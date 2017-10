Artola, de nuevo en primera línea Iñaki Artola, ayer en el Beotibar de Tolosa tras la elección de material. / IÑIGO ROYO El alegiarra regresa a la jaula tras causar baja el año pasado por lesión. Se enfrenta el lunes en el Beotibar de Tolosa a Unai Laso, a quien siempre ha ganado en partidos individuales ENRIQUE ECHAVARREN SAN SEBASTIÁN. Viernes, 6 octubre 2017, 07:11

Iñaki Artola es una de las caras nuevas de la presente edición del Campeonato del Cuatro y medio. El delantero alegiarra tuvo que renunciar el año pasado por culpa de una lesión en el hombro. «Entre el codo primero y el hombro después, estuve casi siete meses parado. Jugué el último partido del Campeonato de Parejas y también el Manomanista hasta que tuve que parar». Innumerables sesiones de rehabilitación y una moral inquebrantable han conseguido que esté de nuevo en primera fila.

«Me he encontrado muy a gusto en verano -ha disputado 25 partidos desde junio a septiembre con un balance de victorias del 64%-. Las manos van endureciéndose poco a poco. He acabado todos los partidos sin molestias y eso es importante. He podido darle continuidad a los entrenamientos con los partidos. Eso era lo que quería. Desde el principio del verano hasta el final he notado una gran mejoría en el juego. De los últimos once partidos creo que he ganado nueve», afirma el pelotari guipuzcoano.

No fue incluido en las primeras ferias estivales, pero le llegó la oportunidad en el torneo Ciudad de San Sebastián y no la desaprovechó. «Me hice a la idea de que no iba a estar en San Fermín o La Blanca. En la mayoría de torneos importantes solo tienen cabida dos o tres delanteros por empresa y en Asegarce están por delante Oinatz, Aimar y Urrutikoetxea. No tengo queja ninguna. En Donosti me llegó la oportunidad. No es fácil tener que aprovechar la única que tienes. No es lo mismo disputar todas las del verano. Tenía mucha presión, pero ganar la final, después de cómo transcurrió el partido, me dio mucha confianza. Fue un partido emocionante, me quedé muy a gusto tras darle la vuelta. Era mi primera final y la gané. ¿El mejor partido del verano? No, creo que he jugado mejores».

Premiado en el Atano III

Además, fue galardonado como mejor pelotari. «No sé si lo merecía, pero me lo dieron a mí. ¿Dónde está? En casa. La verdad es que no suelo hacerles mucho caso a los premios. Me los guarda mi madre. Cuando pase el tiempo me gustará ver fotos de antes, los trofeos que han marcado una época en tu vida».

El delantero de Alegia ha preparado el estreno lo mejor posible. El miércoles se entrenó con Bakaikoa en el Beotibar y hoy tiene previsto volver a repetir con Ander Imaz. Acudió a la presentación sin importarle el rival que le tocase en suerte. «Me daba igual el contrario. Todos los que había son peligrosos y cualquiera puede dar la sorpresa». Califica a Unai Laso, su rival, como un «un pelotari completo y es muy difícil encontrarle fallos. Cada vez juega más a pelota, se le nota. Si le han puesto en Primera será por algo, pero quizás le falta algo de experiencia. Comete errores por eso, pero de condiciones anda sobrado. Entra bien de aire, sabe manejar el gancho, acaba el tanto, es rápido de piernas...».

Pero da la casualidad que ha salido vencedor en las dos ocasiones en las que se han enfrentado mano a mano. «La primera fue en el Cuatro y medio navarro en el Labrit y la segunda en el Manomanista, en Zumaia. Le gané bien, pero aunque lo haya hecho no quiere decir nada ahora. Es un partido completamente distinto».

Artola señala que «a estas alturas no voy a cambiar mi forma de jugar. De momento me ha ido bastante bien. Mi juego es bien simple: atacar y ponerle ritmo al partido. Cada vez se juega más de aire y los tantos son más cortos. Tengo mucho respeto a Laso, pero mi objetivo es jugar bien y dar lo mío. Si lo hago, me quedaré a gusto. Sería bonito pasar de ronda. Me permitiría jugar otros tres partidos elegantes».

Mikel Olaetxea será quien le aconseje desde la silla. «Nos une una gran amistad desde hace tiempo. Y eso que en 2015, tras debutar en Primera la txapela de Promoción en 2014, le eliminé en octavos de final. Es algo curioso». El partido se juega en el Beotibar de Tolosa, un recinto no muy del agrado del pelotari de Biscarret. «Creo que es un frontón neutro para los dos. Él también se ha entrenado bastantes veces allí. Puede que yo tenga la ventaja del factor cancha, pero no se puede poner excusas al frontón. Si fallas no es porque la pelota bote mal».