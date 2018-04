Pelota Beñat Rezusta: «No me considero un veterano por haber llegado a tres finales seguidas» Beñat Rezusta juega con una pelota en una campa de Zaratamo. / FERNANDO GÓMEZ El zurdo de Bergara disputa su tercera final del Parejas consecutiva y aspira a volver a subirse a lo más alto del podio ENRIQUE ECHAVARREN ZARATAMO. Jueves, 5 abril 2018, 09:02

Beñat Rezusta está listo para disputar el domingo en el Bizkaia de Bilbao su tercera final consecutiva del Campeonato de Parejas de Pelota, algo que muy pocos pelotaris han conseguido. Defiende la txapela conquistada el año pasado con Irribarria y espera volver a sentir las mismas sensaciones con Elezkano II ante Ezkurdia y Zabaleta.

- ¿Cómo valora su presencia en tres finales consecutivas?

- Es algo muy importante para mí porque no he tenido lesiones.

- ¿Qué cambia con respecto a las dos anteriores?

- No lo sé. Los rivales son distintos, la pareja también, pero haber pasado antes ya por una situación similar te ayuda a sobrellevar la presión. Sabes cómo es la semana previa, tienes más experiencia. Aún así, por haber llegado a tres finales seguidas no me considero un veterano. Son partidos especiales, en los que pueden aparecer los nervios, pero espero dar mi nivel.

- No ha sido tan fácil pese a que en la liguilla previa se salieron a pesar de las dudas iniciales.

- En el último partido, ante Altuna III y Martija en el Ogueta, estuvimos más fuera que dentro en los últimos tantos. Faltó muy poco para irnos a casa.

- ¿Qué le diría a los mal pensados, a quienes decían que ese partido estaba...

- Que viesen los últimos cuatro tantos y si aún tenían dudas les habrán quedado despejadas.

«Ganar el Parejas por segunda vez sería algo increíble, la guinda al campeonato»

- A lo largo del campeonato han ganado cuatro partidos por la mínima. ¿Tiene alguna explicación? ¿Es suerte? ¿Capacidad de gestión?

- Un poco de todo, pero suerte siempre tienes que tener. En dos partidos hemos tenido el saque a favor en el último tanto y en los otros dos, en contra. Ganar de esa forma te da un plus de confianza.

- ¿Tenían algo preparado por si volvía a producirse esa situación?

- Siempre le digo a Danel que es mejor que sea valiente, que arriesgue y falle a estar esperando a lo que haga el contrario.

- ¿Han sido capaces de cambiar el guion durante los partidos?

- Ha habido alguno en el que no estábamos funcionando bien y le he dicho que entrase más al remate. Es importante tener esa capacidad para variar el rumbo de un partido.

- ¿Ha visto a Zabaleta con el nivel de juego de ahora?

- En algún partido suelto sí, pero no tan regular como en los últimos partidos de semifinales. Siempre es complicado jugar contra él. Suele pasar por rachas en las que pierde mucha pelota, como al principio del campeonato, pero ahora está como un tiro. Se le ve concentrado, con hambre, con ganas. Tiene un brillo especial con la derecha, mucha facilidad para soltarle desde el ocho y el nueve y, además, cubre mucha cancha. Si está cómodo, es el mejor.

- Eso no es bueno...

- Me gusta jugar contra los mejores, no le deseo mal a nadie. Quiero ganar al mejor Ezkurdia y al mejor Zabaleta. Y si lo hacemos que sea porque hemos jugado mejor, no porque el contrario haya tenido un mal día.

- ¿Tiene algo que mejorar?

- La derecha, sobre todo. Algo ya he aprendido, pero comparando con los demás me veo muy flojo. Y la izquierda también se puede mejorar a la hora de restar los saques y para darle altura a la pelota.

«Cuido mucho mi mano izquierda, voy bastante al masajista y hago tacos nuevos muy a menudo»

- ¿Hay algún secreto para que la zurda no le haya dado apenas problemas durante la competición?

- Sí, cuidarla mucho. Voy a menudo al masajista y hago tacos nuevos cada muy poco tiempo. En tres años habré suspendido dos partidos. Por ahora está aguantando y que siga así.

- ¿Es su seguro de vida?

- Sí. Hay otros pelotaris que si tienen la mano justa intentan darle a la pelota con la otra, pero en mi caso no es así. En los entrenamientos trato de darle más con la derecha, pero en partidos tan importantes como el Parejas, en los que cada tanto vale oro, no suelo hacerlo.

- ¿Al ser ambos zurdos son conscientes de que van a buscarles el ancho? ¿Han preparado algo especial para contrarrestarlo?

- Suelo ponerme siempre en el ancho para restar los saques cuando otros se colocan en la pared. Ahora no voy a cambiarlo. Danel tiene una buena volea de derecha, cubre el txoko y su defensa también es muy buena. Ha mejorado un montón, no creo que tenga un agujero grande en el ancho. Yo sí que lo tengo, pero Danel me ayuda cuando puede. De momento no nos han hecho mucho daño en ese aspecto. Ha habido cosas que hemos ido corrigiendo.

- ¿Cree que después de tres años siendo el número uno de la zaga los rivales han aprendido a buscarle los puntos débiles?

- No es muy complicado saber dónde está mi punto débil. Intentan enredarme cambiando el saque. Al ancho o a la mitad, eso ya lo tengo asumido. Pero no solo me lo hacen a mí, también a otros zagueros.

- Ha tenido roles distintos en las dos primeras finales que disputó. La primera con Irujo y la segunda con Irribarria. ¿Cuál es el que va a desempeñar con Elezkano?

- Con Juan estaba claro que el líder era él. Luego pasó lo que pasó en la cancha en la final con la lesión. Con Iker fue distinto porque nos complementamos muy bien durante todo el campeonato. Y ahora con Danel, pese a tener más experiencia y haber disputado más finales que él, no creo que haya sido yo quien haya mandado en la pareja. Las decisiones han sido compartidas y seguiremos haciéndolo así.

- ¿Qué ha aprendido?

- En la primera todo era nuevo para mí. Recuerdo que la semana anterior a la final estuve muy presionado. Muchas entrevistas, la gente pidiéndome entradas... Con el tiempo acabas acostumbrándote y aprendes a llevarlo lo mejor que puedes.

- ¿El de este año ha sido el Parejas más disputado que recuerda?

- En semifinales, sí.

- ¿Cómo llega?

- Bien, quizás en la liguilla de semifinales no he estado al mismo nivel que al principio, pero no creo que haya hecho las cosas mal hasta ahora. Hemos ganado dos de los tres partidos de semifinales y en el que perdimos hicimos 18 tantos.

- ¿Su mejor partido?

- Contra Víctor y Albisu en Etxebarri. Ganamos 22-21.

- ¿El peor?

- Ante Aimar y Ander Imaz en Pamplona. Perdimos 22-19.

- ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de Elezkano?

- Ya le conocía, pero ha hecho un campeonato muy completo pese a que al principio le costó ir a por la pelota. Luego ha terminado un montón de tantos en muchos partidos.

- Repetir con Irribarria estaba complicado...

- Al haber jugado el año pasado con Iker y después de haber ganado la txapela ya pensaba que no iban a ponernos juntos de nuevo. No quería darle demasiadas vueltas a la cabeza para saber quién iba a ser mi compañero. Con Danel estoy encantado.

- Dígame algo de Ezkurdia.

- Tuvo dudas al principio del campeonato, le costaba entrar al remate, hacer daño, pero luego ha ido hacia arriba. Cuando cruza la pelota lo hace muy bien. Tiene una volea como pocos y defiende como pocos. Es un contrario muy complicado.

- ¿Tienen puntos débiles?

- Cuando ambos cometen errores son más vulnerables, pero si funcionan como pareja, con su pegada, son capaces de todo.

- ¿Cree que los debutantes, Ezkurdia y Elezkano, pueden acusar la presión.

- Tranquilamente, pero eso nos puede pasar a todos. Los nervios siempre están ahí. Si comienzas bien, empiezas a sudar y ganas los primeros tantos, la cosa cambia.

«Zabaleta tiene un brillo especial con la derecha y está como un tiro, es el mejor si juega cómodo»

- ¿Esa es la clave?

- Es muy importante. Si vas por detrás es más difícil darle la vuelta al partido. No ves agujeros por ningún sitio y aparecen los errores.

- No está Aimar. ¿Se acabó la polémica con el material?

- Los periodistas podéis poner lo que queráis, misa incluido, y ahora también. Por mi parte no ha habido ningún lío. Llegó a publicarse que nuestro material era bajo para ese partido y que no estábamos contentos cuando nosotros no dijimos ni una palabra. No nos hemos quejado del material ninguna vez a lo largo del campeonato.

- ¿Qué material le va a Rezusta?

- Pelota no demasiado viva, pero que tampoco se quede en el frontis. Pelota que tenga su salida.

- ¿Juega a gusto en el Bizkaia?

- Me cuesta amoldarme, siempre prefiero hacer varios entrenamientos previos para encontrarme mejor. No quiero decir que sea malo, al contrario. Es grande, distinto al resto.

- ¿Ganar la final sería...?

- Algo muy grande. Ganar por segunda vez consecutiva el Parejas sería increíble, la guinda al campeonato, pero no me obsesiono con la txapela.

- ¿Y perderla?

- Nos daría mucha pena, porque del perdedor casi nadie se acuerda, pero hemos hecho un gran campeonato y podemos estar contentos.