Pelota Asier Agirre: «Perdí ocho kilos mientras estuve ingresado» Asier Agirre, en el frontón Labrit de Pamplona, donde debutó hace tres años. / J.C. CORDOVILLA Asier Agirre se recupera de una infección de pubis tras 25 días en el hospital ENRIQUE ECHAVARREN Lunes, 4 junio 2018, 07:51

La carrera de Asier Agirre como pelotari profesional está llena de obstáculos. El delantero de La Rochapea debutó el 13 de junio de 2015 en el Labrit de Pamplona tras un exitoso paso por el campo aficionado. Perdió con Albisu ante Olaizola II y Ladis Galarza (22-9), pero dejó detalles interesantes. Pero un mes después, en plena feria de San Fermín, comenzó su calvario particular.

Una torcedura de tobillo en un telonero que necesitó tres semanas de tratamiento derivó después en una luxación del dedo anular de su mano derecha que le obligo a pasar por el quirófano. Mes y medio de baja y adiós al verano. Reapareció el 4 de octubre en Villava tras serle retiradas las agujas que le colocaron en la mano. Ganó con Beroiz a Berasaluze II y Ladis Galarza (16-22). Y volvió a vestirse de blanco trece días después. De nuevo llegó al cartón 22 junto a Albisu frente a Arretxe II y Beroiz.

Parecía que todo iba sobre ruedas y Asegarce decidió incluirle en el Campeonato Promoción. Se lesionó en la mano izquierda. Otro mes y medio en el dique seco. Y, una vez recuperado, se rompió el dorsal ancho derecho, la misma lesión que han padecido Aimar Olaizola y Andoni Aretxabaleta. Tres meses y medio sin vestirse de blanco. Cuando pensaba que su calvario había acabado, una recaída le obligó a parar de nuevo. Otros tres meses.

«Llevaba un año jugando seguido, sin tener ninguna lesión. Gané el Cuatro y Medio de Promoción en 2017 y el Parejas de Promoción de 2018, la suerte me estaba sonriendo, pero de repente llegó esto», recuerda Agirre. «Tenía un edema en el pubis que venía arrastrando desde hace tiempo. Me infiltraron para jugar el Parejas y debió de entrar una bacteria que causó la infección», apunta el pelotari navarro.

«Comencé a sentir dolor semana y media después de jugar ese partido. Fui al hospital y permanecí un día entero en Urgencias -añade-. Me hicieron multitud de pruebas. Al siguiente como tenía fiebre me mandaron a planta y me administraron antibióticos por goteo. Los médicos valoraron la opción de intervenirme quirúrgicamente para limpiar la zona, pero eso hubiese provocado que la recuperación se alargara más en el tiempo. El antibiótico era más lento, pero menos agresivo».

Un comienzo desesperante

Agirre, que recibió el alta hace tres semanas, estuvo ingresado 25 días en la Clínica Universitaria de Pamplona «donde me han tratado más que bien», recalca. «Al principio no notaba ningún tipo de mejoría. Era desesperante. Me extraían sangre cada dos días y me sometía a una resonancia magnética a la semana. Estaba siempre en cama, no podía andar. Con el paso de los días pude pasear en silla de ruedas por los pasillos de la clínica. Aquello era una maravilla, poder salir de la habitación, ver a gente distinta. Luego comencé a dar pasitos, la mejoría era evidente».

Reconoce que «esta es la lesión más dura que he tenido en lo largo de mi carrera. Las anteriores las he superado siempre en casa, pero de todo se sale y también se aprende. Lo peor ya ha pasado. Me lo he tomado con bastante calma, pero cuando estás allí en esas condiciones los días se te hacen eternos».

Un chuletón al salir

Y desvela que «perdí ocho kilos mientras permanecí ingresado, pero ya he recuperado dos. La comida en la clínica estaba bastante bien. Tenía cuatro platos de primero para elegir y otros cuatro de segundo. Podía comer cualquier cosa, los médicos no me impusieron ninguna dieta estricta. Cuando salí, lo primero que hice fue comerme un chuletón bien majo».

Trata de recuperar la normalidad con el paso del tiempo. «Intento estar tranquilo, cada día me siento mejor. Sigo tomando antibióticos, pero esta vez en pastillas. Te dejan baldado físicamente. Voy al gimnasio cada vez que puedo. Cojo pesos, pero me canso rápidamente cada vez que fuerzo más de la cuenta. Corriendo aún siento molestias, solo puedo trotar un poco. Nada más. La recuperación va despacio, hay que tener paciencia».