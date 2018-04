Pelota Danel Elezkano: «Más que por mí, la final me hace mucha ilusión por la familia y los amigos» Danel Elezkano, apoyado en la pared izquierda del frontón de Zaratamo, donde dio sus primeros pelotazos. / FERNANDO GÓMEZ Danel Elezkano (Delantero) El pelotari de Zaratamo disputa el domingo en el Bizkaia con Rezusta su primera final desde que en 2012 dio el salto a profesionales ENRIQUE ECHAVARREN ZARATAMO. Martes, 3 abril 2018, 08:30

Danel Elezkano cuenta las horas que quedan para disputar su primera final como profesional desde que debutara el 18 de agosto de 2012 en el frontón Bizkaia de Bilbao con la camiseta de Asegarce. Precisamente al recinto de Miribilla regresará el domingo, esta vez con la de Aspe, para jugarse el título del Campeonato de Parejas junto a Beñat Rezusta ante Ezkurdia y Zabaleta. El delantero de Zaratamo vive un sueño y solo quiere despertar en lo más alto del podio. Desborda ilusión y ganas. Al día siguiente de la final cumplirá 25 años. No hay mejor regalo que la txapela.

- ¿Con qué edad comenzó a jugar a pelota?

- Con tres años. Acompañaba siempre al frontón a mi hermano Ander. Luego, con cuatro, me apunté al club de pelota de Zaratamo.

- ¿Despuntaba ya a esa edad o era del montón?

- Estaba casi todo el día metido en el frontón. Salía de la ikastola y me pasaba toda la tarde jugando con el que estuviese allí, con mi hermano, con algún amigo... Empecé a disputar campeonatos antes que otros compañeros del pueblo, con seis.

- ¿Alguien de su familia jugaba a pelota además de su hermano?

- El aita también jugaba a pelota, era delantero. Ganó una o dos veces el Interpueblos con Zaratamo, pero luego se decantó por el fútbol (Jokin Elezkano llegó al Eibar en la temporada 1983/84 procedente del Vasconia. Era centrocampista, llevaba el 8 a la espalda y militó una temporada en el club armero, en Tercera División. Su entrenador era José Mari Arrizabalaga, ahora miembro del consejo de administración. Participó en el playoff de ascenso a Segunda B, que no se consiguió).

- ¿Además de la pelota ha practicado otros deportes?

- Solía jugar a fútbol con los chavales del pueblo. Había un campo muy bonito en Zaratamo -hoy en día está completamente descuidado-, pero el club que había solo tenía categoría senior. Eran muy mayores en comparación nuestra. Quieras que no, tener el frontón en la mitad de la plaza del pueblo ayuda. El frontón era donde siempre quería estar.

- ¿Siempre ha sido delantero?

- Hasta infantiles jugué de zaguero.

- Recuerda la primera txapela que ganó?

- En Orduña, con seis años.

- ¿La guarda aún?

- Sí, la tengo en casa.

- ¿Cuántas txapelas y trofeos tiene en su domicilio?

- Ni idea, como aficionado gané muchas, pero en profesionales cuesta mucho ganarlas.

- ¿La que le hubiese gustado ganar y no pudo hacerlo?

- La del Biharko Izarrak. Jugué solo un año y me lesioné

- También se llevó las del DV, El Antiguo y Elgeta...

- En el DV le gané la final promesas a Rezusta en 2011. Yo jugué con Arratibel y él con Artola -en esa misma edición, Ezkurdia se proclamó campeón sénior con Díez-. De vez en cuando suelo recordárselo.

- ¿Quién era su ídolo?

- Me fijaba sobre todo en Irujo y Aimar, pero también me gustaba cómo jugaban Xala u Oinatz. He tenido la suerte de jugar contra la mayoría de ellos. Me queda la pena de no haberlo podido hacer contra Juan.

- ¿Y al que más cariño le tenía?

- A Abel Barriola. Me ha parecido un grandísimo pelotari.

- Fichó muy joven por Asegarce.

- Me hicieron un precontrato cuando tenía 16 años y lo rechacé. Era muy joven y la familia creía que tenía que seguir estudiado. Al año siguiente volvieron a insistir más en serio. Ya había hecho algunos entrenamientos con ellos en vacaciones. Firmé un precontrato de un año y en el verano debuté con 18 años.

- ¿Recuerda qué hizo con su primer sueldo?

- No, no soy muy caprichoso.

- ¿A quién o a quiénes les está agradecido?

- Primero a mi aita y a mi hermano, que estaban todo el día conmigo en el frontón. Después a todos los entrenadores que he tenido hasta ahora -Mikel Etxebide en Galdako- y también a los técnicos de Asegarce y Aspe. Ahora mismo, poder trabajar con Jokin Etxaniz es algo muy especial. Y a Aitor Erauzkin, mi preparador físico.

- ¿Qué supone llegar a una final?

- Es algo muy bonito. Cuando empiezas a jugar a pelota sueñas con convertirte en profesional y cuando lo eres, aspiras a disputar finales. Para una cosa u otra, hay que tener suerte. Hemos hecho un gran campeonato y el premio es la final.

- No todo ha sido un camino de rosas para usted

- Al nacer tuve un problema en el brazo derecho y tuve que jugar principalmente de zurda desde crío, pero saco con la derecha.

- ¿Se siente abrumado por todo lo que rodea a una final, sobre todo siendo la primera?

- Puede que los demás estén algo más acostumbrados, pero para mí todo es nuevo. De momento lo llevo con tranquilidad. Los dos días siguientes a la semifinal del Ogueta me costó recuperarme, estaba bastante cansado. Había pasado muchos nervios, había soportado mucha tensión. Ahora estoy mucho más tranquilo. ¿Abrumado? Ojalá lleguen más días de estos en el futuro.

- ¿Cuántos mensajes de felicitación tenía en el WhatsApp tras el partido del Ogueta?

- No sé seguro, pero muchos, muchos. Más que por mí, la final me hace ilusión por la familia y los amigos. En los momentos buenos como este es bonito estar, pero en los malos, cuando estás lesionado, es cuando me han demostrado que puedo contar con ellos. Han hecho el esfuerzo de venirme a ver en muchísimos partidos del campeonato y les da igual que sea cerca o lejos. Estoy contento porque comparten ahora mi felicidad.

- ¿Es como lo había soñado?

- No lo sé, lo único que pedía al principio del campeonato es que me respetasen las lesiones y poder dar mi nivel en la cancha. He trabajado mucho para estar aquí, he metido muchas horas en el frontón. El balance es muy positivo, he disfrutado muchísimo pese a que en los primeros partidos del campeonato tuve problemas de circulación en un dedo que no había tenido nunca antes. Las molestias las arrastraba desde el Cuatro y Medio y llegué a pensar que no acabaría el campeonato. Me afectó bastante, le dio muchas vueltas a la cabeza. Estaba todo el día pensando en ello. Afortunadamente acerté con los masajes y las molestias desaparecieron. Gracias a ello he podido seguir jugando con continuidad.

- ¿Teme algo ahora?

- No, lo que me preocupa es llegar a la final en buenas condiciones. Me gustaría hacer mi partido, cosa que no pasó ante Altuna. La víspera dormí mal. Salí a la cancha muy nervioso, había mucha tensión, me pesaban las piernas. En la liguilla de semifinales te juegas todo a un partido y si pierdes te vas a casa. En una final es diferente, el premio por haber llegado hasta aquí es muy importante.

- Llegó a decir que no merecían haber ganado ese partido...

- Por mi parte no disfruté nada. Lo pasé muy mal, sufrí mucho. Quizás por este partido no merecíamos estar en la final, pero a lo largo del campeonato creo que hemos hecho méritos suficientes como para estar ahí. La final es algo especial para mí y voy a intentar disfrutarla al máximo.

- ¿Es de ese tipo de pelotaris que aprenden rápido para no volver a cometer los mismos errores?

- Espero estar más tranquilo que en Vitoria, pero sé que habrá nervios. Hicimos una gran liguilla previa, pero ambos sabíamos que no iba a ser fácil entrar en la final aunque todo el mundo lo daba por hecho. Hubo momentos en los que nos vimos fuera del campeonato, pero fue ahí cuando sacamos lo mejor de nosotros mismos. Tuvimos suerte.

- No todo es suerte, también hay un trabajo por detrás.

- Siempre he dicho que si soy pelotari es gracias al trabajo. Desde pequeño he metido muchas horas en el frontón y soy feliz jugando a pelota. Cada vez que voy a entrenar, ya sea físico o frontón, lo hago con toda la ilusión del mundo.

- ¿Se dejará aconsejar?

- Todavía no he hablado de eso. Hay tiempo hasta el día de la final. Pero uno de los que he recibido es que no me encargue del tema de las entradas ni de las celebraciones posteriores para estar completamente centrado en la final y no pensar en otras cosas que puedan distraer mi atención. Y así lo he hecho.

- ¿Le gustan este tipo de partidos?

- Sí, porque una final no se juega todos los días y nunca sabes si vas a tener la oportunidad de disputar otra en tu vida.

- Para Ezkurdia también es su primera final. Las fuerzas se equilibran en este aspecto.

- Ezkurdia y Zabaleta han jugado muchos más partidos importantes que yo al llevar más años en profesionales, pero tampoco es una excusa. Los cuatro queremos ganar.

- ¿Le preocupa que le pueda la situación, como le pasó con anterioridad a otros debutantes, casos de Beroiz, Aretxabaleta, Larunbe...

- Una final con el frontón de Bilbao lleno tiene que ser algo impresionante, pero hay que tratar de olvidarnos de todo lo que rodea a la final y centrarnos en lo nuestro. Es imposible desconectar del todo, pero también son días para disfrutar con el cariño de tu gente.

- ¿Tiene alguna forma de aislarse?

- Soy un pelotari que paso mucho tiempo entrenando, jugando a pelota, viendo partidos y es una cosa que hago a gusto. A veces he llegado a algún partido habiendo entrenado demasiado, pasado de rosca. No pienso hacer nada diferente a lo habitual, seguiré la misma rutina. Soy una persona bastante tranquila a la que le gusta estar con la familia y salir a pasear con los perros.

- ¿Gestiona bien la presión?

- Creo que he sabido llevarla bien este campeonato. Ha habido partidos muy tensos y los hemos sacado adelante. Quizás en Vitoria sí que me pudo un poco la presión, pero por lo general estoy satisfecho por cómo he respondido. Ojalá pueda hacer un gran partido en la final.

- ¿Le extrañó que le pusiesen a Rezusta como compañero?

- Siempre es bonito jugar con un zaguero de la categoría de Beñat. Lleva varios años demostrando que es el mejor. Para mí es un orgullo ser su pareja.

- ¿Qué le ha sorprendido de él?

- Le conozco desde que ambos éramos muy pequeños. En aficionados jugamos muchas veces . Tras pasar a Aspe hemos coincidido bastantes veces entrenando en Eibar. Somos muy parecidos, nos gusta mucho entrenar. Me llevo muy bien con él también fuera de la cancha.

- Pase lo que pase en el Bizkaia, ya ha ganado...

- Una vez de estar aquí, todos soñamos con ganar la txapela y por supuesto que me haría mucha ilusión. Tengo motivos para estar contento del campeonato que he hecho. Si perdemos estaremos tristes, pero ante todo es un día para disfrutar.

- Es competitivo por naturaleza.

- Sí, desde que era un crío. No me gusta perder a nada. Los que me conocen bien saben que cuando jugamos con la goxua o a las cartas siempre quiero ganar. Es mi manera de ser y creo que es lo que más me ha ayudado a llegar a profesionales. Soy muy cabezón para todo, insistir una y otra vez hasta que las cosas salgan bien. Nunca he perdido la ilusión.

- ¿Dónde puede estar la clave de la final?

- No sabría decirte. Preparas un partido de una forma y luego pasa lo contrario de lo que esperabas. Cada partido es un mundo y la final será completamente diferente a todos los demás. Ezkurdia y Zabaleta llegan en un gran momento de juego terrible. Han demostrado ser los más fuertes en la liguilla de semifinales. En Bilbao jugaron una barbaridad ante Aimar y Ander Imaz. Para mí, siempre han formado la pareja más poderosa.

- Pero ya les han ganado los tres partidos en la liguilla...

- Sí, pero eso no quiere decir nada. Viendo el momento en el que llegan, las dificultades aumentan.

- Ezkurdia y Zabaleta, además de tener pegada, también han demostrado ser inestables en su juego. ¿Pueden sacar partido de ello?

- Es verdad que han tenido partidos que han cometido más errores de lo normal, pero desde el inicio del campeonato han ido mejorando. Es complicado jugar contra ellos, hacerles frente. Dominan todos los tantos y no queda otra que defender, pero si jugamos nuestras bazas tendremos opciones. Ya hemos demostrado que sabemos defendernos.

- ¿Con defensa solo ya basta?

- No, soy de los que pienso que los partidos no se ganan defendiendo. Hay que atacar, ser agresivo. Cuando tenga oportunidad entraré al remate. No queda otra.

- ¿Son Ezkurdia y Zabaleta favoritos?

- No me gusta hablar de favoritos. Al final, lo que está en juego es la txapela.

- ¿El hecho de ser las cuatro parejas de la misma empresa, que se conozcan tanto, puede influir en el desarrollo de la final?

- Estamos acostumbrados a jugar partidos entre nosotros en el campeonato y también en el verano. No creo que cambie mucho la cosa.

- Pero el margen de sorpresa no es el mismo...

- Puede ser, cada uno irá a lo suyo.

- ¿Ha hablado con Rezusta sobre la final?

- No demasiado. Sabemos que está ahí, que es el domingo en el Bizkaia, pero poco más. Según pasen los días lo haremos. Somos muy parecidos.

- Van a pasar prácticamente dos semanas juntos desde que se clasificaron para la final, ¿qué se comentan el uno al otro?

- Hay momentos en los que estamos juntos, sobre todo entrenando. Hablamos de todo, no solo de pelota.

- ¿Habrá dedicatoria si gana?

- Sé a quién dedicarle la txapela.