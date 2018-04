Pelota La dinamita que decidirá las txapelas Zabaleta, Ezkurdia, Rezusta y Elezkano II en el Bizkaia, donde se juegan las txapelas. / ARIZMENDI Elezkano II y Rezusta se enfrentan hoy a Ezkurdia y Zabaleta en la final del Bizkaia, lleno hasta la bandera. Los delanteros aspiran a conseguir su primer título del Parejas mientras que los zagueros buscan subirse por segunda vez a lo más alto del podio ENRIQUE ECHAVARREN SAN SEBASTIÁN. Domingo, 8 abril 2018, 10:39

Todo está listo en el Bizkaia de Bilbao para la final del Campeonato de Parejas que enfrenta hoy (ETB1-17.00) a Ezkurdia y Zabaleta contra Elezkano II y Rezusta. El recinto de Miribilla acoge por octava edición consecutiva la lucha por las txapelas y volverá a registrar un lleno hasta la bandera. Las entradas se agotaron hace una semana y el ambiente, con 3.000 pelotazales en las gradas, está garantizado de antemano. Dos binomios con el mismo objetivo, proclamarse campeones. La victoria les serviría a Ezkurdia y Elezkano II para inscribir su nombre por primera vez en el palmarés de la competición. Zabaleta y Rezusta ya lo han hecho. El de Etxarren en 2013 con Martínez de Irujo y el bergararra el año pasado con Irribarria. Pero a nadie le amarga un dulce.

Es la final de la dinamita por el golpe que atesoran ambos zagueros. Ezkurdia y Elezkano II tampoco se quedan cortos a la hora de castigar al contrario, pero su poder no es el mismo. Rezusta y Zabaleta marcan diferencias. Solo Albisu en su mejor momento podría hacerles sombra. El resto de guardaespaldas de ambos cuadros no puede compararse a ellos. Es la tercera final consecutiva para el zurdo de Bergara, algo que muy pocos pelotaris lo han conseguido en la historia del campeonato. Y la segunda para Zabaleta, que vuelve a la cita más importante después de cinco años de ausencia.

Zabaleta Nombre: José Javier Zabaleta Lasa Edad: 27 años Estatura: 1,87 m. Peso: 84 kg. Nacido en: Etxarren Años de profesional: 7 Ezkurdia Nombre: Joseba Ezkurdia Galarraga Edad: 26 años Estatura: 1,91 m. Peso: 93 kg. Nacido en: Arbizu Años de profesional: 6 Rezusta Nombre: Beñat Rezusta Muguruza Edad: 25 años Estatura: 1,92 m. Peso: 88 kg. Nacido en: Bergara Años de profesional: 5 Elezkano II Nombre: Danel Elezkano Bilbao Edad: 23 años Estatura: 1,87 m. Peso 84 kg. Nacido en: Zaratamo Años de profesional: 6

Su discurrir a lo largo del campeonato ha sido bien distinto. Mientras que Rezusta se ha mostrado intratable en la liguilla previa -doce victorias y solo dos derrotas-, Zabaleta ha tenido dos caras bien diferentes. La del pelotari irregular que alternaba aciertos con errores al comienzo del campeonato y la del zaguero mandón que impone respeto a sus rivales a lo largo de la liguilla de semifinales.

Elezkano II y Rezusta han ganado los tres partidos anteriores a Ezkurdia y Zabaleta

El zaguero bergararra disputa su tercera final del Parejas consecutiva en el frontón Bizkaia

El de Etxarren ha ido de menos a más y en estos momentos se encuentra en un momento dulce de juego. No lo oculta tras reconocer que lo ha pasado mal y que la clasificación para la final ha sido más complicada de lo esperado. En cambio, la versión de Rezusta no ha sido la misma. El bergararra ha sembrado dudas en semifinales. Sigue siendo el zaguero más regular, se lo ha ganado a pulso en los últimos años, pero da la impresión de que llega a la final un punto por debajo de Zabaleta. Aún así, Rezusta es capaz de plantarle cara a cualquiera. Y de dominar el partido a su antojo con esa zurda que tantos problemas produce en la defensa del contrario.

La pelea en los cuadros largos decidirá el desenlace de la final, según pronostican los entendidos. Pero no siempre suele ser así. Quien imponga su poder facilitará el trabajo de su compañero. Es la tercera ocasión que Zabaleta se alía con Ezkurdia. En las dos anteriores no habían tenido la suerte necesaria para estar en condiciones de luchar por el título. Ahora sí.

Dos delanteros debutantes

Rezusta lo hace con Elezkano II tras haber sido compañero de viaje anteriormente de Irujo e Irribarria. Ambos se han entendido a la perfección hasta ahora, formando un bloque muy sólido, pero en una final hay detalles que pueden desnivelar la balanza a un lado u otro. Uno de ellos es la bisoñez del propio delantero de Zaratamo y de Ezkurdia, quienes se estrenan en una cita de semejante envergadura.

No es la primera vez, ni será la última, en la que una final, con todo lo que rodea, acaba por superar a los neófitos. Los últimos casos de Beroiz, Aretxabaleta o Larunbe están ahí. Ambos lo saben y son conscientes a lo que se enfrentan. La presión agarrota e impide soltar el brazo, desarrollar tu juego. Es el fielato que deben pasar si quieren entrar en la historia de la pelota.

Elezkano II ha demostrado que se puede contar con él. Repuesto de los problemas sanguíneos en un dedo que le impidieron rendir lo que hubiese querido en las primeras jornadas, el delantero de Zaratamo ha sabido darle la vuelta a la situación. Es ahora un pelotari fiable, al que no le da miedo arriesgar cuando la ocasión lo demanda. Un dato. Ha ganado cuatro partidos por la mínima. Es ahí, en esas situaciones límite, cuando se descubre de qué pasta estas hecho. Elezkano II ha dejado en casa los miedos que le atenazaban a la hora de soltar el brazo y es capaz de todo en la cancha.

La progresión de Ezkurdia también es digna de elogio. Atrás queda el sanbenito que le acompañaba de no saber acabar los tantos. Que si le costaba un mundo, pero el delantero de Arbizu ha puesto de manifiesto en este campeonato que su caudal ofensivo permanece intacto. Ha dado un paso adelante muy significativo. Todo no se circunscribe a darle velocidad a la pelota y a acribillar al rival a base de voleones. La variedad de recursos ahora es mucho más amplia. Y, además, está con la moral por las nubes tras la exhibición de juego que dio en la semifinal del Bizkaia ante un rival de la talla de Aimar Olaizola. El propio Ezkurdia reconoció que fue su mejor partido en muchos años. Quizás el de su vida.

Sin botilleros

Con estas premisas se presenta una final incierta en la que los cuatro protagonistas no contarán, a petición propia, con asesoramiento en el set de descanso. Se trata de cuatro pelotaris de Aspe. Durante el campeonato, cuando se ha producido el enfrentamiento entre manistas de la misma empresa, no ha sido necesaria la presencia de botilleros. Pero eso no quiere decir que siempre haya sido así. En la final de 2012, en la que midieron sus fuerzas Titín III y Merino II contra Xala y Laskurain, pertenecientes todos al cuadro de la promotora eibarresa, sí que hubo. Joaquín Plaza asesoró al binomio riojano y Aitor Zubieta al zurdo de Lekuine y al zaguero de Soraluze. Las txapelas viajaron a Tricio y Villar de Torre.

La expectación es máxima. Los finalistas contarán con el apoyo de los suyos desde las gradas del recinto de Miribilla. En Bergara, donde se ha instalado una pantalla gigante en el Municipal para seguir la final, ya han completado dos autobuses, el mismo número que en Arbizu. Desde Zaratamo, Dima y Etxarren también está asegurada la presencia de seguidores. Nadie quiere perderse el acontecimiento. Están en juego las txapelas del campeonato más largo del curso pelotístico, que comenzó en Bera el 24 de noviembre de 2017.

Elezkano II y Rezusta han ganado catorce partidos y solo han perdido tres. Ezkurdia y Zabaleta se han impuesto en diez y han caído derrotados en siete ocasiones. Esas estadísticas no sirven de nada hoy en el Bizkaia. Solo vale ganar.