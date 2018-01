Pelota Beroiz y Asegarce separan sus caminos Mikel Beroiz arma el brazo para golpear de derecha en Tolosa. / LOBO ALTUNA El zaguero de Huarte y la promotora bilbaína han rescindido el contrato de mutuo acuerdo ENRIQUE ECHAVARREN SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 24 enero 2018, 07:26

«Es una decisión muy meditada en los últimos meses, para nada se trata de un calentón. La relación no era buena, ambas partes habíamos perdido la confianza, no estábamos cómodos y hemos decidido rescindir el contrato de mutuo acuerdo». Así se expresaba Mikel Beroiz minutos después de que Asegarce hiciera público el acuerdo al que había llegado con el zaguero de Huarte, cuyo contrato con la promotora bilbaína concluía el próximo 5 de junio.

«Para seguir como hasta ahora, era mejor dejarlo», apunta el pelotari navarro, quien señala que «la decisión la tomé yo hace un par de semanas después de consultarlo con mi familia y mi mujer. Y hace unos días se lo comunique a la empresa. Pienso que es lo mejor para mí».

Beroiz y Asegarce separan sus caminos después de una relación de casi siete años -se cumplirían en septiembre- en los que ha habido de todo. Momentos buenos como el subcampeonato de Parejas en 2011 y otros no tanto. El zaguero de Huarte se despide tras casi una década como profesional. Debutó el 14 de septiembre en el Toki Alai, ante sus paisanos, con la camiseta de Aspe, escudo que defendió durante tres años antes de producirse el trasvase de una empresa a otra. Campeón Manomanista de Segunda en 2010 y trabajador incansable en la cancha -no tenía un golpe rompedor-, Beroiz comenzó a perder la ilusión cuando Asegarce decidió el año pasado sustituirle en el Campeonato de Parejas, en la tercera jornada, por bajo rendimiento. Ander Imaz fue quien ocupó su puesto.

«Es una decisión muy meditada, ambas partes habíamos perdido la confianza», dice Beroiz

Beroiz desvela que la relación entre pelotari y empresa comenzó a deteriorarse «hace un par de años. Cada vez me ponían menos partidos, los veranos eran muy duros para mí al no jugar. Las cosas no iban bien, algo pasaba conmigo. En octubre y noviembre jugué el que menos del cuadro y lo que pasó en el Parejas ya fue la guinda. Me quitaron de malas maneras y perdí la confianza en la empresa».

Decepción tras decepción

A pesar de ese varapalo, no se vino abajo. «Seguí trabajando para recuperar la confianza, para volver a ser competitivo. Pienso que hice un buen torneo de San Fermín, pero a su conclusión la empresa siguió sin contar conmigo para nada. Volví a jugar muy poco en octubre y noviembre. Ahí me di cuenta de todo, había que tomar una decisión. Ha lo largo de todos estos años he tenido lesiones, pero en los últimos dos no he hecho otra cosa que sufrir. He estado muy incómodo en la empresa. A pesar de seguir trabajando y de darlo todo en los entrenamientos, veía que no contaban para nada conmigo. Eso acabó frustrándome, llegué a perder incluso hasta la motivación por salir a jugar», apostilla.

Pero como las desgracias nunca vienen solas, se lesionó en el último partido que se puso los pantalones blancos. Fue el pasado 18 de noviembre en Lantziego. «Allí me estropee la mano derecha. Desde entonces no he vuelto a jugar», dice.

Abandona las cancha «con la conciencia muy tranquila. He hecho todo lo que ha estado en mis manos. Ha habido años en los que he estado bastante arriba, con los mejores, y otros más abajo. Todo lo que he conseguido ha sido a base de trabajo. No he sido un pelotari con un golpe extraordinario, ni he tenido un físico perfecto, pero he seguido trabajando hasta ahora».