Pelota Asier Agirre: «Sería bonito estar en la feria de San Fermín, pero prefiero no hacerme ilusiones» Lunes, 4 junio 2018, 07:51

A Asier Agirre le gustaría volver a vestirse de blanco cuanto antes y regresar al frontón. «Tengo muchas ganar de hacerlo, pero no del blanco del hospital», bromea. Prefiere ser cauto y no marcarse plazos por que una recaída sería perjudicial para su moral. «Ahora mismo no tengo marcada en el calendario ninguna fecha para volver a jugar a pelota, no quiero ponerme límites».

La feria de San Fermín, que se presenta el martes 12 en Pamplona, podría ser una buena ocasión. «Sería bonito disputar los Sanfermines, pero prefiero no hacerme ilusiones. Hay que ir día a día. La mejoría y la desaparición de las molestias irán marcando las pautas a seguir. Voy poco a poco, paso a paso, no tengo ninguna prisa».