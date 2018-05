MANO-ORDUÑA Aretxabaleta reaparece con triunfo y sin dolor DV Domingo, 6 mayo 2018, 10:26

Andoni Aretxabaleta regresó a las canchas ayer en Orduña, restablecido del desgarro en el dorsal de su brazo derecho. Ganó 19-22 con Arteaga ante Víctor y Larunbe tras remontar un 19-17. «Se me ha hinchado la mano, pero no he sentido ningún dolor», confesó el de Markina.