el ambiente durante los sanfermines».

El delantero riojano afronta el verano con las pilas cargadas. No se ha marchado de vacaciones, se ha quedado en casa, en Ezcaray, entrenándose. «El año pasado pasé unos días por la zona de Barcelona. Este año no tocaba, la situación no era la más idónea, no me encontraba con ganas». En el horizonte vislumbra la feria de San Mateo, la que pone fin al verano, pero Víctor quiere disfrutar ahora del día a día.