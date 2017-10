«Ahora me dedico únicamente a jugar a pelota» Jueves, 5 octubre 2017, 08:25

Erik Jaka se dedica ahora únicamente a jugar a pelota. Tiene previsto iniciar de inmediato un grado superior de actividades deportivas a distancia para dedicarse en el futuro a algo relacionado con el deporte. Reconoce manejarse «bien» con el ordenador, pero a sus 23 años de momento prefiere «centrarse» solo en la pelota. «En verano renové mi contrato con Aspe por tres años y medio y eso me da seguridad para afrontar el futuro», afirma. Se considera una persona que «siempre ha llevado bien los estudios», pero no ha acabado de acertar en sus decisiones. «Estudié dos años Psicología y otros dos acupuntura, pero por circunstancias no he podido seguir. Y eso que me gustaba mucho».