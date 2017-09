PELOTA El Atano III se queda sin jaula Imagen del frontón Atano III de Donostia sin espectadores.. / USOZ El frontón donostiarra permanecerá de obras durante al menos tres meses. Se procederá a la sustitución del falso techo y se mejorará la iluminación y megafonía con una inversión de 164.000 euros ENRIQUE ECHAVARREN SAN SEBASTIÁN. Jueves, 14 septiembre 2017, 07:24

El Atano III no acogerá este año partidos del Campeonato del Cuatro y medio. El histórico frontón donostiarra ya está siendo sometido desde comienzos de mes a diversas obras de mejora cuyo plazo de ejecución se estima en tres meses, por lo que no podrá albergar partidos de pelota profesional al menos hasta diciembre. Las empresas tienen previsto dar comienzo al Cuatro y medio el viernes 6 de octubre y la competición concluiría a finales de noviembre para dar paso en diciembre al Parejas. Las obras del Atano III no acabarán antes de la final de la jaula. Hay que recordar que el año pasado, el frontón donostiarra acogió tres partidos, dos de la liguilla de cuartos y una semifinal. En todos ellos tomó parte Altuna III.

«Queda completamente descartado que este año haya partidos del Cuatro y medio en el Atano III. Las obras no lo permiten», afirma Martin Ibabe, concejal de Deportes del Ayuntamiento donostiarra. Desde el consistorio ya se puso en conocimiento de las empresas la imposibilidad de hacer uso de las instalaciones durante la duración de las obras de remodelación. «Se lo comunicamos a la conclusión del torneo Ciudad de San Sebastián», apostilla Ibabe, que señala que «nuestra intención es albergar algún partido del Campeonato de Parejas. El plazo de ejecución es de tres meses, pero con las obras nunca se sabe. Pueden producirse demoras. Teóricamente, debieran estar finalizadas en diciembre».

El Atano III permanece cerrado desde el pasado día 4 y seguirá así hasta el 30 por la colocación del andamiaje. Desde el 1 de octubre y hasta mediados de diciembre se podrá utilizar para la práctica deportiva, pero el acceso a las gradas estará prohibido. Y en la última quincena de diciembre volverá a cerrarse totalmente para el desmontaje de los andamios. Las obras consistirán en la sustitución del falso techo y también abarcan a la iluminación y megafonía. El coste está cifrado en 164.000 euros.

«No podemos decir que impulsamos la pelota y luego quedarnos con los brazos cruzados»

«El techo del graderío principal, que está en mal estado, será sustituido en su totalidad. A través de ahí se accede a una pasarela -también será remodelada- que permite el paso a la zona de iluminación. Se van a colocar lámparas led, sostenibles, para mejorar la visibilidad y se va a prodecer a cambiar también todo el circuito de ventilación. Además, tras las obras el frontón contará con un sistema de megafonía propio. El anterior era alquilado y se había quedado obsoleto», apunta Ibabe, quien recuerda que en su día ya se produjeron mejoras en la carpintería de la fachada y terrazas y se construyeron aseos nuevos.

Parar la actividad

«Al Atano III había que meterle mano, en algún momento había que parar la actividad a pesar del uso que tiene. Hemos esperado a la conclusión del torneo Ciudad de San Sebastián para dar inicio a las obras. Si lo hubiésemos hecho antes, no hubiera podido celebrarse. Creemos que es una buena época del año para hacerlo, tan solo se trastocan unos entrenamientos durante un mes», matiza el concejal donostiarra, quien puntualiza que «Donostia es una ciudad que cuenta con numerosas instalaciones municipales que necesitan mantenimiento continuo», apostilla.

Y desvela que «también se quiso hacer algo similiar en el Velódromo Antonio Elorza, cesar la actividad en la temporada de invierno para arreglar la pista, pero nos negamos por el perjuicio que suponía para el atletismo y el ciclismo. Hay que intentar buscar el momento idóneo para acometer las obras».

Martin Ibabe también hace autocritica. «No podemos decir que impulsamos la pelota y luego quedarnos con los brazos cruzados. Eso, no. El Atano III es un referente de la ciudad. Queremos traer finales, pero lo que hay que hacer primero es cuidar lo que tenemos. Luego, ya veremos. Nuestra intención es que las empresas de pelota sigan programando buenos partidos en Donostia, incluso de campeonato, independientemente de que ahora, puntualmente, esté cerrado. Es complicado porque los plazos de ejecución no siempre se cumplen en la fecha anunciada».