Pelota La eficacia unida a la constancia Ezkurdia se dispone a golpear la pelota ante Olaizola II. Al fondo, Albisu y Zabaleta. / DÍAZ URIEL Ezkurdia y Albisu, finalistas de San Mateo tras ganar a Aimar y Zabaleta ENRIQUE ECHAVARREN SAN SEBASTIÁN. Sábado, 23 septiembre 2017, 09:22

Ezkurdia y Albisu serán mañana los rivales de Víctor y Rezusta en la final del torneo de parejas de la feria de San Mateo tras imponerse en un Adarraga lleno hasta la bandera a Olaizola II y Zabaleta por 16-22. Ezkurdia y Rezusta vuelven a coincidir -son los vigentes campeones-, pero esta vez cada uno defenderá su pabellón por separado. Es lo que tiene alinear parejas mixtas.

16 Olaizola II - Zabaleta 22 Ezkurdia - Albisu Tiempo de juego 58 minutos. Pelotazos a buena 519. Tantos de saque Olaizola II, 0. Ezkurdia, 3. Faltas de saque Olaizola II, 0. Ezkurdia, 0. Tantos en juego Olaizola II, 5. Zabaleta, 4. Ezkurdia, 10. Albisu, 2. Tantos perdidos Olaizola II, 2. Zabaleta, 5. Ezkurdia, 3. Albisu, 4. Marcador 0-1, 1-1, 1-2, 4-2, 4-5, 5-5, 5-7, 6-7, 7-7, 7-10, 9-10, 9-12, 11-12, 11-13, 12-13, 12-19, 15-19, 15-21, 16-21 y 16-22. Momios de salida 100 a 70 a favor de Olaizola II y Zabaleta. Doble a sencillo por abajo. Incidencias nuevo lleno hasta la bandera en el Adarraga en la sexta jornada de la feria de San Mateo. 1.200 espectadores.

Ezkurdia y Albisu se ganaron la plaza a ley, dejándose todo en la cancha. Supieron compaginar a la perfección eficacia y constancia. La primera virtud corresponde al delantero de Arbizu, que no se amedrentó pese a tener a Aimar enfrente. Es más, se creció, y fue capaz de cogerle varias veces a contrapié merced a sus cortadas a mitad de cancha. Esas que siempre te pillan de improviso cuando se duda si cubrir el txoko o el ancho. Y a las que es complicado encontrarles respuesta. La segunda le viene como anillo al dedo al zaguero ataundarra, que cuajó un grandísimo partido. La sola presencia de un Zabaleta que llegaba en volandas a San Mateo ya era motivo de preocupación, pero Albisu ni se inmutó. Al contrario, superó al de Etxarren en toda regla. Chapeau.

DESTACADOS Tercer partido Agirre el delantero pamplonés reaparecía tras causar baja en la segunda jornada e hizo lo mejor en un partido sin mucha historia. Tercer partido Peña II se sacó la espina de sus tres derrotas anteriores y se puso fino a rematar aprovechando el dominio de Ander Imaz. Balance Asegarce reduce la ventaja tras sus dos victorias de ayer (6-3).

El partido fue vibrante y eléctrico hasta el ecuador. Un toma y daca constante entre cuatro pelotaris entregados a la misma causa. Había mucho en juego. Nada menos que la presencia en la final de San Mateo. Aimar estaba ante la oportunidad de optar a ganar el primer torneo del verano y con los puntos conseguidos entrar por derecho propio en el Master Codere. En igual situación se encontraba Zabaleta, pero con un aliciente añadido. Nunca había llegado a disputar el título de la feria riojana. Pues ni por esas.

Ezkurdia y Albisu impusieron su juego a partir del 12-13. Una tacada de seis tantos consecutivos dejó el partido visto para sentencia (12-19). Zabaleta alternaba grandes pelotazos con errores de bulto y la faceta rematadora de Aimar desapareció del frontón. Su último tanto fue un gancho en el 11-12. Después, el casillero a cero. Y es en esos momentos en los que hay que tirar hacia delante, cruzarse en términos taurinos, para acabar llevando al rival al terreno que quieres. No lo hizo, no por que no quisiera, sino que Ezkurdia no le permitió el más mínimo respiro. Tampoco Albisu a Zabaleta, a pesar de que el ataundarra le dio algo de emoción con dos fallos seguidos. Ezkurdia cogió de nuevo las riendas y acabó con un voleón.