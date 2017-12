Pelota Aretxabaleta se rompe el dorsal Ezkurdia, con gesto serio, mientras al fondo Aretxabaleta intenta animar a Urrutikoetxea ayer en el Labrit de Pamplona. / J.A. GOÑI El zaguero de Markina logra una amarga victoria con Urrutikoetxea ante Ezkurdia y Zabaleta ENRIQUE ECHAVARREN Domingo, 31 diciembre 2017, 08:48

Andoni Aretxabaleta no pudo disfrutar como hubiese querido de la victoria conseguida ayer en el Labrit de Pamplona, la cuarta consecutiva, junto a Mikel Urrutikoetxea que les aúpa a la tercera plaza de la clasificación del Campeonato de Parejas. El zaguero de Markina acabó el partido de mala manera, golpeando a la pelota solo con la mano izquierda -cuando se vio obligado a hacerlo con la derecha vio las estrellas- y todo parece indicar que tiene una rotura de fibras en el dorsal ancho derecho, la misma lesión que tuvo alejado de las canchas a Aimar Olaizola durante mucho tiempo.

«Ahora mismo no sé lo que tengo, pero no tiene buena pinta. No me he planteado abandonar en ningún momento, pero en los últimos tantos solo podía llevar la pelota con la izquierda. Habrá que esperar a hacer una resonancia para ver el alcance exacto de la lesión, pero en estas fechas es complicado», declaró el markinarra con rostro serio.

Tiempo de juego 74 minutos y 30 segundos. Pelotazos a buena 607. Tantos de saque Urrutikoetxea, 2. Ezkurdia, 2. Faltas de saque Urrutikoetxea, 0. Ezkurdia, 0. Tantos en juego Urrutikoetxea, 11. Aretxabaleta, 0. Ezkurdia, 6. Zabaleta, 1. Tantos perdidos Urrutikoetxea, 6. Aretxabaleta, 5. Ezkurdia, 5. Zabaleta, 4. Marcador 0-1, 1-1, 1-2, 4-2, 4-3, 7-3, 7-4, 8-4, 8-6, 9-6, 9-10, 10-10, 10-11, 11-11, 11-14, 12-14, 12-15, 16-15, 16-18, 19-18, 19-19, 21-19, 21-20 y 22-20. Momios de salida 100 a 70 a favor de Urrutikoetxea y Aretxabaleta. Doble a sencillo por abajo. Botilleros Rubén Beloki con Urrutikoetxea y Aretxabaleta y Jon Apezetxea con Ezkurdia y Zabaleta. Incidencias lleno en el Labrit de Pamplona. 1.000 personas. La jornada (6ª) Olaizola II-Untoria/Irribarria-Merino II 22-20 Urrutikoetxea-Aretxab /Ezkurdia-Zabaleta 22-20 Elezkano II-Rezusta/Víctor-Albisu 22-21 Mañana, Eibar (17 00, ETB1) Bengoetxea VI-Larunbe/Altuna III-Martija Parejas J G P TF TC PT 1 Altuna III-Martija 5 4 1 108 80 4 2 Elezkano II-Rezusta 6 4 2 115 103 4 3 Urrutikoetxea-Galarza 6 4 2 107 107 4 4 Olaizola II-Imaz 6 4 2 114 117 4 5 Víctor-Albisu 6 2 4 119 107 2 6 Irribarria-Merino II 6 2 4 113 126 2 7 Ezkurdia-Zabaleta 6 2 4 98 127 2 8 Bengoetxea-Larunbe 5 1 4 92 99 1 Próxima jornada (7ª) Viernes 5, Tolosa (17 00, ETB4, dif 22.00) Altuna III-Martija/Irribarria-Merino II Sábado 6, Pamplona (17 00, ETB1) Bengoetxea V-Larunbe/Urrutikoetxea-Aretxabaleta Domingo 7, Eibar (17 00, ETB1) Olaizola II-Untoria/Elezkano II-Rezusta Domingo 7, Soria Ezkurdia-Zabaleta/Víctor-Albisu

Aretxabaleta comenzó a sentir pequeñas molestias a mitad del partido. Aprovechando el primer descanso obligatorio, el doctor José María Urrutia le aplicó Reflex en la zona dolorida, remedio que se repitió de nuevo en el segundo descanso sin el efecto deseado. El pelotari vizcaíno terminó de romperse en el 20-19 y hasta acabar el partido vivió un auténtico calvario. Urrutikoetxea, consciente de la situación asumió el mando de las operaciones y con un derechazo que a punto estuvo de llegar al rebote y una parada en el txoko logró un punto muy importante. El mismo al que aspiraban sus rivales, Ezkurdia y Zabaleta. La pareja de la Sakana sigue estancada con dos victorias en seis partidos y necesitan enderezar el rumbo cuanto antes. Les falta confianza.

«No me he planteado abandonar en ningún momento, pero la lesión no tiene buena pinta» Andoni Aretxabaleta; Zaguero de Asegarce

«Tenemos que seguir en la misma línea, si nos tienen que ganar que lo hagan sufriendo» José Javier Zabaleta; Zaguero de Aspe

Aretxabaleta ocupaba por cuarta jornada consecutiva la plaza que dejó vacante por lesión de Ladis Galarza -el zaguero de Baraibar estuvo presente en el Labrit-. Estaba ilusionado por volver a la competición después de un año nefasto para sus intereses por culpa de las lesiones, pero acababa los partidos con las manos bastante cargadas, sobre todo la derecha, fruto de la inactividad. Así se presentó al Labrit. Intuía un partido duro, con carga de trabajo, ante dos pegadores de la potencia de Ezkurdia y Zabaleta. Y el discurrir del partido fue por esos derroteros. No cabía otra. La pareja navarra cargó el juego claramente sobre él.

Tras un comienzo igualado, en el que ninguno de los binomios lograba distanciarse del contrario, Aretxabaleta comenzó a sufrir el castigo. No le dieron ningún respiro hasta el ecuador. Se sucedieron los empates a 1, 2, 9, 10 y 11, pero lo peor estaba por llegar. Aretxabaleta no estaba cómodo en la cancha, dominado en la mayoría de ocasiones, aguantó en pie como buenamente pudo.

Ezkurdia y Zabaleta no conseguían romper el partido a su favor. Indecisos, cometieron numerosos errores. Al voleista de Arbizu le cuesta hacer el tanto, aunque ayer estuvo más acertado que en anteriores ocasiones, y el zaguero de Etxarren sigue sin encontrar la regularidad. A grandes pelotazos le suceden fallos incomprensibles. Se equivocaron por completo en el tramo final al enredarse con Urrutikoetxea. El punto de mira estaba atrás.

El de Zaratamo también erró pelotas que no suele hacerlo habitualmente, pero su acierto en el remate, sobre todo con el gancho, resultó decisivo. Llevó los galones desde que la pelota se puso en juego y demostró que hay que contar con él. Fiabilidad absoluta.

A Asegarce se le presenta ahora un serio dilema. Con Ladis Galarza aún en el dique seco y a la espera de las pruebas médicas que se le realizarán a Aretxabaleta, solo cuenta con Ibai Zabala como recambio de garantías. Para colmo de males, Ander Imaz también está de baja.