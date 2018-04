PELOTA Barrenetxea IV se ve «con más golpe que nunca» Endika Barrenetxea, con su primo y sidrero Jon Ander. / M. ANDRÉS La segunda semifinal del Sagardoaren Txapelketa le enfrenta esta tarde en Galarreta a su inseparable Zubiri J.L. SAN SEBASTIÁN. Sábado, 21 abril 2018, 09:31

«El Sagardoaren Txapelketa es un torneo especial para nosotros porque nos da la oportunidad de hacer pareja y de enfrentarnos a remontistas con los que apenas coincidimos en las combinaciones a lo largo del año, al mismo tiempo que jugamos contra rivales de primera fila». Endika Barrenetxea (Hernani, 27 años) subraya esta peculiaridad de una competición que conocerá los nombres de las dos parejas finalistas esta tarde en Galarreta. La ración de semifinales es doble.

Segurola y Barrenetxea IV defenderán la suerte de Oialume Zar, precisamente la sidrería de la familia del zaguero hernaniarra, contra Uterga y Zubiri, defensores de Altzueta. Precederá a esta semifinal la que medirá minutos antes a Urriza-Garcés (Gurutzeta) y Juanenea-Endika (Larre Gain). El torneo ha ganado calor e intensidad a medida que se acerca su fase definitiva.

Endika Barrenetxea, imbatido de momento junto a Beñat Segurola, ha confirmado su buen estado de forma. «Estoy contento. He recuperado doce de los catorce kilos que perdí por culpa de la enfermedad de Crohn -esta afección digestiva requirió su hospitalización en un par de ocasiones entre finales de 2016 y la primavera de 2017-. Gracias a la ayuda de mi preparador, Eugenio Rodríguez, con mucha paciencia y buena letra, he quitado molestias y dolores anteriores. Empecé de cero y hemos llevado la recuperación y el acondicionamiento físico como correspondía».

Este trabajo ha repercutido en su juego y en su rendimiento sobre la cancha. «He ganado buenos kilos y estoy con más golpe que nunca. Noto que la pelota me sale cada vez más rápida de la cesta».

La contribución del zaguero hernaniarra le ha permitido sumar junto a Segurola «tres victorias en la primera fase que nos dieron el pasaporte directo a semifinales. En el primero remontamos un 36-39 a Ezkurra II y Azpiroz para vencer 40-39. En los dos siguientes ganamos con mayor diferencia: 40-20 a Matxin III-Larrañaga y 40-27 a Juanenea-Endika». Por esa razón, su participación ha tenido un paréntesis de dos semanas a la espera de la fecha de las semifinales, mientras que varios de sus rivales dirimían las eliminatorias de octavos y cuartos.

Compenetrado con Segurola

El nivel de compenetración al lado de compañeros menos habituales es una de las claves del torneo de la sidra. «Segurola y yo habíamos coincidido en un par de torneos», recuerda Barrenetxea. «Uno fue de frontón corto. Cada uno hemos encontrado nuestro sitio dentro de la pareja. Yo poseo mayor experiencia en este nivel y Beñat ha aceptado mis consejos. Nos hemos acoplado bien».

La semifinal le pone frente a frente con su amigo y botillero Aritz Zubiri, que «debutó conmigo y al que hace dos años que no me enfrento. Es mi compañero de entrenamientos y llevamos ocho años juntos. Va a ser una eliminatoria con un punto de nostalgia porque siempre me alegran las victorias de un amigo. Pero esta tarde cada uno defenderá su parcela».

Durante esta competición ya ha jugado contra más zagueros que alternan en otro tipo de partidos. «Este año me había enfrentado a Azpiroz en una sola ocasión. Larrañaga y yo nunca habíamos sido rivales antes». Encontrar en el camino a otros remontistas también supone un aliciente para ellos.

Endika Barrenetxea es consciente de la dificultad que supone doblegar a Xanti Uterga, uno de los mejores delanteros de la actualidad, y a su inseparable Zubiri. Vienen de deshacerse con autoridad, 40-20, de Matxin III y Larrañaga el pasado sábado.

Barrenetxea IV deberá aparcar hoy otra de sus tareas en el frontón Galarreta: conducir las visitas guiadas de los turistas y de gente interesada en conocer el remonte de primera mano. «Tengo que centrarme en la semifinal y cederé los trastos a Zaldua, que suele acompañarme en esta función. Hemos recibido varias visitas durante el mes de abril. Vino un grupo el jueves y esperamos otro hoy».