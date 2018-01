Pelota Danel Elezkano, la ilusión por mejorar Danel Elezkano se dispone a golpear la pelota de derecha. / LOBO ALTUNA El delantero de Zaratamo lidera la clasificación del Parejas con Rezusta ENRIQUE ECHAVARREN SAN SEBASTIÁN. Jueves, 25 enero 2018, 07:36

Danel Elezkano está adquiriendo, a base de partidos, el poso necesario para codearse con los mejores delanteros. Tiene 23 años y aunque reconoce que «soy muy joven, aún me quedan muchas cosas por aprender», se ha hecho un hueco a base de trabajo y sacrificio. En su segunda participación como titular en el Campeonato de Parejas lidera con Rezusta la clasificación, después de nueve jornadas disputadas. Tienen siete puntos en su casillero, encadenan seis victorias consecutivas y mañana en Urduliz se miden a Altuna III y Martija, sus inmediatos perseguidores. Otra victoria les daría el billete virtual para la liguilla de semifinales.

El menor de los Elezkano -su hermano Ander también juega a pelota como aficionado- se desplazó ayer a la localidad vizcaína para separar el material después de haber un par de días complicados por culpa de la gripe. Décimas de fiebre y descomposición le han acompañado desde el domingo hasta el martes, pero ya se encuentra totalmente recuperado. «Recuerdo haber visto muchos partidos de profesionales en Urduliz de chaval y como aficionado haber disputado alguno de la Copa Bizkaia. El año que debuté -18 de agosto de 2012 en el frontón Bizkaia de Bilbao-, también jugué un partido aquí del Parejas de Promoción».

El Campeonato de Primera no es nuevo para el delantero de Zaratamo. Debutó como suplente en 2015 cubriendo la baja de Berasaluze II en la decimoprimera jornada. Volvió a reemplazar a Artola en la decimocuarta y de nuevo al alegiarra en la tercera jornada de la liguilla de semifinales. Tres partidos, tres victorias y con dos zagueros distintos, Zubieta y Albisu. «Me salieron bien las cosas, entré como suplente sin presión», recuerda.

En la siguiente edición, Asegarce volvió a contar con él para cubrir la baja de uno de los delanteros titulares. Sustituyó a Aimar Olaizola en el estreno de la competición y repitió en la segunda jornada como recambio de Pablo Berasaluze. De nuevo, con un balance inmaculado. Dos partidos y dos victorias. Imbatido.

Cambio de empresa

Y fue ese mismo año, 2016, cuando decidió cambiar de empresa. Asegarce por Aspe. Veía que era su mejor opción ante el 'overbooking' de delanteros en la promotora bilbaína. Debutó el 21 de agosto en el Aritzbatalde de Zarautz. El tiempo le ha dado la razón. «Estoy muy contento por cómo me están saliendo las cosas desde que llegué a Aspe, no puedo quejarme», dice. Y los técnicos de la empresa eibarresa decidieron darle la oportunidad que tanto estaba esperando. Le alinearon en el Parejas con Zabaleta, pero las cosas no salieron como esperaban. Acabaron el campeonato con siete victorias y el mismo número de derrotas. En la liguilla de semifinales perdieron los dos primeros partidos y en el último tuvo que dejar su puesto a Jaka, como había hecho en tres ocasiones antes en la liguilla. «Tuve una rotura de ligamentos en el tobillo. Paré dos semanas, reaparecí y tuve que volver a parar. No creo que hiciésemos un mal campeonato».

En la presente edición, la segunda como titular, las cosas, de momento, le van rodadas con Rezusta. «Por ahora vamos bien, no podemos quejarnos ya que no empezamos como esperábamos. Ganamos el primer partido, pero perdimos los dos siguientes. Nos entraron las dudas, aunque en los últimos choques estamos sumando más juego como pareja. Eso es lo importante, pero aún queda mucho trabajo por hacer».

Califica de «increíble» el apoyo que recibe por parte del zaguero bergararra. «Juego muy a gusto con él, lleva tiempo demostrando que es uno de los mejores zagueros. Pega mucho y también cubre mucha cancha. Es muy completo». Curiosamente fue Elezkano II, con la colaboración de Arratibel, quien les privó a Rezusta y Artola de las txapelas del torneo Bankoa Credit Agricole-DV en 2011.

Y no le ha sorprendido la igualdad que preside el campeonato. «En la presentación, veías que las parejas estaban compensadas. Es lógico que los partidos sean muy competidos. Cualquiera puede ganar a otra». Recuerda gratamente los duelos «contra Aimar en Eibar y frente a Oinatz en el Labrit», pero mañana se verá las caras con Altuna III y Martija, que ya les derrotaron 13-22 en Eibar en la primera vuelta. «Nos ganaron bien. Jokin lleva tiempo demostrando que es uno de los mejores delanteros y Martija está destacando. Será un partido duro».