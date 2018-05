Pelota Elezkano II da favorito a Olaizola II «por juego, por palmarés y por todo» Los dos semifinalistas del Labrit dan por bueno el material elegido JOSEBA LEZETA Pamplona Miércoles, 9 mayo 2018, 12:27

Aimar Olaizola y Danel Elezkano ya saben qué cuatro pelotas tendrán en el cestaño en la semifinal del Manomanista que disputarán el sábado por la tarde en el Labrit de Pamplona. El de Goizueta ha separado este miércoles una de 106.7 y otra de 105.8 gramos «con un poco más de salida de frontis» en opinión del de Zaratamo, quien ha preferido dos de 106.7 y 105.1 que «andan más por el suelo.

Elezkano II entiende que Olaizola II es favorito «por juego, por palmarés y por todo». Ahora bien, considera que «eso no me quita presión porque el premio es el mismo para ambos. Quien venza jugará la final». El vizcaíno es consciente de la dificultad que supone enfrentarse a un pelotari que «hace todo muy fácil. Antes rivales como él, muchas veces no basta jugar perfecto para ganarles. Intentaré ser agresivo y valiente, como hasta ahora». Viene de eliminar por este orden a Arteaga II, Artola y al campeón Bengoetxea VI.

Aimar Olaizola ha dispuesto de tiempo para reponerse del «golpe en el pulgar que sufrí en la eliminatoria contra Rezusta. Este paréntesis de quince días me ha venido bien desde ese punto de vista«. El de Goizueta elude la etiqueta de favorito. »Veo la eliminatoria al cincuenta por ciento. Si un pelotari llega a semifinales es por algo«. Tras superar a dos zagueros, Albisu y Rezusta, Aimar se encuentra con un delantero, »algo a lo que estoy acostumbrado«.

El Labrit se llenará el sábado, día en el que se pondrán a la venta solo paseos. Hace días que se agotaton las localidades de asiento.