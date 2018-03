Pelota | Emakume Master Cup «No comía sentada, jugaba a pelota hasta en la cocina» La zaguera azkoitiarra Eneritz Arrieta, junto al cuadro uno del frontón Astelena de Eibar. / MORQUECHO La manista azkoitiarra Eneritz Arrieta disputa el domingo en Eibar la final de Primera con Espinar ante las favoritas Arrizabalaga y Etxaniz E. ECHAVARREN SAN SEBASTIÁN. Jueves, 22 marzo 2018, 07:43

Tiene 31 años y es de Azkoitia. Empezó a jugar a pelota a mano «desde que era pequeña, todos mis recuerdos de la infancia son jugando a pelota». También hizo sus pinitos con el fútbol. Su primo, Beñat Arrieta -jugó en su día el Interpueblos con Azkoitia-, era su compañero de fatigas. «Nos llevamos tres años de diferencia, pero siempre estábamos juntos en el caserío. Cualquier pared valía», recuerda Eneritz, quien a los quince tuvo que dejar su pasión porque la mayoría de las pelotaris a las que se enfrentaba «se pasaron a jugar a paleta».

Hace dos recuperó la ilusión que no había desaparecido nunca, ni cuando se llevaba alguna reprimenda. «Mi madre decía que no he comido sentada hasta los doce años, estaba todo el día jugando a pelota, hasta en la cocina».

Acabó la ESO y empezó Bachillerato «pero no lo acabé. Llevo trabajando desde los 16 años. Los primeros seis meses fueron en empresas de Azkoitia y desde hace trece años estoy en Electromontajes Gohika, una empresa del pueblo». Ha jugado siempre de delantera, pero en esta ocasión se ha reconvertido en zaguera. Y admite desenvolverse mejor «con la derecha» que con la zurda.

Segunda final consecutiva

La del domingo en el Astelena de Eibar contra las vigentes campeonas, las vizcaínas Olatz Arrizabalaga y Leire Etxaniz, es su segunda final consecutiva. El año pasado se proclamó campeona del cuatro y medio en categoría promesas y ahora, tras dar el salto a primera, quiere llevarse otra txapela a casa. Patri Espinar, campeona del mundo de one wall, es su delantera. Vizcaína de Usansolo, es la pelotari a evitar por sus rivales. «Por algo será», dice orgullosa. «Es muy completa, le pega mucho a la pelota y también remata. Sé que van a cargar todo el juego sobre mí, van a ir a machacarme», adelanta.

Su camino hasta la final no ha sido sencillo. «Perdimos el primer partido de octavos contra Miren Larrarte y Maider Mendizabal en Gasteiz por 18-14, pero luego ganamos el segundo a Maite y Olatz Ruiz de Larramendi (18-11), también en Gasteiz. Ya en cuartos, en Zamudio, volvimos a ganar a Amaia Araiztegi y Maddi Mendizabal (18-14). Curiosamente nos enfrentamos de nuevo a ellas en semifinales y les derrotamos de nuevo por 22-6 en Oñati».

Reconoce no haber jugado «nunca» contra Arrizabalaga y Etxaniz, las favoritas para reeditar el título. «Les vi en la semifinal ante Miren Larrarte y Maider Mendizabal. Dieron 1.051 pelotazos -el partido duró 68 minutos-. Espero que la final no sea un partido tan largo. Nuestras rivales ya han dicho que están dispuestas a jugar dos horas si hace falta, pero yo no. Me aburro y el público también. No me gusta ese tipo de juego, prefiero que los tantos sean rápidos».

Eneritz Arrieta desconoce cuánta gente se desplazará el domingo de Azkoitia a Eibar para animarle, pero cuenta con el apoyo incondicional de «mi familia y mis amigos. Ya me han pedido que reserve bastantes entradas». La final tendrá lugar en el Astelena, la catedral de la pelota a mano. «Impresiona ya solo verlo vacío, imagínate si se llena», declara la manista azkoitiarra.