Bixente Artola: «Aimar ha nacido pelotari, lo lleva en la sangre»

Masajista Errenteriarra, corrió en su juventud los crosses de Lasarte y Elgoibar y trata al de Goizueta desde hace quince años

Tiene 69 años y por sus manos han pasado numerosos deportistas. De ayer y hoy. Menudo de estatura, pero de gran corazón. Buen conversador. Nacido en Errenteria, de donde era natural su madre, y con familia en Amezketa, donde nació su padre, es el masajista de Aimar Olaizola desde hace tres lustros. Le acompaña a todos los partidos y el domingo estará presente en la final del Bizkaia. «Si algún pelotari necesita de mis servicios, estoy para lo que haga falta. Da igual que sea de Asegarce o de Aspe, para mí todos son iguales», dice.

- ¿Desde cuándo conoce a Aimar?

- Desde 2003, hace quince años. Justo después de ganarle a Beloki la semifinal del Manomanista prácticamente con la zurda. Le trajo su hermano Asier, que venía a menudo al igual que Unanue. Acababa de romperse el dorsal ancho derecho. Fue una lesión muy dura. Le aconsejé que no jugase contra Patxi Ruiz, pero era joven y tenía ganas de disputar su primera final. Volvió a rompérselo en el primer tanto, al sacar. Después, en 2011, se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha. A partir de ahí viene casi semanalmente a darse masaje.

- ¿Qué tiene que le hace diferente al resto?

- Siempre ha sido muy fuerte, no he visto a ninguno con su voluntad. Pero a parte de las facultades, hay que nacer pelotari. Aimar lo lleva en la sangre. Otros pueden tener más fuerza, pero no son tan pelotaris como él. Además, es muy profesional. Con la edad y el físico que tiene no se puede llegar a donde ha llegado sin cuidarse. Después de tantos años en la élite, no tiene que demostrar nada a nadie.

- ¿Cuándo comienza su relación con el mundo del deporte?

- Tenía 17 años recién cumplidos cuando gané un cross que se celebró en Anoeta, en la zona donde estaba el antiguo caserío Xanti. Aquello era un bosque. Recuerdo que la pista de Anoeta era de ceniza. Te hablo de 1967. Practicaba atletismo.

- Siga.

- También he corrido los crosses de Elgoibar y Lasarte. En Lerún gané siendo juvenil en 1966 y al año siguiente quedé segundo en Lasarte. Con la selección guipuzcoana también he sido varias veces campeón de España individual y por equipos. Y también gané el último campeonato vasco-navarro-riojano que se disputó en Logroño en 1977.

- (...)

- Pues ese día en Anoeta recibí el primer masaje y comencé a practicar. Ahí empezó la historia. Corría y daba masajes. Llevo más de cincuenta años en activo, 36 de ellos en Oiartzun. A nivel de deporte profesional empecé en 1982 con los remeros de San Juan y ocho años después inicié mi amistad con Miguel Indurain, a quien acompañaba al Tour de Francia. No era el primer ciclista al que había tratado. Conocí a Aimar por mediación de Aitor Garmendia, que es como de mi familia.

- ¿Tiene magia en las manos?

- Eso lo tendrán que decir otros, no yo. Aciertas con algunos y con otros no. Cuidar las manos de los pelotaris es difícil. Ha habido algunos que han tenido que retirarse después de haber pasado a profesionales al tenerlas bastante débiles. Es el caso de Idoate. El secreto es poner empeño y amor propio.

- ¿Y jornada laboral?

- Eso ahora, que ya somos viejitos. Antes, con 40 o 45 años, metía 13 o 14 horas diarias.

- Dígame algo de Altuna III.

- Se ha consolidado como pelotari de Primera. Viene una figura. En su día dije que sería el sucesor de Aimar y la gente se reía. Yo tampoco esperaba que subiese tan pronto, pero tiene unas facultades tremendas. Si no era este año, sería al siguiente. Defiende muy bien con la zurda y le da mucho a la pelota. Además, es muy listo. Es pelotari, pelotari. A todo chaval que empieza se le intenta enseñar a jugar a pelota, pero no todos tiene un don. ¿Cuántos chavales jóvenes juegan a fútbol en categorías inferiores y cuántos llegan luego a Primera División?

- ¿Irá a la final?

- Claro que sí. Si Aimar tiene algún puntito de dolor al calentar le daré masaje antes del partido. Si no, no. Estuvo el jueves pasado en la consulta y lo hará hoy también. Pero si tengo que dárselo a un pelotari de Aspe no hay ningún problema. Para mí todos son iguales.

- ¿Un resultado?

- No quiero mojarme. El que acierte con el saque tendrá el 60% o 70% de posibilidades de ganar. Si no le quitas el saque al rival, mal vas a andar después.