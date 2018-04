Pelota Elezkano II encuentra las cosquillas al campeón Bengoetxea VI observa un zurdazo de Elezkano II ayer en el Labrit. / CALLEJA Noquea a Oinatz Bengoetxea y jugará contra Aimar Olaizola en semifinales | JOSEBA LEZETA Domingo, 29 abril 2018, 09:51

La revelación de la presente edición del Manomanista tiene nombre y apellidos: Danel Elezkano Bilbao. Haga lo que haga a partir de ahora, ya se ha ganado esa condición. A sus 24 años, el delantero nacido en Zaratamo y afincado en Dima ha dado un salto de calidad visualizado en el pasado Campeonato de Parejas y confirmado en la competición reina con una victoria indiscutible por 14-22 frente al vigente campeón, Oinatz Bengoetxea.

Este resultado, precedido de dos triunfos convincentes frente a Arteaga II y Artola, sitúa a Elezkano II en la semifinal del sábado 12 de mayo. Ese día regresará al Labrit de Pamplona para enfrentarse a todo un Aimar Olaizola en busca de una recompensa ni siquiera soñada hace tres semanas: la final.

La derrota de Oinatz Bengoetxea confirma esa especie de maldición que persigue a los últimos campeones manomanistas. Desde que Olaizola II encadenó dos txapelas consecutivas en 2012 y 2013, nadie ha sido capaz de retener el título. Ni Martínez de Irujo, ni Urrutikoetxea, ni Irribarria, ni en este caso Bengoetxea VI.

Elezkano II desplegó de nuevo un juego ofensivo, atrevido. «Si me pongo a bote, no voy a ganar a nadie», insiste. Por eso, complica todo lo que puede la devolución del contrario gracias a un saque bombeado y cruzado a la pared. Corre a continuación a por el aire y, según llega la pelota, elige el gancho, el sotamano de zurda o la volea de derecha. Siempre con fuerza e intención. Dificultó los restos de Oinatz, increíbles algunos por los problemas que entrañaban, y aprovechó las oportunidades para sellar cinco acciones de saque-remate. Buen número.

Pegó más que un Bengoetxea VI al que se le atragantó el pasado Campeonato de Parejas y que no ha encontrado en el Manomanista la ansiada tabla de salvación para arreglar la temporada. No anda sobrado de pegada. Tuvo momentos de chispa a los que le faltó continuidad. Su ingenio no bastó para incomodar a un adversario fiable.

Bengoetxea VI, en plancha

Mantiene, sin embargo, un espíritu combativo fuera de toda duda. Recibió una ovación enorme en el 11-10 al tirarse en plancha sobre las tablas de contracancha para alcanzar el gancho de Elezkano II, meter su mano derecha y rebasar al contrario. «Ya me decía mi hermano que ante pelotaris tan grandes no es suficiente colocar la pelota», confesó Danel sobre esa jugada.

El delantero vizcaíno no eludió el elevado ritmo que le conviene a Bengoetxea VI. «Me gusta. Exige mucho al contrario y me he encontrado bien físicamente», aseguró convencido.

Ya de vuelta del primer descanso obligatorio, al que llegó un tanto por detrás (12-11), y después del 12-12 propiciado por una parada bajo chapa del rival, Elezkano II tomó una decisión trascendental a la postre. «No estaba haciendo todo el daño que quería con mi saque y Ander, mi hermano, me ha dicho que cogiera la pelota de Bengoetxea. Le he hecho caso. Salía menos de frontis, costaba quitarla con el resto y me ha venido bien para el saque-remate».

Sin apenas intercambios largos -únicamente tres tantos rebasaron la decena de pelotazos-, Elezkano recuperó la iniciativa en el electrónico, abrió primero una brecha de cinco tantos (12-17) y la amplió a siete (13-20), momento en el que fue a por la volea de derecha y recurrió en el último instante a la de zurda sin poder llevar a buena la pelota. Bengoetxea VI correspondió a ese regalo, uno de los pocos de Danel, con una falta de saque que puso en bandeja la victoria a su oponente.