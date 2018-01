Rezusta: «Tres victorias seguidas por 22-21 y las tres con el saque en contra»

Beñat Rezusta (Bergara, 24 años) tiene bien encarrilada su clasificación junto a Danel Elezkano para la liguilla de semifinales del Campeonato de Parejas tras sumar seis puntos en ocho partidos. Al zaguero zurdo, que defiende la txapela conquistada el año pasado con Iker Irribarria, le ha acompañado la fortuna con los resultados en las tres últimas jornadas.

- Vienen de ganar 22-21 tres compromisos consecutivos. ¿Le había sucedido alguna otra vez?

- No creo que me haya pasado nunca. Resulta tan extraño que seguro que me habría acordado. Esas cosas te quedan grabadas. Es la primera vez que termino 22-21 tres partidos seguidos. No es algo que suceda a menudo. Y menos que ganes en las tres ocasiones.

- Además, les empataron a 21 después de ir por delante en el marcador en las tres ocasiones.

- Sí. Hay otro dato curioso. En las tres hemos tenido el saque en contra en el último tanto, lo que en teoría les daba ventaja a los rivales.

- Les ha tocado restar.

- Creo que contra Aimar resté yo y las otras dos veces ha sido Danel quien ha entrado de aire, tanto contra Víctor como frente a Ezkurdia.

- El reglamento contempla un descanso obligatorio con 21-21. ¿De qué hablan en ese momento?

- Además del trago de agua, en los tres casos le he dicho a Elezkano II que no tenga miedo a entrar, que si ve la oportunidad vaya a por el remate como en cualquier otro tanto. Que no espere a ver lo que pasa durante el tanto porque en ese caso el contrario siempre toma la delantera.

- Segundos con seis puntos en la tabla a falta de seis jornadas para cerrar la primera fase.

- Estamos muy bien situados. Perdimos dos partidos en la segunda y la tercera jornada, pero la reacción ha sido buena. En el cuarto, en Oñati, fuimos por detrás en el tanteador contra Bengoetxea VI y Larunbe. Remontamos y a partir de ese momento todo han sido victorias. Cuando los resultados acompañan, coges confianza y tranquilidad ya que dispones de margen en caso de derrota. Nuestra situación es perfecta. Tenemos partidos para lograr esos dos puntos que necesitamos para llegar a ocho.

- ¿Cómo está de juego?

- En las dos derrotas no tuve buenas sensaciones. Estuvimos incómodos y en algún partido cometí bastantes fallos. Por lo demás, estoy contento con mi rendimiento. He cometido menos errores en los últimos encuentros y he puesto trabajo sobre la cancha. Es importante obligar a la pareja adversaria a que te haga el tanto. También nos vamos encontrando mejor como pareja.

- ¿Se han compenetrado?

- Es importante tener confianza con tu compañero para intentar ayudarnos el uno al otro y corregir algunos aspectos. Nos entrenamos juntos, pasamos horas juntos...

«Existe una tendencia a jugar con pelota más baja, pero eso no significa que sea mal material»

«Veo más diferencia en la clasificación que en los partidos porque la mayoría son muy apretados»

- El año pasado jugó con Irribarria.

- Iker y Danel son delanteros muy distintos. Irribarria es un pelotari que destaca por la pegada. Entra mucho de sotamano y también retrasa su posición para darle a bote con fuerza. Elezkano II enreda más el juego en los cuadros delanteros. No sale tanto hacia atrás. Ayuda de otra manera al zaguero. A su estilo de juego le conviene que yo domine para ir en busca del remate.

- ¿Han bajado el material del Campeonato de Parejas?

- Si lo comparamos con las ediciones de hace tres o cuatro años, quizá sí. Existe una tendencia a bajar la pelota, al menos un poco. Con eso no digo que sea mal material. También destacaría que el material está siendo bastante similar en todas las jornadas. Y eso es positivo. Me parece bastante peor encontrarte diferencias enormes de un día a otro.

- ¿Conlleva eso variar su estilo?

- Cuesta más acabar el tanto. Con algunas pelotas haces más daño que con otras. Tampoco tienes que cambiar tu manera de jugar.

- ¿Cuántos puntos hacen falta para alcanzar la liguilla de semifinales?

- No he mirado ni he calculado nada. Ahora bien, creo que nadie se ha quedado fuera nunca con ocho puntos. Es el número que te da una seguridad casi absoluta.

- Sus próximos rivales son Bengoetxea VI y Larunbe, los colistas, el sábado en el Labrit.

- Han tenido buenos partidos y han llegado a menudo a 16 y 18 tantos. En la primera vuelta nos costó ganarles en Oñati. Se pusieron por delante con una buena ventaja y tuvimos que remontar. Larunbe ha jugado bien. A Oinatz se le ha visto con menos chispa algunos días. No olvidemos que son los subcampeones de la anterior edición. Serán peligrosos.

- ¿Tiene favoritos a la txapela?

- Aunque al principio del campeonato quizá no contaban tanto en los pronósticos, Altuna III y Martija están muy bien. He visto a Olaizola II a un nivel muy alto. Hay una brecha de dos puntos entre el cuarto y el quinto, pero veo más diferencia en la clasificación que en los partidos. La mayoría son muy apretados. Uno de los mejores ejemplos somos nosotros. Hemos ganado tres por 22-21.