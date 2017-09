PELOTA ¡Beñat Rezusta suspende un partido! Beñat Rezusta muestra su mano izquierda en la puerta de entrada del Municipal de Bergara. / MORQUECHO El zaguero de Bergara no causaba baja desde el 30 de enero de 2015. Acabó el domingo con la mano izquierda cargada en Alberite y Albisu le sustituyó ayer en el Jostaldi de Hondarribia ENRIQUE ECHAVARREN SAN SEBASTIÁN. Martes, 12 septiembre 2017, 07:10

Beñat Rezusta estaba anunciado ayer en el festival que Aspe había programado en el Jostaldi de Hondarribia. A primera hora de la mañana, la promotora eibarresa anunció, a través de su página web, que el zurdo bergararra dejaba su puesto a Jon Ander Albisu. ¡Rezusta suspende un partido! Increíble, lo nunca visto. Han tenido que pasar dos años, ocho meses y cinco días para ver al zaguero guipuzcoano ausente de las programaciones por lesión. «Llevaba más de dos años sin suspender un partido, no me acuerdo de cuándo fue, no tengo ni idea, pero es buena señal no acordarse», decía el bergararra.

El último partido que no pudo vestirse de blanco data del 30 de enero de 2015, en la séptima jornada del Campeonato de Parejas. Se aliaba con Julen Retegi en el Municipal de Bergara. Rezusta dejó su puesto a Miguel Merino y Artola y Albisu les superaron en toda regla (7-22). Dos jornada antes, en la quinta, el bergararra también se vio obligado a suspender por mal de manos en el Beotibar de Tolosa. Cecilio entró en su lugar y no pudo evitar la derrota ante Ezkurdia y Zabaleta (12-22). Desde esa fecha, Rezusta ha estado siempre a disposición de la empresa, ha sido un fijo en las carteleras.

«El viernes en Zestoa comencé a sentir las primeras molestias, pero el domingo en Alberite se me cargó la mano del todo. Le di un golpe malo a la pelota. Pude acabar el partido, pero muy justo. No la tengo reventada, ni mucho menos. Me imagino que será como consecuencia del trote de partidos que llevo durante el verano. Era mi segundo partido en tres días y, quieras que no, la mano acaba notándolo», desvela Rezusta.

Un verano completo

El bergararra, que disputó 58 partidos en 2016, lleva este año un verano bastante ajetreado de partidos. Diez en julio, quince en agosto y cinco en septiembre. «Este mes he jugado un partido en Donostia, dos en Lekeitio, el de Zestoa y el último en Alberite. Hasta ahora me estaban aguantando, espero que no vaya a más». Después del partido se puso en manos de Pedro García, su masajista de confianza, y hoy volverá a Logroño para ser tratado de nuevo. «Espero estar en condiciones de poder jugar el viernes en Bermeo, es un partido que me hace mucha ilusión disputarlo».

Rezusta es muy metódico a la hora de cuidar sus herramientas de trabajo, sobre todo la izquierda, su mano buena, la que utiliza en el 99% de los golpeos. «Normalmente, después de los partidos me masajeo la mano. Y entre semana combino los masajes con hielo». Viene de cuajar un verano importante. Campeón en San Fermín con Ezkurdia, de nuevo título en la Aste Nagusia bilbaína en el torneo de Asegarce junto a Altuna III y finalista del torneo Bizkaia por equipos . «Estoy encantado, he demostrado estar a un buen nivel. El año pasado me encontré mejor al final del verano. Gané en Lekeitio y San Mateo».

Con Víctor en San Mateo

La feria riojana está a la vuelta de la esquina y Rezusta está anunciado el domingo, en el festival que da inicio al ciclo del Adarraga de Logroño. «Junto a San Fermín, es la mejor feria del verano, en la que más partidos se juegan y en la que el público siempre responde», dice.

Víctor Esteban será su delantero. «Me hace mucha ilusión jugar con él. Antes de debutar jugamos bastantes partidos juntos. Ganamos el torneo Bankoa-DV en promesas en 2010 y la medalla de oro del Mundial sub 22 de Tarbes en 2012. Después no hemos coincidido mucho. Este año solo hemos hecho pareja en Ezcaray. Es un pelotari que ayuda mucho al zaguero en defensa y mete mucho ritmo a los partidos. Esperamos hacer un buen papel. ¿Favoritos? Olaizola II y Zabaleta me parece una pareja muy fuerte, lo mismo que Oinatz y Merino II. ¿Irribarria y Urrutikoetxea? No sé, nunca han jugado juntos», concluye.