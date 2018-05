Pelota Ekaitz Saralegi: «Altuna mejora semana a semana» Ekaitz Saralegi posa en el balconcillo del frontón de Amezketa mientras sus hijos, Itzel y Auritz, juegan a pelota sobre la cancha. / ÍÑIGO ROYO Botillero de Jokin Altuna «Cuando le veo bien, con ganas e ilusión, me tranquilizo; es un joven sereno y agradable que escucha lo que le dices» JOSEBA LEZETA AMEZKETA. Jueves, 10 mayo 2018, 07:37

Ekaitz Saralegi tiene 38 años, la misma edad que Aimar Olaizola, pero no toma parte en el Manomanista desde el interior de la cancha, sino desde la silla de su vecino y pupilo Jokin Altuna, que el domingo disputa en Bilbao la semifinal del Manomanista contra Ezkurdia. Encontramos al exdelantero amezketarra en el remozado frontón Larrunarri, pintado de negro y donde juegan a pelota sus gemelos, Itzel y Auritz.

- ¿Cómo está Altuna III?

- Creo que bien. En la eliminatoria contra Urrutikoetxea, la última referencia que tenemos, dejó boquiabierta a bastante gente con su juego. Aunque el rival se adelantó 7-0, Jokin estaba jugando y plantando cara. Sobre la cancha no se veía tanta superioridad de Urrutikoetxea como la que reflejaba el marcador. Había tantos que dominaba y caían al otro lado. Fue así hasta el 14-9. A partir de ese momento, Altuna fue claramente hacia arriba. El 95% de la gente pensaba que iba a perder porque el de Zaratamo e Irribarria parecían un peldaño por encima de los demás. Ocurrió lo contrario.

- Tras ensayar el lunes en el Bizkaia, J0kin confesó que no fue un buen entrenamiento.

- Estuve con él. Cuestión de sensaciones. Había hecho una sesión física la víspera y eso pudo provocar que no estuviera con la frescura deseada. También se puso más trapo del habitual en las manos, y así no gozas igual... Son entrenamientos. Lo que vale es lo del domingo.

- ¿Le sorprendió que rindiera a ese nivel ante Urrutikoetxea?

- En la eliminatoria contra Retegi ya comprobé que estaba bien de golpe y de volea. Fue un partido distinto porque Julen gasta al contrario, alarga los tantos y te agota. Contra Urrutikoetxea los tantos son más cortos.

- ¿Qué le convenció de su juego?

- Sacó y restó bien. Pero sobre todo que insistiera atrás con la derecha y su defensa de aire con la zurda. La volea le sirvió para algo más que defender. Fue una suma de detalles.

- ¿Qué puede mejorar?

- El mano a mano moderno se ha convertido es una especialidad en la que un rematador puede ganar a cualquiera si tiene un buen día con el saque. Siempre hay margen de progresión. Altuna aporta algo nuevo de partido a partido. Mejora semana a semana.

- ¿Quién se pone más nervioso? ¿Altuna III o Saralegi?

- Ese punto de nerviosismo está ahí en los partidos. Cuando le veo bien, con ganas e ilusión, me tranquilizo. Es de los que escucha lo que le dices e intento darle consejos. Jokin es un joven sereno y agradable. Quizá lleve dentro esos nervios, pero no me los transmite.

Material Olaizola II separó ayer una de 106,7 y otra de 105.8 gramos, «bonitas» en su opinión y «con un poco más de salida de frontis que las mías» según Elezkano II. El de Zaratamo, que tampoco puso objeción alguna al lote, optó por dos de 106,7 y 105.1, la más ligera de las cuatro. «Andan más por abajo», apuntó. Ezkurdia y Altuna III eligen hoy a las 11:00 horas las pelotas para su semifinal de un lote preparado por el seleccionador Martin Alustiza el 11 de abril, hace un mes.

- ¿Hay tiempo para las bromas en la silla?

- Bromeamos antes de empezar y después de acabar. Durante el partido, poco.

- ¿En cuántos partidos individuales se ha enfrentado a Ezkurdia?

- En tres del cuatro y medio. Dos corresponden al Torneo San Fermín y ambos fueron en Sopela. La última vez fue en Tolosa con ocasión del Campeonato del Cuatro y Medio. Perdió solo el primero. Ese día no fui su botillero.

- ¿Cómo se contrarresta a un pelotari de esa fuerza?

- Veo muy bien a Ezkurdia. En ediciones anteriores del Manomanista y del Cuatro y Medio le había faltado una pizca de suerte para alcanzar una final. Pero ya demostraba condiciones. El título del Parejas le ha aportado una confianza terrible en sí mismo. Es de los que mayor velocidad imprime a la pelota, saca mucho, posee una gran volea. Contrario muy duro.

- ¿Qué debe hacer Altuna III?

- No hay que dejarle jugar. Si el rival está cómodo, señal de que algo estás haciendo mal.

- ¿Le conviene a su pupilo un tipo de material concreto?

- Eliges una y juegas con la del rival. Otras veces sucede justo lo contrario. Hoy en día no hay pelotas motelas. En los partidos individuales tampoco observo grandes diferencias entre la más viva y la más baja de todas. Quizá en el Campeonato de Parejas haya habido alguna muy baja... Hay que decidir en función de las sensaciones de cada momento dentro del partido.

- ¿A quién beneficia el Bizkaia?

- No puede ser malo para Jokin porque ganó allí la txapela del Cuatro y Medio. Perjudica a la gente que debe moverse hasta Bilbao para ir a ver la semifinal. El Bizkaia es más frío que el Atano III. Pero el frontón estaba designado desde el principio y toca así. Antes de empezar habríamos firmado con los ojos cerrados disputar la semifinal de Bilbao.

- ¿Cómo está el ambiente en Amezketa?

- Me recuerda al de la primera vez que Altuna llegó a la final del Cuatro y Medio para medirse a Bengoetxea VI. Es algo especial. La victoria ante Urrutikoetxea ha ilusionado y ya han organizado un autobús para ir a Bilbao. Sucede que Amezketa es pequeño y entramos todos en la sala de prensa del frontón. Son 3.000 localidades. Pero también irán de otros pueblos. Jokin tiene tirón.

- ¿Los pelotazales le dan consejos?

- Hay muchos entendidos. Es normal porque todos quieren ayudar. Señal de que le importa a la gente. Escucho a todos.

- Olaizola II sigue fuerte...

- Sin duda. Es el mejor pelotari que he conocido. Sigue siendo el número uno de Asegarce. A sus 38 años, da ventajas en las combinaciones de la empresa, ha completado un gran Campeonato de Parejas y está en semifinales del Manomanista. Kontuz.

- Componga al manomanista ideal.

- El saque y la volea de Ezkurdia; el resto y sotamano de Urrutikoetxea; el gancho de Olaizola II; y la zurda de aire, la inteligencia y el carácter de Altuna III.

- Vino andando de Bilbao a Amez-keta tras el título del Cuatro y Medio. ¿Más promesas?

- Alto. Suficiente. Vamos a dejarlo.