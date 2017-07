Beñat Rezusta: «Esta regularidad es una mezcla de suerte y trabajo bien hecho»

Acaba de imponerse en el Torneo San Fermín de parejas, lleva seis victorias consecutivas y desde que empezó el Campeonato de Parejas, hace siete meses, ha ganado 24 de sus 29 partidos. Son los números de un Beñat Rezusta que no baja la guardia.

- ¿Celebró la victoria del Labrit?

- Suave, suave. Cené con los amigos en Pamplona y después volvimos hacia Bergara. Varios de ellos se quedaron en fiestas de Antzuola y yo me fui a casa porque hoy, domingo, tengo partido.

«Este verano sería una buena señal jugar todos los partidos que me ponga la empresa»

- ¿Qué hizo ayer?

- Me tomé el día tranquilo. Al mediodía estuve en la comida que los pelotaris y los responsables del club de pelota de Bergara celebraron en la sociedad de Elosua. Vinieron desde los cadetes hasta los aficionados. Dediqué la tarde a moverme un poco, a activar el cuerpo. Nada más.

- Juega hoy en Amorebieta con Altuna III frente a Irribarria y Zabaleta (ETB1, 18.00).

- Tengo bastantes partidos hasta final de mes. La semana próxima estoy anunciado en Barakaldo y en Errenteria. Y la siguiente en Ermua y Ordizia. Me esperan cuatro partidos en cinco días.

- Ha ganado las cuatro últimas competiciones de parejas organizadas por las empresas: Lekeitio y San Mateo en 2016 y el Campeonato de Parejas y San Fermín en 2017.

- Ni me había dado cuenta de ese dato. Ha tocado así. Ha sido con tres delanteros distintos: Ezkurdia en Logroño y Pamplona; Altuna III en Lekeitio; e Irribarria en el Parejas. Ando a gusto. Influye lo que digo siempre. Llevo un periodo largo sin lesiones y sin suspender ningún partido. La mano responde. No es como tener que parar por un problema, volver a empezar, recaer...

- Hable del Torneo San Fermín.

- Es una gozada jugar esos días en el Labrit. Especial. La gente acude a ver pelota y a pasárselo en grande. Anima, canta. Todos los días se llena el frontón.

- ¿Cuál fue su mejor partido?

- La final. Jugué bien los anteriores, aunque cometí algún fallo tonto, por ejemplo a la hora de restar los saques. Mi actuación más completa fue la de la final.

- Lleva una excelente racha de resultados.

- De mis últimos partidos perdí el de Bergara, donde di mala imagen. Me quedé conforme con mi actuación en el Manomanista. Sin embargo, después tuve algún partido complicado. Estoy con ilusión para el verano.

- ¿Cómo se mantiene un nivel tan alto durante tanto tiempo?

- Es una mezcla de suerte y de trabajo bien hecho. Siempre me doy masaje en la mano izquierda, le pongo hielo... Trato de llevar los entrenamientos con la mayor seriedad posible. En eso no creo que sea distinto a los demás. Otros trabajarán como yo, pero no les acompañará la suerte como a mí.

- ¿Cuida con mimo la mano?

- Voy al masajista cuando lo requiere. La estiro y me la masajeo no a diario pero sí cuatro o cinco días a la semana.

- ¿Recibe consejos?

- Los masajistas saben más que yo, por supuesto. Voy aprendiendo. Llevo bastante tiempo con la misma colocación de los tacos. Aunque los hay de materiales más modernos, sigo con los de siempre. Me van bien. No veo razones para cambiar.

- ¿Objetivos para el verano?

- Sería buena señal jugar todos los partidos que me ponga la empresa y dar el mejor nivel posible. He ganado el primer torneo junto a Joseba Ezkurdia. Pero hay que ir partido a partido. Pido no sufrir ninguna lesión.

- Mañana se presenta la feria de La Blanca de Vitoria.

- He participado en las dos ediciones anteriores y he caído a la primera en ambos casos: la primera con Irujo frente a Ezkurdia-Zubieta y la segunda junto a Ezkurdia contra Altuna-Zabaleta. A ver si soy capaz de cambiar esa tendencia. El Ogueta es un buen frontón, de los que permiten hacer daño al contrario.

- Antes le espera el Torneo Bizkaia por equipos.

- Jugamos el viernes en Barakaldo. Formo pareja con Altuna y nos acompañan Jaunarena mano a mano y Julen Retegi dentro del cuatro y medio. Tenemos un buen conjunto. Es una competición diferente, atractiva.

- No da la impresión de que coja peso fuera de los campeonatos.

- No tengo altibajos en ese aspecto. He cogido algún kilo desde que debuté. Nada más. Estoy en 88-89, por debajo de 90. A veces pierdo algo de peso después de jugar partidos en días consecutivos y me gusta recuperarlo cuanto antes.