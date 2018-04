Pelota «No hemos dado nuestro nivel en ningún momento» Elezkano II y Rezusta reconocen la superioridad de sus rivales de principio a fin en la final del Bizkaia E. ECHAVARREN BILBAO. Lunes, 9 abril 2018, 10:31

Danel Elezkano y Beñat Rezusta encajaron la derrota con deportividad. Reconocieron la superioridad de sus rivales y el zaguero bergararra lamentó no haber podido ayudar a su compañero como habría querido. No buscó excusas. Rezusta fue directo al grano. «He jugado un partido muy malo. Me he encontrado incómodo en la cancha y he dado muchas facilidades a Ezkurdia y Zabaleta. Me han dominado en casi todos los tantos y encima he fallado muchas pelotas».

El campeón del año pasado con Irribarria afirmó que «desde el principio me ha costado ponerme a la pelota. Nunca he podido pasar a dominar. Danel ha intentado ayudarme, pero poco podía hacer. Zabaleta ha jugado muy cómodo y ha dejado muy poca pelota a Elezkano para entrar a rematar. He tenido muchas dudas, los errores no han sido por falta de confianza en la mano. No la he destrozado. Sabíamos que para ganarles había que dar velocidad a la pelota con el fin de que estuviesen incómodos, pero no hemos hecho nada de eso. Las sensaciones han sido malas en todo momento. Me da pena sobre todo por Danel y por toda la gente que ha venido de Bergara a animarme».

El rostro de Elezkano II era el vivo reflejo de la decepción. En su primera final no le quedó otro remedio que tratar de asimilar la derrota. «No hemos dado nuestro nivel y eso nos hace estar aún más tristes. Mañana, cuando nos demos cuenta del gran campeonato que hemos hecho, tendremos motivos para estar contentos».

El delantero de Zaratamo trató de encontrar el lado positivo de la derrota. «Al principio del campeonato habríamos firmado llegar hasta aquí. Hemos hecho un gran Parejas, pero hoy no hemos tenido nuestro día. He trabajado mucho para llegar hasta aquí, pero no ha podido ser. Solo queda felicitar a los campeones y trabajar más todavía para volver a llegar otro año a la final».

Elezkano II comentó que «empezar bien era importante, pero nos han cogido ventaja muy fácil y han sido superiores en todo. Han sabido jugar con el marcador a favor. Nosotros, en cambio, hemos ido siempre a remolque y así es muy complicado ganar. Ezkurdia y Zabaleta le han dado mucho a la pelota. Han hecho su partido. Nos han ganado con todo merecimiento».

Fue él quien protagonizó un intento de remontada tras el 18-4, pero todo quedó en agua de borrajas. «Nuestra idea era seguir luchando hasta el final, como lo hemos hecho a lo largo del campeonato. Nunca hemos tirado la toalla. A todos nos gusta ganar, pero lo que más duele es ver a toda esa gente que ha hecho el esfuerzo de venir a animarnos. No hemos sido capaces de darles una alegría».