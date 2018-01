Aretxabaleta se someterá a una resonancia Martes, 2 enero 2018, 07:29

Andoni Aretxabaleta tiene previsto someterse esta tarde, o en el peor de los casos mañana, a una resonancia magnética en Gasteiz para determinar el alcance de la lesión que se produjo el sábado en el Labrit de Pamplona en el dorsal derecho. El doctor Iñigo Simón no era ayer muy optimista. «Hasta que no tengamos los resultados de las pruebas no podremos saber exactamente qué es lo que tiene, si es un desgarro o una rotura de fibras, pero mi experiencia en este tipo de lesiones me huele mal. Es una lesión en una zona muy complicada, que requiere mucho tiempo de reposo». Aimar Olaizola y Agirre también han pasado por lo mismo. El zaguero de Markina está anunciado de nuevo el sábado en la bombonera ante Bengoetxea VI y Larunbe. En caso de que no esté en condiciones de jugar, Asegarce deberá nombrar un sustituto. Quien más boletos tiene es Ibai Zabala.